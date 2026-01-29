Explainer: UGC बिल पर बिहार में सियासी उथल-पुथल की आहट, क्या सुप्रीम कोर्ट की रोक से थमेगा बवाल?
यूजीसी बिल पर बिहार में भी संग्राम छिड़ा है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 'सीजफायर' की संभावना दिख रही है. पढ़ें स्पेशल रिपोर्ट..
Published : January 29, 2026 at 8:56 PM IST
रिपोर्ट: डॉ. रंजीत कुमार
पटना: यूजीसी बिल पर बिहार में सियासी संग्राम जारी है. कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स माने जाने वाले सवर्ण समाज के युवा सड़क पर उतर गए हैं. एक ओर जहां इस बिल पर जेडीयू की चिंता है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के अंदर से भी विरोध उभर कर सामने आ रहे हैं. पार्टी की ओर से मनाही के बावजूद कुछ नेता मुखर हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट से लगी रोक के बाद राजनीतिक दल फिलहाल वेट एंड वॉच की स्थिति में है.
यूजीसी के खिलाफ सवर्ण समाज में नाराजगी: केंद्र सरकार के प्रस्तावित यूजीसी बिल को लेकर राष्ट्रव्यापी बहस शुरू हो चुकी है. बिहार में यह अब सियासी मुद्दा बन चुका है. खास बात यह है कि जिन जिलों में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत जनाधार माना जाता है, वहां सवर्ण समाज के युवा सड़कों पर उतर आए हैं. छात्र संगठनों के साथ-साथ कई सामाजिक संगठन भी इस बिल के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं. ऐसे में राज्य के अंदर एक बार फिर आंदोलन की पटकथा लिखी जा रही है.
जेडीयू को वर्ग विशेष की चिंता: भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी जनता दल यूनाइटेड भी यूजीसी बिल को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है. पार्टी को वर्ग विशेष की चिंता है. ऐसे में पार्टी नेता यह मानते हैं कि इस बिल के जरिए समाज में खाई पैदा होगी. हालांकि आधिकारिक तौर पर जेडीयू ने स्पष्ट राय नहीं रखी है लेकिन कुछ नेता पार्टी लाइन से अलग राय रखते हैं. जेडीयू नेताओं का कहना है कि समाज के किसी भी वर्ग में अगर नाराजगी है तो उसे नजरअंदाज करना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है.
"फिलहाल तो बिल पर स्टे लग गया है लेकिन हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड का स्पष्ट मानना है कि हम समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं. हम किसी भी स्थिति में समझ में कोई विभेद नहीं चाहते हैं.और समाजवाद की परिकल्पना पर ही हमारी पार्टी चलती है."- नवल शर्मा, प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड
बीजेपी विधायक ने खोला मोर्चा: उधर, बीजेपी से आने वाले सवर्ण समुदाय के नेता खुलकर सामने आने लगे हैं. हिसुआ से बीजेपी विधायक अनिल सिंह ने यूजीसी एक्ट-2026 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने सत्ता में रहते हुए अपनी ही पार्टी के नेताओं और शिक्षा मंत्रालय पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह बिल सामान्य वर्ग (स्वर्ण समाज) के छात्रों-शिक्षकों के साथ भेदभाव करता है.
"यूजीसी के नए बिल को लेकर सवर्ण वर्गों में जो असंतोष है, वह स्वभाविक है. मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में ये बातें आ चुकी हैं. सड़कों पर सामान्य वर्ग के सारे बच्चे आज उतर चुके हैं. सारे यूनिवर्सिटी में प्रदर्शन हो रहा है. सरकार जरूर इस पर निर्णय लेगी."- अनिल सिंह, बीजेपी विधायक, हिसुआ
सवर्ण विधायक को ब्लैकमेलिंग का डर: अनिल सिंह ने स्पष्ट किया कि वे पूरी तरह सवर्ण समाज के साथ हैं और सड़कों पर उतरकर विरोध जारी रखेंगे. बिल को 'एकतरफा' बताते हुए कहा कि 15 जनवरी 2026 को जारी इस अधिसूचना में एससी-एसटी-ओबीसी श्रेणियों के लिए शिकायत निवारण समिति का प्रावधान है लेकिन सामान्य वर्ग के बच्चों के खिलाफ भेदभाव या फर्जी शिकायतों पर कोई मजबूत सुरक्षा नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि फर्जी शिकायतों पर कार्रवाई का पुराना प्रावधान हटा दिया गया. जिससे ब्लैकमेलिंग का खतरा बढ़ गया है.
क्या बोले बीजेपी नेता?: बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने यूजीसी बिल पर फिलहाल चुप्पी साथ रखी है और तमाम नेताओं को कुछ नहीं बोलने के लिए निर्देश दिया गया है. हालांकि पार्टी नेता मनोज शर्मा कहते हैं, 'यूजीसी बिल पर वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया है. जो भी फैसला आएगा, हम उसका सम्मान करेंगे.'
यूजीसी पर भड़के आरके सिंह: वहीं, बीजेपी के पूर्व नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा कि यूजीसी द्वारा 13 जनवरी 2026 को लागू किए गए रेगुलेशन पूरे देश के शिक्षण संस्थानों में अशांति पैदा कर रही हैं. जातीय दुर्भावना को पैदा कर रही है, वैमनस्य की स्थिति पैदा हो रही है. छात्रों के बीच में असंतोष है और वैमनस्य भी है. यह बेवजह, नासमझी के कारण पैदा किया जा रहा है. ऐसे दिमाग की उपज है, जिसको संविधान की जानकारी नहीं है. ऐसे मस्तिष्कों की उपज है, जो मूर्खतापूर्ण है.
