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उधम सिंह नगर में अवैध शस्त्रों के खिलाफ बड़ा एक्शन, 94 संदिग्ध लाइसेंस जब्त, 119 हथियार जमा

पुलिस को सूचना मिल रही थी कि कूटरचित दस्तावेजों से पंजाब, यूपी, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, बिहार समेत कई राज्यों से आए फर्जी शस्त्र लाइसेंस

Rudrapur fake arms license
शस्त्र लाइसेंस की जांच (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 15, 2026 at 9:21 AM IST

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Updated : July 15, 2026 at 9:57 AM IST

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रुद्रपुर: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में फर्जी शस्त्र लाइसेंस के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान जारी है. बाहरी राज्यों से कूटरचित दस्तावेजों (Forged documents) के आधार पर बनवाए गए संदिग्ध शस्त्र लाइसेंसों की जांच में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. अब तक 94 संदिग्ध शस्त्र लाइसेंस अपने कब्जे में लेकर उनसे जुड़े 119 लाइसेंसी हथियार थानों में जमा कराए गए हैं. पुलिस का कहना है कि इन सभी लाइसेंसों का संबंधित राज्यों में जाकर सत्यापन कराया जाएगा. यदि जांच में लाइसेंस फर्जी पाए गए, तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

फर्जी लाइसेंस के शक में 119 हथियार पुलिस ने जमा कराए: उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में फर्जी शस्त्र लाइसेंसों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 94 संदिग्ध शस्त्र लाइसेंस अपने कब्जे में ले लिए हैं. इन लाइसेंसों से जुड़े 119 लाइसेंसी हथियार भी संबंधित धारकों से लेकर विभिन्न थानों में जमा करा दिए गए हैं. पुलिस अब इन सभी लाइसेंसों की वैधता की जांच के लिए संबंधित राज्यों के जिलों में जाकर दस्तावेजों का सत्यापन करेगी.

बाहरी राज्यों से लाइसेंस स्थानांतरित कराकर उत्तराखंड में हो रहा प्रयोग: पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अजय गणपति ने बताया कि पुलिस और एसटीएफ को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोगों ने कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से पंजाब, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, बिहार समेत कई अन्य राज्यों से फर्जी शस्त्र लाइसेंस बनवाए. बाद में उन्हें उत्तराखंड में स्थानांतरित कराकर वैध हथियारों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है. इस सूचना के आधार पर व्यापक जांच अभियान शुरू किया गया.

Rudrapur fake arms license
जमा कराए गए हथियारों के साथ उधम सिंह नगर पुलिस (ETV Bharat)

फर्जी शस्त्र लाइसेंस मामलों में 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं: एसएसपी ने बताया कि इससे पहले काशीपुर क्षेत्र में फर्जी शस्त्र लाइसेंस के दो मामलों का खुलासा किया गया था. इन मामलों में दो मुकदमे दर्ज कर अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इन गिरफ्तारियों के बाद पूरे जिले में फर्जी लाइसेंसों की पहचान और सत्यापन का अभियान और तेज कर दिया गया.

Rudrapur fake arms license
उधम सिंह नगर पुलिस ने 119 हथियार जमा कराए (ETV Bharat)

2001 से अब तक जारी शस्त्र लाइसेंस की जांच: जांच के दौरान वर्ष 2001 से वर्ष 2026 तक जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों का रिकॉर्ड खंगाला गया. इस दौरान कुल 678 ऐसे शस्त्र लाइसेंस चिह्नित हुए, जो अन्य राज्यों से जारी किए गए थे और वर्तमान में उधम सिंह नगर जिले में उपयोग किए जा रहे थे. इन सभी लाइसेंसों की जांच के लिए जिला स्तर पर तीन विशेष सत्यापन टीमें गठित की गईं. इनमें दो टीमें रुद्रपुर और काशीपुर सर्किल में जांच कर रही हैं, जबकि तीसरी टीम बाहरी जिलों और अन्य राज्यों से जारी किए गए लाइसेंसों का सत्यापन कर रही है.

Rudrapur fake arms license
संदिग्ध शस्त्र लाइसेंस वाले हथियार जमा हुए (ETV Bharat)

94 शस्त्र लाइसेंस संदिग्ध पाए गए: अब तक 678 में से 626 शस्त्र लाइसेंसों का सत्यापन पूरा किया जा चुका है. जांच के दौरान 94 लाइसेंस संदिग्ध पाए गए, जिन्हें तत्काल प्रभाव से पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया. इनके साथ संबंधित 119 हथियार भी सुरक्षा की दृष्टि से थानों में जमा करा दिए गए हैं. शेष लाइसेंसों की जांच भी जारी है.

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उत्तराखंड पुलिस ने फर्जी शस्त्र लाइसेंस के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है (ETV Bharat)

लाइसेंस फर्जी पाए गए तो होगी कठोर कार्रवाई: एसएसपी अजय गणपति ने स्पष्ट किया कि-

पुलिस की जांच अभी प्रारंभिक चरण में है. संदिग्ध लाइसेंसों के मूल अभिलेखों का सत्यापन संबंधित राज्यों के जिलाधिकारियों और लाइसेंस जारी करने वाले अधिकारियों से कराया जाएगा. यदि जांच में यह प्रमाणित होता है कि लाइसेंस फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बनाए गए थे या नियमों का उल्लंघन कर जारी किए गए थे, तो संबंधित लाइसेंस निरस्त किए जाएंगे. इसके साथ ही हथियार धारकों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
-अजय गणपति, एसएसपी, उधम सिंह नगर-

आम जनता से पुलिस की अपील: पुलिस ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति के पास संदिग्ध या फर्जी शस्त्र लाइसेंस होने की जानकारी हो, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस को दें. पुलिस ऐसे मामलों पर प्रभावी कार्रवाई कर कानून व्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी.

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दूसरे राज्यों से शस्त्र लाइसेंस ट्रांसफर करवाकर उत्तराखंड में उनका यूज किया जा रहा है (ETV Bharat)
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Last Updated : July 15, 2026 at 9:57 AM IST

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