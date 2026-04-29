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केरल में UDF की वापसी, सत्ता में बनी रहेगी TMC, असम में BJP की राह आसान, पढ़ें राजनीतिक जानकारों की समीक्षा

केरल में 140 सीटों के लिए विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को एक ही चरण में हुए थे. वोटिंग 78.03% दर्ज की गई.

दक्षिणी क्षेत्र में पैठ बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही भाजपा का हवाला देते हुए उन्होंने कहा, "भाजपा को सत्ता विरोधी लहर का एक छोटा हिस्सा मिल सकता है. वे कई सीटों पर दूसरे स्थान पर आएंगे, जो उनके लिए उल्लेखनीय वृद्धि है. भाजपा केरल में पैठ बनाने में सक्षम होगी."

प्रोफेसर गोपकुमार ने कहा, "वह सिर्फ अपने लिए कैडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. एक और आरोप है कि उन्होंने अपने दामाद को प्रमोट किया. पिछली सरकार में मंत्री रहे चर्चित लोगों को बाद की सरकार में कोई मौका नहीं दिया गया."

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा, "पिनाराई 'एकतरफा तरीके से' राज कर रहे हैं. वह अपने साथियों के सुझाव नहीं मान रहे हैं. वह पार्टी और सरकार पर हावी हो रहे हैं. पिनाराई केरल में कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के लिए रास्ता खोल रहे हैं. इसलिए, कट्टर वामपंथी इसके खिलाफ हैं. उनके खिलाफ बहुत ज्यादा नारागजी है और शायद वह विपक्ष के नेता न हों."

एलडीएफ पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, "वामपंथी पूरी तरह खत्म नहीं हो सकते. यह संभव नहीं है. लेकिन शासन परिवर्तन जरूरी है."

इस विधानसभा चुनाव में यूडीएफ की मदद करने वाले दो कारकों पर जोर देते हुए प्रोफेसर गोपकुमार ने कहा, "'सोशल इंजीनियरिंग' पर अमल करते हुए, यूडीएफ बहुत आराम से सुरक्षित है. पूरा मुस्लिम और ईसाई समुदाय यूडीएफ के पक्ष में है. दूसरा, 'एंटी-इनकंबेंसी' है. एलडीएफ के 10 साल के शासन में, हर कोई बेहतर के लिए बदलाव चाहता है."

ईटीवी भारत से बात करते हुए प्रोफेसर गोपकुमार ने कहा, "UDF पक्का सत्ता में आएगी. उन्हें पूर्ण बहुमत मिलेगा. मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रम को देखते हुए केरल में यही संभावित नतीजा है."

अगर चुनाव परिणाम यूडीएफ के पक्ष में आता है, तो यह 10 साल के अंतराल के बाद राज्य में उनकी सत्ता में वापसी होगी.

केरल में UDF की होगी वापसी केरल के राजनीतिक हालात का संक्षिप्त विवरण देते हुए, केरल सेंट्रल यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर और सीनियर पॉलिटिकल साइंटिस्ट प्रोफेसर जी गोपकुमार ने भविष्यवाणी की है कि UDF राज्य में सत्तारूढ़ LDF को हटा देगा.

गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण का मतदान बुधवार शाम को संपन्न हो गया. इसके साथ ही असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी समेत अलग-अलग राज्यों में विधानसभा चुनाव भी खत्म हो गए.

नई दिल्ली: केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल समेत अलग-अलग राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजें 4 मई को आएंगे, जिनका राजनीतिक पार्टियां और उनके उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. बुधवार को राजनीतिक जानकारों ने अनुमान लगाया कि केरल में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) सरकार को कांग्रेस नीत यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) हरा देगा, जबकि पश्चिम बंगाल में मौजूदा ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) सत्ता में बनी रहेगी, और असम में BJP के नेतृत्व में NDA सरकार बनेगी.

पश्चिम बंगाल में सत्ता में बनी रहेगी टीएमसी!

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक समीक्षक बीरेन भट्टाचार्य ने उम्मीद जताई कि TMC सत्ता में बनी रहेगी, जबकि BJP, जो TMC को हटाने की कोशिश कर रही है, अपनी सीटें बढ़ाएगी, और कांग्रेस को कुछ सीटें मिलेंगी. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "BJP की सीटें बढ़ने की उम्मीद है, लेकिन ममता बनर्जी सत्ता में बनी रहेंगी. कांग्रेस को भी कुछ सीटें मिलेंगी, लेफ्ट अपना खाता भी नहीं खोल पाएगी."

