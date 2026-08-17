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UGC-NET 2026: प्रश्नपत्रों की गड़बड़ी पर SFI ने NTA के खिलाफ किया प्रोटेस्ट का ऐलान, NSUI और AISA ने उठाए सवाल

छात्र संगठनों का प्रदर्शन का ऐलान ( ETV Bharat )