UGC-NET 2026: प्रश्नपत्रों की गड़बड़ी पर SFI ने NTA के खिलाफ किया प्रोटेस्ट का ऐलान, NSUI और AISA ने उठाए सवाल
SFI ने तीन विषयों की परीक्षा रद्द होने को लेकर NTA की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.
Published : August 17, 2026 at 10:12 AM IST
नई दिल्ली: UGC-NET जून 2026 की परीक्षा में कथित अनियमितताओं और तीन विषयों के पेपर रद्द किए जाने के बाद छात्र संगठनों ने राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. NSUI, SFI और AISA ने परीक्षा में कथित पेपर लीक, दोहराए गए सवालों, तथ्यात्मक, व्याकरण और अनुवाद संबंधी गलतियों को लेकर NTA की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में 17 अगस्त (आज) को सुबह 11 बजे NTA कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा. वहीं SFI ने भी इसी दिन NTA कार्यालय, ओखला के बाहर दोपहर 3 बजे प्रदर्शन का ऐलान किया है. छात्र संगठनों ने पूरे मामले की जांच, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई और परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की मांग की है.
तीन विषयों की परीक्षा रद्द होने से बढ़ा विवाद
UGC-NET जून 2026 में अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र के पेपर रद्द किए जाने के बाद छात्रों के बीच नाराजगी बढ़ गई है. छात्र संगठनों का कहना है कि परीक्षा के दौरान ही अभ्यर्थियों ने प्रश्नपत्र से जुड़ी कई गड़बड़ियों की शिकायत की थी. अब पेपर रद्द किए जाने के बाद दोबारा परीक्षा, परिणाम और आगे की शैक्षणिक प्रक्रिया को लेकर छात्रों के सामने नई परेशानी खड़ी हो गई है.
NSUI का NTA के खिलाफ प्रदर्शन
NSUI ने परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर NTA कार्यालय के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया है. संगठन के मुताबिक, परीक्षा में बार-बार पूछे गए सवालों के अलावा तथ्यात्मक, व्याकरण और अनुवाद से जुड़ी गलतियां भी सामने आईं. NSUI के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ के नेतृत्व में होने वाले प्रदर्शन में छात्रों की शिकायतों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने की मांग उठाई जाएगी. संगठन का कहना है कि परीक्षा में गड़बड़ी के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.
पेपर लीक के आरोपों की जांच की मांग
AISA ने भी UGC-NET परीक्षा को लेकर पेपर लीक के आरोपों को गंभीर बताते हुए पूरे मामले की जांच की मांग की है. संगठन का कहना है कि छात्रों की ओर से परीक्षा के समय ही सवाल उठाए गए थे और अब तीन पेपर रद्द होने के बाद इन शिकायतों की निष्पक्ष जांच जरूरी है. AISA ने प्रश्नपत्र तैयार करने, परीक्षा कराने और पूरी प्रक्रिया से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच करने की मांग की है. संगठन का कहना है कि अगर किसी की लापरवाही या भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.
SFI ने उठाया NTA की जवाबदेही का सवाल
SFI की दिल्ली राज्य समिति ने भी NTA के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है. संगठन की ओर से जारी पोस्टर में 17 अगस्त 2026 को दोपहर 3 बजे NTA कार्यालय, ओखला के बाहर प्रदर्शन की बात कही गई है. SFI ने तीन विषयों की परीक्षा रद्द होने को लेकर NTA की परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं. संगठन का कहना है कि परीक्षा रद्द होने से छात्रों की दोबारा तैयारी के साथ-साथ PhD दाखिले जैसी आगे की प्रक्रियाओं में भी देरी हो सकती है.
NTA को खत्म करने की मांग
SFI ने NTA की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए एजेंसी को खत्म करने की मांग भी की है. संगठन का आरोप है कि परीक्षा आयोजित कराने वाली एजेंसी बार-बार छात्रों की शिकायतों और परीक्षा संबंधी विवादों के कारण सवालों के घेरे में आती रही है. SFI का कहना है कि छात्रों के भविष्य से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के परीक्षाओं में ऐसी स्थिति स्वीकार नहीं की जा सकती. संगठन ने परीक्षा व्यवस्था में जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने की मांग की है.
ये भी पढ़ें:
- UGC NET 2026: दोबारा होगी यूजीसी नेट अंग्रेजी, कॉमर्स और समाजशास्त्र की परीक्षा, NTA ने जारी किया शेड्यूल
- नीट पेपर लीक मामला: CBI को मिली आगे की जांच की अनुमति, पूरक चार्जशीट में पेश होंगे डिजिटल सबूत
- NEET पेपर लीक विवाद: NTA ने कार्यालय और गोपनीय परीक्षा सामग्री की सुरक्षा के लिए 7.5 करोड़ रुपये का टेंडर जारी किया