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कर्नाटक: समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव डूबी, 27 मछुआरों को बचाया गया

गंगोली तटीय सुरक्षा पुलिस बल द्वारा समय रहते चलाए गए बचाव अभियान के बाद नाव पर सवार सभी 27 मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया गया.

fishing boat capsizes in sea
कर्नाटक में समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव डूबी, 27 मछुआरों को बचाया गया (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 27, 2026 at 10:00 AM IST

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उडुपी (कर्नाटक): उडुपी जिले के गंगोली में बुधवार को अरब सागर में एक तेज लहर की चपेट में आने से मछली पकड़ने वाली एक नाव पलट गई और डूब गई. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि समय पर चलाए गए बचाव अभियान के बाद नाव पर सवार सभी 27 मछुआरों को सुरक्षित बचा लिया गया.

मछली पकड़ने वाली नाव 'श्री बालंजनेय' बुधवार दोपहर गंगोली मैंगनीज जेटी से अरब सागर के लिए रवाना हुई थी. दोपहर करीब 3.30 बजे, गंगोली समुद्र के मुहाने से लगभग 3 नॉटिकल मील दूर, समुद्र में तेज लहर के कारण नाव पलट गई. पुलिस अधिकारियों ने एक प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि इसके परिणामस्वरूप नाव में पानी भर गया और वह डूबने लगी.

मामले की जानकारी मिलते ही गंगोली तटीय सुरक्षा पुलिस (CSP) स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर रमेश के., पीएसआई सुब्रह्मण्य और स्टाफ सदस्य युवराज, राघवेंद्र, रमेश, नागराज खारवी, नागेश खारवी, किरण और केएनडी सदस्य संतोष खारवी व संदेश 'सुमुख' और 'मत्यमृत (श्रीनिधि)' नावों से घटनास्थल पर पहुंचे और एक सफल बचाव अभियान चलाया.

डूबती नाव में सवार 27 मछुआरों को सुरक्षित रूप से बचा कर वापस लाया गया. हालाँकि, घटना में शामिल नाव पूरी तरह से समुद्र के पानी में डूब गई थी, इसलिए उसे बचाया नहीं जा सका. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि बाद में सभी मछुआरों को सुरक्षित गंगोली बंदरगाह लाया गया. पुलिस ने बताया कि स्थानीय लोगों - अभि अरकती, संदेश, रामचंद्र खारवी, जयंत, नारायण खारवी उप्पुंडा, चंद्रशेखर खारवी, चेतन सिपाई और शेखर कुंदर ने बचाव अभियान में मदद की.

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