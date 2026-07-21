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देश की सबसे युवा नगरपालिका अध्यक्ष दीया बीनू की कुर्सी गई, LDF का अविश्वास प्रस्ताव पास

दीया बीनू ( ETV Bharat )

कोट्टायम (केरल): देश की सबसे युवा नगरपालिका अध्यक्ष दीया बीनू को अपना पद खोना पड़ा. कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के समर्थन से कोट्टायम जिले की पाला नगरपालिका की अध्यक्ष बनीं दीया बीनू पुलिकाकंदम के खिलाफ लेफ्ट फ्रंट ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जो पास हो गया. लेफ्ट फ्रंट के पक्ष में 17 वोट पड़े. इसके साथ ही पाला में महीनों से चल रहा राजनीतिक ड्रामा भी खत्म हो गया. नगरपालिका उपाध्यक्ष माया राहुल समेत कांग्रेस के चार पार्षदों के व्हिप न मानने और लेफ्ट के प्रस्ताव का समर्थन करने के बाद नो-कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया. इस बीच, पार्षद टोनी थाईपरम्बिल ने कहा कि व्हिप मिला ही नहीं था और अगर मिला ही नहीं तो यह कैसे कहा जा सकता है कि इसका उल्लंघन हुआ है. पार्षदों ने जवाब दिया कि यह आदर्श न्याय है जो समय का इंतजार कर रहा था. टोनी ने कहा कि एक राजनीतिक परिवार के नेतृत्व में एक अपवित्र मोर्चा यहां शासन कर रहा था. कांग्रेस यहां शासन करेगी. जोसेफ ग्रुप को भी फैसला करने दो. दीया पुलिकाकंदम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह लोकतांत्रिक फैसले का सम्मान करती हैं. दीया ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को कोई भी साबित नहीं कर पाया है. पद आते-जाते रहेंगे. वह ईमानदारी से जनता के लिए काम करके आगे बढ़ेंगी.