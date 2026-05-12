ETV Bharat / bharat

'सनातन धर्म जो लोगों को बांटता है, उसे खत्म करना होगा': उदयनिधि स्टालिन

चेन्नई: तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपनी पारी की शुरुआत करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर 'सनातन धर्म' को लेकर बड़ा हमला बोला है. 12 मई को दिए अपने पहले भाषण में उन्होंने सनातन विचारधारा पर समाज को बांटने का आरोप मढ़ते हुए इसे जड़ से खत्म करने की बात दोहराई. सदन में उनके इस बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ना तय माना जा रहा है.

विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने कहा- 'सनातन, एक ऐसी विचारधारा जो लोगों को बांटने की कोशिश करती है. उसे स्पष्ट रूप से खत्म किया जाना चाहिए.' बता दें कि 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने ऐसी ही भावनाएं व्यक्त की थीं, तो इससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. उन्हें विभिन्न हिंदू संगठनों की कड़ी आलोचना के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही का भी सामना करना पड़ा था.

17वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मंगलवार, 12 मई को अपना पहला भाषण देते हुए उदयनिधि स्टालिन ने चेपॉक निर्वाचन क्षेत्र के उन लोगों का आभार व्यक्त किया जहां से उन्होंने चुनाव जीता है. साथ ही उन्होंने अपने गठबंधन दलों के नेताओं का भी धन्यवाद दिया. नवनिर्वाचि नए अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) को भी बधाई दी.

स्टालिन ने कहा डीएमके रचनात्मक विपक्ष के रूप में कार्य करेगी. उन्होंने कहा- 'डीएमके हमेशा से एक रचनात्मक शक्ति रही है. भले ही हम सदन में आमने-सामने बैठते हों, लेकिन जब बात तमिलनाडु की जनता के कल्याण की आएगी, तो हमें एक साथ खड़ा होना होगा. तमिलनाडु विधानसभा को अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल पेश करनी चाहिए. इस नई सरकार को उन लोगों के लिए भी काम करना चाहिए जिन्होंने इसे वोट नहीं दिया. सरकार सभी की होनी चाहिए.'

विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि वे और मुख्यमंत्री विजय ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की है. लेकिन राजनीति के मैदान में उन्होंने खुद को विजय से सीनियर बताया. साथ ही उन्होंने, मुख्यमंत्री विजय से अपना राजनीतिक अनुभव साझा करने की बात कही. स्टालिन के इस ऑफर पर मुख्यमंत्री विजय मुस्कुरा दिए.