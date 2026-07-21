देश की सबसे युवा नगरपालिका अध्यक्ष दीया बीनू की कुर्सी गई, LDF का अविश्वास प्रस्ताव पास
कांग्रेस के चार पार्षदों ने पार्टी व्हिप को दरकिनार कर लेफ्ट के अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया. जिससे पाला नगरपालिका में UDF शासन गिर गया.
Published : July 21, 2026 at 5:18 PM IST
कोट्टायम (केरल): देश की सबसे युवा नगरपालिका अध्यक्ष दीया बीनू को अपना पद खोना पड़ा. कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF के समर्थन से कोट्टायम जिले की पाला नगरपालिका की अध्यक्ष बनीं दीया बीनू पुलिकाकंदम के खिलाफ लेफ्ट फ्रंट ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया था, जो पास हो गया. लेफ्ट फ्रंट के पक्ष में 17 वोट पड़े. इसके साथ ही पाला में महीनों से चल रहा राजनीतिक ड्रामा भी खत्म हो गया.
नगरपालिका उपाध्यक्ष माया राहुल समेत कांग्रेस के चार पार्षदों के व्हिप न मानने और लेफ्ट के प्रस्ताव का समर्थन करने के बाद नो-कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया. इस बीच, पार्षद टोनी थाईपरम्बिल ने कहा कि व्हिप मिला ही नहीं था और अगर मिला ही नहीं तो यह कैसे कहा जा सकता है कि इसका उल्लंघन हुआ है. पार्षदों ने जवाब दिया कि यह आदर्श न्याय है जो समय का इंतजार कर रहा था.
टोनी ने कहा कि एक राजनीतिक परिवार के नेतृत्व में एक अपवित्र मोर्चा यहां शासन कर रहा था. कांग्रेस यहां शासन करेगी. जोसेफ ग्रुप को भी फैसला करने दो.
दीया पुलिकाकंदम ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह लोकतांत्रिक फैसले का सम्मान करती हैं. दीया ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों को कोई भी साबित नहीं कर पाया है. पद आते-जाते रहेंगे. वह ईमानदारी से जनता के लिए काम करके आगे बढ़ेंगी.
शनिवार को काउंसिल मीटिंग में 26 पार्षदों में से 17 मौजूद थे. सभी 17 ने अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया. 12 विपक्षी पार्षद, चार कांग्रेस पार्षद और एक निर्दलीय पार्षद ने वोट किया. इसके साथ ही सबसे कम उम्र की चेयरपर्सन दीया बीनू पुलिकाकंदम की कुर्सी चली गई. अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद दीया बीनू पुलिकाकंदम काउंसिल की सत्ता से बाहर हो गई हैं.
लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (LDF) ने कांग्रेस के पार्षदों के नगरपालिका अध्यक्ष दीया बीनू का विरोध करने के बाद अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया. प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व ने पार्षदों के लिए व्हिप जारी किया था कि वे ऐसा कोई फैसला न लें जिससे नगरपालिका सरकार को नुकसान हो, लेकिन उन्होंने व्हिप के खिलाफ जाकर वोट किया.
इस राजनीतिक घटनाक्रम से जिले में UDF के नेता बहुत नाखुश है और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर व्हिप का उल्लंघन किया गया तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. सत्तारूढ़ गठबंधन के 14 पार्षद थे, जिनमें पुलिकाकंदम परिवार के तीन, कांग्रेस, केरल कांग्रेस जोसेफ गुट और निर्दलीय पार्षद शामिल थे. कांग्रेस ने सबसे पहले यह घोषणा की कि उसने गठबंधन से समर्थन वापस ले लिया है.
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