"जिन्होंने भी ये ड्राफ्ट किया है, उनको संविधान की जानकारी नहीं है. संविधान के आर्टिकल 15 में यह स्पष्ट है कि धर्म, जाति, प्लेस ऑफ बर्थ इन सब के आधार पर कोई भेदभाव गैरकानूनी है. जाति के आधार पर भेदभाव गैरकानूनी है, असंवैधानिक है. पूरे देश के सभी विश्वविद्यालय में विष घोला रहा हैं, इसको सुधारिए. सरकार को ऐसे व्यक्ति को रखना चाहिए जो समझे."- आरके सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री
यूजीसी बिल के समर्थन में आरजेडी: राष्ट्रीय जनता दल इस नए बिल के समर्थन में दिखाई दे रहा है. तेजस्वी यादव ने अब तक यूजीसी बिल पर कोई औपचारिक बयान तो नहीं दिया है लेकिन पार्टी ने बिल का समर्थन किया है. पार्टी की ओर से यह भी कहा गया है कि सरकार की मंशा बिल लाने की नहीं है. केंद्र की सरकार सिर्फ चुनावी फायदे लेना चाहती है, जब दबाव बढ़ता है तो बीजेपी पीछे भी है जाती है.
"हम यूजीसी बिल का स्वागत करते हैं. हालांकि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दिया है. हमारी पार्टी मजबूती के साथ बिल के समर्थन में खड़ी है और हमारे नेता तेजस्वी यादव बिल का समर्थन करते हैं. हमारा मानना है कि भाजपा सिर्फ चुनाव में फायदा लेना चाहती है."- सारिका पासवान, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल
क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का मानना है कि यूजीसी बिल को लेकर भ्रांतियां है, जिन्हें सरकार को दूर करना चाहिए. विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज में किसी भी वर्ग या समुदाय को शक की दृष्टि से देखा जाना सही नहीं है. कई बार ऐसे कानून का दुरुपयोग होता है. अगर किसी छात्र पर दुरुपयोग के आरोप लगाते हैं और उस पर कार्रवाई हो जाती है तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा. वर्गीकरण अगर विश्वविद्यालय और कॉलेज में इस तरीके से होगा तो इसके दूरगामी प्रभाव भी पड़ेंगे.
"किसी छात्र पर कोई आरोप लगा देता है और उस पर कार्रवाई हो जाती है तो यह उसके साथ अन्याय हो जाएगा. इसलिए केंद्र सरकार को इसमें सुधार करना चाहिए. फिलहाल तो मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक
क्या है यूजीसी बिल?: दरअसल केंद्र की सरकार ने यूजीसी बिल को शिक्षा में सुधार लाने के लिए इंट्रोड्यूस किया है. बिल शिक्षा व्यवस्था को एक समान और केंद्रीकृत ढांचे में लाने पर आधारित है. प्रस्तावित बिल के तहत विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए एकीकृत मानक, फैकल्टी नियुक्ति, प्रमोशन और अकादमिक गुणवत्ता से जुड़े नियम तय किए गए हैं. बिल में नियामक व्यवस्था को अधिक सशक्त बनाने और अनुपालन न करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई का प्रावधान भी है. बिल का उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना बताया गया है.
समिति को होगा कार्रवाई का अधिकार: बिल के जरिये विश्वविद्यालय और कॉलेज में समान अवसर पैदा करने की बात कही गई है. यूजीसी बिल में प्रावधान है कि केंद्र एससी/एसटी, ओबीसी और ईडब्लूएस, महिलाओं और दिव्यांगों के प्रतिनिधियों वाली इक्विटी समिति बनाएगा, जो भेदभाव की शिकायतों को सुनेगी साथ ही साथ जांच के बाद समिति को कार्यवाही का अधिकार भी दिया गया है. समिति हर 6 महीने में यूजीसी को रिपोर्ट भी सौंपेगी. समिति को वंचित वर्गों के लिए शैक्षणिक, वित्तीय, सामाजिक सहायता और सुविधाएं उपलब्ध करानी होंगी. किसी भी स्थिति में उल्लंघन करने पर फंडिंग रोक या अन्य सजा का प्रावधान है.
विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को लेकर है चिंता: यूजीसी बिल का विरोध खासतौर पर बिहार की 15% आबादी अर्थात सवर्ण के द्वारा किया जा रहा है. विरोध के पीछे वजह उच्च शिक्षा के केंद्रीकरण को बताया जा रहा है. छात्र संगठनों का कहना है कि इससे विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता पर असर पड़ेगा, फैकल्टी नियुक्ति, प्रमोशन और अकादमिक फैसलों में केंद्र की भूमिका भी बढ़ सकती है.
राज्य सरकारों को आशंका है कि शिक्षा जैसे समवर्ती विषय में उनके अधिकार सीमित हो जाएंगे. इसके अलावा एक समान नियम लागू करने से क्षेत्रीय और सामाजिक विविधता की अनदेखी, नियामक संस्थाओं को जरूरत से ज्यादा शक्तियां देने को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं.
