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कर्नाटक: समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव डूबी, 27 मछुआरों को बचाया गया

कर्नाटक में समुद्र में मछली पकड़ने वाली नाव डूबी, 27 मछुआरों को बचाया गया ( ETV Bharat )