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उडुपी में कांग्रेस नेता डेविड डिसूजा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

उडुपी में कांग्रेस नेता की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

Udupi: Three arrested in broad daylight murder of Congress leader by shooting
उडुपी में कांग्रेस नेता डेविड डिसूजा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 8, 2026 at 1:39 PM IST

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उडुपी (कर्नाटक): पुलिस ने उडुपी जिले के कापू तालुक के मुदुरंगडी पेटा में शुक्रवार (7 अगस्त) को दिनदहाड़े कांग्रेस नेता, ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और ठेकेदार डेविड डिसूजा (55) की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

जिला पुलिस अधीक्षक हरिराम शंकर ने बताया कि, एक आरोपी ने पुलिस से भागने की कोशिश की और उसे गोली मारकर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. उसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

Udupi: Three arrested in broad daylight murder of Congress leader by shooting
डेविड डिसूजा मर्डर केस में तीन गिरफ्तार (ETV Bharat)

डेविड डिसूजा शुक्रवार दोपहर करीब 3.45 बजे कापू तालुक के मुदुरंगडी में सेंट जेवियर्स चर्च कॉम्प्लेक्स में प्रिंस एंटरप्राइजेज के ऑफिस आए थे. बाद में, बाइक सवार हमलावरों ने उन पर तब गोलियां चलाईं जब वह अपनी थार गाड़ी का दरवाजा खोल रहे थे. सिर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें उडुपी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया.

हालांकि, डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया. आरोपियों द्वारा डिसूजा के सिर में गोली मारने और बाइक पर भागने का दृश्य पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया.

इस बारे में शिरवा पुलिस स्टेशन में मर्डर का केस दर्ज किया गया और जांच करने वाली पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया. जब उन्हें खास जानकारी मिली कि अपराध में सीधे तौर पर शामिल तीन आरोपी एक बस में भटकल (उत्तरा कन्नड़ जिले में) जा रहे हैं, तो पुलिस ने बिंदूर में मित्रिनाने के पास बस को रोका और जांच की. इसी समय, आरोपी बस से उतरकर भागने की कोशिश करने लगे.

आरोपियों का पीछा करते समय, उत्तर प्रदेश के थाना पिलवा के रहने वाला राजू (42) ने कापू पुलिस स्टेशन के पुलिस सब इंस्पेक्टर तेजस्वी को धक्का दिया और पुलिस पर पिस्टल से फायरिंग करके भागने की कोशिश की.

अपने बचाव में, पुलिस ने उसके पैर में गोली मार दी और उसे हिरासत में ले लिया. पुलिस ने उसके पास से पिस्टल जब्त किया है. फायरिंग में पुलिस सब इंस्पेक्टर तेजस्वी घायल हो गए और उनका उडुपी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस ने बताया कि आरोपी राजू का भी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

पुलिस ने बताया कि अन्य दो फरार आरोपियों, उत्तराखंड के अजय रस्तोगी उर्फ ​​अनमोल (23) को कुमता पुलिस की मदद से कुमता से गिरफ्तार किया गया और बिहार के जियाउल वजूल शेख उर्फ ​​दीपक (38) को भटकल पुलिस की मदद से शनिवार सुबह भटकल से गिरफ्तार किया गया.

पैसे का झगड़ा
शुरुआती जांच के मुताबिक, डेविड डिसूजा के काम को लेकर दूसरे राज्य की एक कंपनी से पैसे का झगड़ा था. इस मामले में यह बात सामने आई है कि उसे जान से मारने की सुपारी दी गई थी. इस जुर्म में मदद करने, पैसे की मदद करने और आरोपियों को पनाह देने वालों की तलाश जारी है. पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने जुर्म के लिए जिस बाइक का इस्तेमाल किया था, वह एरमाल में छोड़ दी गई थी, जिसे जब्त कर लिया गया है.

उडुपी जिले के पुलिस उपाधीक्षक बेलियप्पा को कापू सर्कल इंस्पेक्टर अजमत अली डीएसबी डिवीजन के पुलिस इंस्पेक्टर हरीश, बिंदूर सर्कल इंस्पेक्टर शिवकुमार, कुंदापुर सर्कल इंस्पेक्टर संतोष कैकिनी, पुलिस सब इंस्पेक्टर और अलग-अलग थानों के स्टाफ ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया. जिला पुलिस अधीक्षक हरिराम शंकर ने बताया कि भटकल और कुमता पुलिस, जिला अपराध जांच टीम, फिंगरप्रिंट, डॉग स्क्वाड और सीडीआर सेल टीमों ने भी ऑपरेशन में मदद की.

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