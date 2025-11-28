ETV Bharat / bharat

बिहार के मजदूर के लिए उदयनिधि स्टालिन की 'संवेदना', दोनों हाथ जोड़ने वाले डॉक्टरों की टीम को दी बधाई

चेन्नई: चेन्नई में डॉक्टरों ने एक ऐसा कमाल कर दिखाया, जिसने बिहार के एक मजदूर की ज़िंदगी बदल दी. दुर्घटना में दोनों हाथ गंवा चुके इस मजदूर के लिए राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों ने क्रॉस हैंड रिप्लांटेशन सर्जरी कर नई उम्मीद जगा दी. तमिलनाडु के उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने ऐसा करनेवाले डॉक्टरों की तारीफ की.

उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों की बहुत तारीफ की, जिन्होंने एक उत्तरी राज्य के मजदूर पर क्रॉस हैंड रिप्लांटेशन सर्जरी करके एक कामयाबी हासिल की. मजदूर ने एक दुर्घटना में अपने दोनों हाथ खो दिए थे. तमिलनाडु के डिप्टी चीफ मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन ने खुद फोन करके चेन्नई के राजीव गांधी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टरों को बधाई दी.

क्या है घटनाः

बिहार का एक मजदूर का 26 सितंबर को रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश करते समय एक्सीडेंट का शिकार हो गया. इस दुर्घटना में उसका बायां हाथ कंधे के पास पूरी तरह डैमेज हो गया. साथ ही उसके दाहिने हाथ की कलाई भी पूरी तरह कुचल गई और खराब हो गई. इसके बाद उसका इलाज चेन्नई के राजीव गांधी सरकारी हॉस्पिटल में हुआ.

डॉक्टर ने पिछले महीने क्रॉस हैंड रिप्लांटेशन नाम की सर्जरी करके उसके बाएं हाथ की कलाई को उसके दाहिने हाथ से जोड़कर एक रिकॉर्ड बनाया. पूरा इलाज राजीव गांधी सरकारी अस्पताल में बिना किसी भी चार्ज के किया गया.