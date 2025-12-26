ETV Bharat / bharat

21 साल की उम्र में नगरपालिका अध्यक्ष, केरल की दीया ने रच दिया इतिहास

दीया बानू को यह बढ़त काउंसिल के अंदर बड़े बदलावों के बीच हुई है, जहां यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) ने पुलिक्काकंदम परिवार और दूसरे स्वतंत्र लोगों के जरूरी समर्थन से कंट्रोल हासिल कर लिया है. पाला में राजनीतिक माहौल तेजी से बदल गया जब तीन निर्दलीय उम्मीदवारों, बीनू पुलिक्काकंदम, उनकी बेटी दीया और उनके भाई बीजू ने यूडीएफ को अपना समर्थन देने का वादा किया. इससे नगरपालिका में केरल कांग्रेस (एम) का दशकों पुराना दबदबा खत्म हो गया.

एक बार दीया पदभार ग्रहण कर लेती हैं, तो वह कोंडोट्टी नगर पालिका की निदा शाहीर के मौजूदा रिकॉर्ड को पीछे छोड़ देंगी. निदा शाहीर 26 साल की उम्र में अध्यक्ष बनी थीं.

कोट्टायम: केरल के कोट्टायम जिले में स्थित पाला नगर पालिका में 21 साल की दीया बानू पुलिक्काकंदम नगरपालिका अध्यक्ष बनने जा रही हैं. इसके साथ ही वह राज्य की किसी शहरी स्थानीय निकाय (अर्बन लोकल बॉडी) की अध्यक्ष बनने वाली सबसे कम उम्र की युवा नेता बन जाएंगी.

उनके समर्थन और कांग्रेस की बागी माया राहुल के समर्थन ने 26 सदस्यों वाली काउंसिल में यूडीएफ की संख्या 14 कर दी है. दीया, जिन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से इकोनॉमिक्स की डिग्री पूरी की है और MBA की तैयारी कर रही हैं, इसी साल राजनीति में आईं. इसके बाद भी उन्होंने अपना पहला चुनाव अच्छे जनादेश के साथ जीता. अब वह अपने पिता के इंडिपेंडेंट ब्लॉक और UDF के बीच बातचीत से हुए पावर-शेयरिंग अरेंजमेंट के तहत टॉप पोस्ट संभालेंगी.

हाल ही में हुए म्युनिसिपल चुनावों में न तो UDF और न ही लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) को बहुमत मिला है. दोनों को दस और ग्यारह सीटें मिलीं. इससे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, खासकर पुलिक्काकंदम परिवार के तीन कैंडिडेट को सत्ता के गलियारे तक पहुंचा दिया.

UDF ने पुराने पार्षद बीनू पुलिक्काकंदम की कई शर्तों पर सहमति जताई, जिन्होंने दो दशकों तक कई राजनीतिक मोर्चों पर पाला का प्रतिनिधित्व किया है. समझौते के तहत, दीया पहले टर्म में चेयरपर्सन के तौर पर काम करेंगी, जबकि कांग्रेस की बागी माया राहुल वाइस-चेयरपर्सन का पद संभालेंगी. 1985 के बाद यह पहली बार है जब केरल कांग्रेस (M), विपक्ष की भूमिका में दिखाई देगी.

पाला पॉलिटिक्स में जाने-माने नाम बीनू पुलिक्काकंदम ने कांग्रेस, भाजपा और सीपीएम में अपना करियर बनाया है. हालांकि, इस साल वे स्वतंत्र चुनाव लड़े. 2015 में, उन्होंने पाला में पहली बीजेपी सीट जीतकर इतिहास रच दिया था. पांच साल बाद, वे म्युनिसिपैलिटी में जीतने वाले अकेले सीपीएम-समर्थित काउंसलर बने. हालांकि उस समय उन्हें चेयरपर्सन का पद नहीं दिया गया था.

उनके भाई बीजू, जो लंबे समय से केरल कांग्रेस (M) के एक्टिविस्ट और यूथ फ्रंट (M) के पूर्व स्टेट वाइस-प्रेसिडेंट हैं, ने भी इस साल इंडिपेंडेंट चुनाव जीता. UDF के अपने तीन वार्ड में कोई कैंडिडेट न देने के कारण, पुलिक्काकंदम के नेतृत्व वाला ग्रुप सरकार बनाने में अहम बन गया.

हाल के वर्षों में, केरल ने कई युवा नेताओं को महत्वपूर्ण भूमिकाएं संभालते देखा है. जिसमें तिरुवनंतपुरम की मेयर आर्य राजेंद्रन और अरुवप्पुलम पंचायत अध्यक्ष रेशमा मरियम रॉय शामिल हैं, दोनों ही 21 वर्ष की थीं जब उन्होंने कार्यभार संभाला था.

