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उत्तराखंड नकली NCERT किताब मामला, गठित की गई SIT, आरोपियों की खंगाली जाएगी कुंडली

उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर में करीब 10 करोड़ रुपए की कीमत की नकली NCERT किताबें बरामद की गई है.

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उत्तराखंड नकली NCERT किताब मामला (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 18, 2026 at 5:13 PM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर में शिक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है. 10 करोड़ रुपये की नकली NCERT किताबों की बरामदगी के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए 10 सदस्यीय SIT का गठन किया है. उधम सिंह नगर SSP अजय गणपति के निर्देश पर अब पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जाएगी.

उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जनपद में अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. कोतवाली रुद्रपुर क्षेत्र में हाल ही में हुए नकली NCERT किताब प्रकरण ने प्रशासन और शिक्षा विभाग को झकझोर कर रख दिया है. इस मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अजय गणपति ने कड़ा रुख अपनाते हुए 10 सदस्यीय विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया है.

बताया जा रहा है कि 14 मार्च को पुलिस ने रुद्रपुर के एक गोदाम पर छापेमारी कर करीब 10 करोड़ रुपये की नकली NCERT किताबें बरामद की थीं. इसके साथ ही एक ट्रक भी जब्त किया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में फर्जी किताबें भरी हुई थीं. इस मामले में कोतवाली रुद्रपुर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. साथ ही कॉपीराइट अधिनियम की धारा भी जोड़ी गई हैं.

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उधम सिंह नगर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति (ETV Bharat)

मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP अजय गणपति ने SIT का गठन किया है. यह टीम पुलिस अधीक्षक अपराध एवं यातायात जितेंद्र चौधरी के पर्यवेक्षण में काम करेगी. जांच टीम का नेतृत्व क्षेत्राधिकारी सदर रुद्रपुर प्रशांत कुमार को सौंपा गया है.

SIT में अनुभवी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को शामिल किया गया है, जिनमें निरीक्षक मनोज रतूड़ी, उपनिरीक्षक उमेश कुमार (एसओजी प्रभारी), चंदन सिंह बिष्ट, प्रियांशु जोशी समेत कई अन्य कर्मी शामिल हैं. साथ ही सर्विलांस सेल की भी मदद ली जा रही है, ताकि इस पूरे नेटवर्क का तकनीकी विश्लेषण किया जा सके.

एसएसपी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जांच पूरी पारदर्शिता और विधि सम्मत तरीके से की जाए और समय-समय पर प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए. पुलिस का मुख्य उद्देश्य इस फर्जीवाड़े के पीछे छिपे बड़े नेटवर्क और मास्टरमाइंड तक पहुंचना है.

प्रशासन का कहना है कि शिक्षा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में इस तरह की धोखाधड़ी किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी. SIT अब इस पूरे मामले की जड़ तक जाकर दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करेगी. इस कार्रवाई से अवैध कारोबार में लिप्त लोगों में हड़कंप मच गया है.

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