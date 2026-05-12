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'सनातन धर्म जो लोगों को बांटता है, उसे खत्म करना होगा': उदयनिधि स्टालिन

सत्ता से बाहर होने के बाद भी सनातन को लेकर उदयनिधि स्टालिन के रुख में कोई नरमी नहीं दिखी.

Udhayanidhi Stalin
विधानसभा में स्पीच देते उदयनिधि स्टालिन. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 12, 2026 at 3:21 PM IST

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Updated : May 12, 2026 at 3:28 PM IST

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चेन्नई: तमिलनाडु की 17वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपनी पारी की शुरुआत करते हुए उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर 'सनातन धर्म' को लेकर बड़ा हमला बोला है. 12 मई को दिए अपने पहले भाषण में उन्होंने सनातन विचारधारा पर समाज को बांटने का आरोप मढ़ते हुए इसे जड़ से खत्म करने की बात दोहराई. सदन में उनके इस बयान के बाद एक बार फिर राजनीतिक पारा चढ़ना तय माना जा रहा है.

विधानसभा में अपने संबोधन के दौरान उदयनिधि स्टालिन ने कहा- 'सनातन, एक ऐसी विचारधारा जो लोगों को बांटने की कोशिश करती है. उसे स्पष्ट रूप से खत्म किया जाना चाहिए.' बता दें कि 2023 में उदयनिधि स्टालिन ने ऐसी ही भावनाएं व्यक्त की थीं, तो इससे बड़ा विवाद खड़ा हो गया था. उन्हें विभिन्न हिंदू संगठनों की कड़ी आलोचना के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही का भी सामना करना पड़ा था.

17वीं विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में मंगलवार, 12 मई को अपना पहला भाषण देते हुए उदयनिधि स्टालिन ने चेपॉक निर्वाचन क्षेत्र के उन लोगों का आभार व्यक्त किया जहां से उन्होंने चुनाव जीता है. साथ ही उन्होंने अपने गठबंधन दलों के नेताओं का भी धन्यवाद दिया. नवनिर्वाचि नए अध्यक्ष (Speaker) और उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) को भी बधाई दी.

स्टालिन ने कहा डीएमके रचनात्मक विपक्ष के रूप में कार्य करेगी. उन्होंने कहा- 'डीएमके हमेशा से एक रचनात्मक शक्ति रही है. भले ही हम सदन में आमने-सामने बैठते हों, लेकिन जब बात तमिलनाडु की जनता के कल्याण की आएगी, तो हमें एक साथ खड़ा होना होगा. तमिलनाडु विधानसभा को अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल पेश करनी चाहिए. इस नई सरकार को उन लोगों के लिए भी काम करना चाहिए जिन्होंने इसे वोट नहीं दिया. सरकार सभी की होनी चाहिए.'

विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा कि वे और मुख्यमंत्री विजय ने एक ही कॉलेज से पढ़ाई की है. लेकिन राजनीति के मैदान में उन्होंने खुद को विजय से सीनियर बताया. साथ ही उन्होंने, मुख्यमंत्री विजय से अपना राजनीतिक अनुभव साझा करने की बात कही. स्टालिन के इस ऑफर पर मुख्यमंत्री विजय मुस्कुरा दिए.

अपना भाषण जारी रखते हुए स्टालिन ने कहा कि इस बार इस सदन के भीतर, विपक्षी दलों की कतारें सत्ताधारी दल के बराबर मजबूती से खड़ी हैं. उन्होंने आगे कहा- "जिस तरह एक लगाम बैल को रास्ता दिखाने का काम करती है, या ब्रेक वाहन को नियंत्रित करने का काम करते हैं, विपक्ष भी सत्ताधारी दल के लिए वही काम करता है. हम एक रचनात्मक विपक्ष के रूप में कार्य करने का संकल्प लेते हैं."

शपथ ग्रहण समारोह के दौरान, राज्य गीत को तीसरे नंबर पर बजाने पर स्टालिन ने सरकार को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा- "जल्द ही राज्यपाल का अभिभाषण होने वाला है. हमें उस समय यह गलती दोबारा नहीं होने देनी चाहिए और न ही हम इसकी अनुमति देंगे. न केवल विधानसभा के भीतर, बल्कि तमिलनाडु में आयोजित होने वाले हर सरकारी कार्यक्रम और हर समारोह में 'तमिल थाई वझ्थु' (राज्य गीत) को अनिवार्य रूप से सबसे पहला स्थान दिया जाना चाहिए."

उन्होंने राज्य सरकार से आग्रह किया कि वह यह सुनिश्चित करे कि इस स्थापित परंपरा के साथ कभी कोई समझौता न हो. उन्होंने जोर देकर कहा कि अपने अधिकारों और परंपराओं की रक्षा के लिए बेहद सतर्क रहना चाहिए.

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Last Updated : May 12, 2026 at 3:28 PM IST

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