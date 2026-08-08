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उडुपी में कांग्रेस नेता डेविड डिसूजा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

उडुपी में कांग्रेस नेता डेविड डिसूजा की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

उडुपी (कर्नाटक): पुलिस ने उडुपी जिले के कापू तालुक के मुदुरंगडी पेटा में शुक्रवार (7 अगस्त) को दिनदहाड़े कांग्रेस नेता, ग्राम पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और ठेकेदार डेविड डिसूजा (55) की हत्या के मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. जिला पुलिस अधीक्षक हरिराम शंकर ने बताया कि, एक आरोपी ने पुलिस से भागने की कोशिश की और उसे गोली मारकर फिर से गिरफ्तार कर लिया गया. उसका अभी अस्पताल में इलाज चल रहा है. डेविड डिसूजा मर्डर केस में तीन गिरफ्तार (ETV Bharat) डेविड डिसूजा शुक्रवार दोपहर करीब 3.45 बजे कापू तालुक के मुदुरंगडी में सेंट जेवियर्स चर्च कॉम्प्लेक्स में प्रिंस एंटरप्राइजेज के ऑफिस आए थे. बाद में, बाइक सवार हमलावरों ने उन पर तब गोलियां चलाईं जब वह अपनी थार गाड़ी का दरवाजा खोल रहे थे. सिर में गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें उडुपी के एक निजी अस्पताल ले जाया गया. हालांकि, डॉक्टरों ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्हें मृत घोषित कर दिया. आरोपियों द्वारा डिसूजा के सिर में गोली मारने और बाइक पर भागने का दृश्य पास के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. इस बारे में शिरवा पुलिस स्टेशन में मर्डर का केस दर्ज किया गया और जांच करने वाली पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया. जब उन्हें खास जानकारी मिली कि अपराध में सीधे तौर पर शामिल तीन आरोपी एक बस में भटकल (उत्तरा कन्नड़ जिले में) जा रहे हैं, तो पुलिस ने बिंदूर में मित्रिनाने के पास बस को रोका और जांच की. इसी समय, आरोपी बस से उतरकर भागने की कोशिश करने लगे.