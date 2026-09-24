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कर्नाटक के एक आदमी की शारजाह में हत्या, शव नौ टुकड़ों में कटा मिला! परिवार ने शव वापस लाने के लिए मदद मांगी

पुलिस जांच के दौरान 12 अगस्त को ओमान जाते समय एक कार के अंदर शव मिला. इसे नौ टुकड़ों में विभाजित किया गया था और दो बैगों में पैक किया गया था. यह प्रकाश का शव होने की पुष्टि हुई. अनिल ने कहा कि डीएनए भी वहां रहने वाले हमारे रिश्तेदार से मेल खाता है.

हालांकि मैंने कंपनी के एचआर डिपार्टमेंट को बताया कि उनके इंडिया आने का कोई रिकॉर्ड नहीं है. बाद में चेक करने पर पता चला कि उनका पासपोर्ट अभी भी कंपनी में है. इसके बाद शारजाह में केस दर्ज किया गया और पुलिस ने तलाश शुरू की,' अनिल ने मीडिया को बताया.

उनके भाई अनिल ने बताया, 'मैंने 26 जुलाई को उनसे संपर्क करने की कोशिश की. आमतौर पर वह वॉइस मैसेज से जवाब देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ टेक्स्ट मैसेज से जवाब दिया. उन्होंने बाद के कॉल्स का जवाब नहीं दिया. परेशान रिश्तेदारों ने पूछताछ की और शुरू में उनकी कंपनी ने बताया कि वह इंडिया के लिए निकल गए हैं.

प्रकाश अपनी पत्नी टीना और बेटे के साथ शारजाह में रह रहे थे. वह 14 साल से शारजाह एयरपोर्ट पर काम कर रहे थे. मृतक के परिवार ने शारजाह से शव को तुरंत भारत लाने के लिए मदद मांगी है.

कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंदापुर के रहने वाले एक आदमी की संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह में हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान अल्विन प्रकाश कुंदर के रूप में हुई है. उसके भाई अनिल प्रशांत कुंदर ने मीडिया को यह जानकारी दी.

उडुपी: कर्नाटक के उडुपी जिले के कुंदापुर के एक आदमी की कथित तौर पर शारजाह में हत्या कर दी गई. उसकी बॉडी कथित तौर पर 9 टुकड़ों में एक कार के अंदर दो बैग में मिली. पीड़ित परिवार ने अधिकारियों से उसके शव को तुरंत भारत वापस लाने में मदद करने की मांग की है.

मुझे जानकारी मिली है कि मृतक प्रकाश की पत्नी और बेटा भारत आ गए हैं. हालांकि, अभी तक उनसे कोई संपर्क नहीं कर पाया है. इससे शक पैदा हुआ है, अनिल प्रशांत कुंदर ने कहा. मृतक के परिवार ने जिले के पुलिस अधीक्षक (SP) और उडुपी के सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी से मुलाकात की और प्रकाश के शव को शारजाह से तुरंत भारत लाने में मदद मांगी.

मैं उडुपी एसपी से मिला और एक रिक्वेस्ट की. पुलिस ने हमें भरोसा दिलाया है कि वे वहां दूतावास से संपर्क करेंगे, डिटेल्स इकट्ठा करेंगे और इंसाफ पक्का करेंगे. हमें डेथ सर्टिफिकेट मिल गया है, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं मिली है. उन्होंने इसे जल्द से जल्द भेजने का वादा किया है.

हमारी रिक्वेस्ट है कि आरोपी कोई भी हो, गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए. प्रकाश के अकाउंट से पैसे भी निकाले गए. लोकेशन के सीसीटीवी फुटेज में एक महिला और दो अनजान लोग दो बैग के साथ दिख रहे हैं. मुझे बताया गया कि फुटेज में वे बॉडी को एक कार की डिक्की में रखते हुए दिख रहे हैं,' अनिल ने कहा.

प्रकाश के सीने में चाकू मारा गया था, चाकू बॉडी में दो सेंटीमीटर तक घुस गया था. उसकी उंगलियां कटी हुई थी. मर्डर के बाद, बॉडी को कार की डिक्की में रखा गया था और गाड़ी को ओमान जाते समय एक पार्किंग में छोड़ दिया गया था. मृतक के भाई अनिल ने कहा कि ऐसी भी जानकारी है कि कार प्रकाश की थी.

SP का रिएक्शन

उडुपी एसपी हरिराम शंकर ने कहा, 'शारजाह में हुए उडुपी के रहने वाले अल्विन प्रकाश कुंदर के मर्डर केस के बारे में मैं यह साफ करना चाहूंगा कि पीड़ित का भाई कल आया था और उसने मुझे एक अर्ज़ी दी थी जिसमें केस के बारे में कोई मदद मांगी गई थी. जहां तक ​​मदद की बात है, जब तक कथित आरोपियों के खिलाफ कोई लेटर रोगेटरी या रेड कॉर्नर नोटिस या कोई इंटरपोल नोटिस जारी नहीं किया जाता, तब तक उडुपी पुलिस की तरफ से इस समय कोई कानूनी कदम नहीं उठाया जा सकता.

हालांकि हम इनफॉर्मल तरीके से दुबई कॉन्सुलेट में कॉन्टैक्ट कर रहे हैं ताकि परिवार बात कर सके और जांच की आगे की प्रोग्रेस के बारे में कोऑर्डिनेट कर सके. हम इंटरपोल चैनलों के जरिए भी इस बारे में जानकारी मांगेंगे.'