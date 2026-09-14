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युगांडा की उपराष्ट्रपति अलुपो ने किया ताजमहल का दीदार; डायना सीट पर बैठकर कराई फोटोग्राफी, विजिटर बुक में लिखी खास बात

आगरा: युगांडा की उपराष्ट्रपति अलुपो सोमवार को आगरा पहुंचीं. उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का दीदार किया. रॉयल गेट से जब अलुपो ने ताजमहल की पहली झलक देखी, तो वे इसकी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध हो गईं.

गाइड से जाने ताजमहल के इतिहास के पहलू: रॉयल गेट और वीडियोग्राफी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने यादगार तस्वीरें खिंचवाईं. इसके बाद उन्होंने टूरिस्ट गाइड से ताजमहल के इतिहास, पच्चीकारी और इसकी भव्यता से जुड़े कई सवाल पूछे. उन्होंने शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी, मुगलों के इतिहास और मूनलाइट में ताजमहल के चमकने के पीछे की वजहों को गहराई से जाना. इसके अलावा उन्होंने ताजमहल के निर्माण में लगे समय और कारीगरों से जुड़ी प्रचलित मान्यताओं के बारे में भी पूछा.

ब्रिक्स सम्मेलन के बाद आगरा पहुंचीं युगांडा की उपराष्ट्रपति. (Photo Credit: ETV Bharat)

सेंट्रल टैंक और डायना सीट पर कराई फोटोग्राफी: उपराष्ट्रपति ने सेंट्रल टैंक पर स्थित मशहूर डायना सीट पर बैठकर फोटोग्राफी कराई और वीडियो भी बनवाए. सुरक्षा कारणों से उस समय सुरक्षा कर्मियों ने सेंट्रल टैंक के पास से कुछ देर के लिए पर्यटकों को हटा दिया था. इसके बाद वे ताजमहल के मुख्य गुंबद पर पहुंचीं और वहां से यमुना नदी का खूबसूरत नजारा देखा. उन्होंने गाइड से काले ताजमहल से जुड़ी कथाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की.

वास्तुकला देखकर हुईं मंत्रमुग्ध हुईं युगांडा की उपराष्ट्रपति अलुपो. (Photo Credit: ETV Bharat)

विजिटर बुक में सराही ताजमहल की खूबसूरती: युगांडा की उपराष्ट्रपति अलुपो ताजमहल की अनोखी वास्तुकला से बेहद प्रभावित नजर आईं. उन्होंने विजिटर बुक में लिखा कि ताजमहल बहुत सुंदर और अनमोल है. दिल्ली में ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद वे आगरा के खेरिया एयरपोर्ट पहुंची थीं, जहां पुलिस और जिला प्रशासन ने उनका भव्य स्वागत किया. उन्होंने आगरा प्रशासन के इस शानदार स्वागत और सहयोग के लिए दिल से शुक्रिया अदा किया.

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