महिला मतदाताओं का जिक्र करते हुए भट्टाचार्य ने कहा, "महिला वोटर ममता बनर्जी के पक्ष में हैं. शहरी इलाकों में, महिलाओं के कुछ प्रतिशत वोट BJP को जाएंगे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में महिलाएं TMC के साथ हैं." उन्होंने दावा किया कि BJP राज्य में महिला वोटरों को लुभाने में नाकाम रही है.

भट्टाचार्य ने कहा, "BJP महिला वोटरों को लुभाने में नाकाम रही है. उनका मानना ​​है कि BJP महिलाओं की हिमायती पार्टी नहीं है क्योंकि उनके पास कोई महिला राष्ट्रीय नेता नहीं है. उनके पास सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री हैं." चुनावों के नतीजों का अनुमान लगाते हुए उन्होंने कहा कि हमेशा ही सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाली पार्टी और दूसरे नंबर पर रहने वाली पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे में बहुत बड़ा अंतर रहा है.

उन्होंने कहा, "पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य नहीं है, जहां एक पार्टी को 160 और दूसरी पार्टी को 120 सीटें मिलें. बंगाल में जो पार्टी जीतती है, उसकी सीटें 200 से ज्यादा हो जाती हैं, जबकि विपक्ष 100 से नीचे रहता है. इस बार भी ऐसा ही होगा."

पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 23 अप्रैल को 294 विधानसभा सीटों में से 152 सीटों पर चुनाव हुए थे. 91.78% वोटिंग हुई थी. दूसरे और आखिरी चरण में 142 सीटों पर चुनाव हुए. चुनाव आयोग के मुताबिक, दूसरे चरण में शाम 5 बजे तक करीब 90 वोटरों ने अपने वोट डाले थे.

असम में एनडीए आगे

असम चुनाव के अनुमानित नतीजों के बारे में बताते हुए, राजनीतिक विश्लेषक अभिनव बोरबोरा ने ईटीवी भारत को बताया, "सत्तारूढ़ BJP को साफ फायदा होता दिख रहा है. पिछले लोकसभा चुनाव (2024) में, अगर हम विधानसभा के हिसाब से नतीजे देखें, तो BJP ने 90 से ज्यादा सीटों (126 सीटों में से) पर बढ़त हासिल की थी. तब से BJP की हालत बहुत ज्यादा खराब नहीं हुई है, शायद सुधरी है."

उन्होंने कहा कि सत्ताधारी सरकार के विकास पर जोर देने की वजह से, महिला वोटर ज़्यादातर BJP की तरफ झुक रही हैं, क्योंकि महिलाओं पर केंद्रित स्कीमों की वजह से ऐसा हो रहा है.

विपक्षी कांग्रेस का ज़िक्र करते हुए, बोरबोरा ने कहा, "अगर कांग्रेस से तुलना करें, तो पिछले 10 वर्षों में BJP बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है. पिछले चुनावों में, BJP कांग्रेस से बहुत आगे थी. इसलिए, विपक्ष को BJP को उखाड़ फेंकने के लिए, ज़मीन पर जो हमने देखा है, उससे कहीं ज़्यादा काम करने की जरूरत होती. इस वजह से BJP की अगुवाई वाले NDA को फायदा है."

असम कांग्रेस के अध्यक्ष गौरव गोगोई, असम जातीय परिषद के चीफ लुरिनज्योति गोगोई और रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "उन्हें अपने-अपने चुनाव क्षेत्रों में फ़ायदा है. BJP और विपक्ष के बीच का अंतर बहुत ज़्यादा है. अभी के हालात में, तीनों गोगोई उस अंतर को नहीं भर पाएंगे."

उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उन्होंने BJP की अगुवाई वाले NDA की तरह पूरे राज्य में "सोशल गठबंधन" को नहीं बढ़ाया है.

असम में 9 अप्रैल को कुल 126 सीटों के लिए हुए एक ही चरण में हुए विधानसभा चुनाव में 85.38% वोटिंग हुई.

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