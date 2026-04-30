UDF को स्पष्ट बहुमत का अनुमान, LDF ने एग्जिट पोल को किया खारिज, BJP ने कहा...मोदी की जबरदस्त लहर
केरल एग्जिट पोल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को स्पष्ट बहुमत का अनुमान है. वहीं बीजेपी ने गिनती के दिन पूरे देश में मोदी लहर होगी.
Published : April 30, 2026 at 5:00 PM IST
तिरुवनंतपुरम: हाल के सात एग्जिट पोल में केरल में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को लगभग 70 से 90 सीटों के साथ पूरी बहुमत मिलने का अनुमान लगाया गया है, जिससे राज्य में राजनीतिक माहौल और गरमा गया है. सर्वे में एक बड़ी राष्ट्रीय तस्वीर भी दिखाई गई है, जिसमें असम में भारतीय जनता पार्टी और पुडुचेरी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) के सत्ता में बने रहने का अनुमान लगाया गया है.
जबकि ज्यादातर एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को हराकर भाजपा के सत्ता में आने और तमिलनाडु में द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के अपना शासन बनाए रखने का संकेत दिया गया है, लेकिन राज्य स्तर पर अलग-अलग अनुमानों ने केरल में राजनीतिक मोर्चों पर तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा की हैं.
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने सर्वे को पूरी तरह से खारिज कर दिया. पार्टी के राज्य सचिव एमवी गोविंदन ने पूरा भरोसा जताया कि, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट केरल में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक जीत हासिल करेगा. उन्होंने कहा कि पार्टी बिना वैज्ञानिक एग्जिट पोल के बजाय राज्य के राजनीतिक रूप से जागरूक नागरिकों पर भरोसा करती है.
भाजपा को सात से चौदह सीटें मिलने का अनुमान लगाने वाले सर्वे को नकारते हुए, गोविंदन ने कुछ मीडिया हाउस पर भगवा पार्टी के लिए चुनावी खाता खोलने का साफ एजेंडा चलाने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि, बीजेपी केरल में एक भी सीट नहीं जीतेगी.
उन्होंने बताया कि विपक्ष भी चुपके से राज्य में विरोधी लहर (एंटी-इनकंबेंसी) की कमी को मानता है. यूडीएफ नेताओं का मजाक उड़ाते हुए, जिन्होंने पहले दावा किया था कि वे 100 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और हारने पर राजनीतिक निर्वासन में जाने का वादा किया था, गोविंदन ने उन्हें याद दिलाया कि अपनी बात रखने का समय आ रहा है.
सत्ताधारी पार्टी के बचाव में आगे बढ़ते हुए, माकपा (CPM) के सीनियर नेता एके बालन ने आरोप लगाया कि नई दिल्ली में एक हाई-लेवल साजिश चल रही है, जिसका मकसद मुख्यमंत्री पर निजी हमले करके पिनाराई विजयन सरकार को अस्थिर करना है. उन्होंने विपक्ष और राइट-विंग मीडिया पर आरोप लगाया कि वे पिछले सात सालों में सरकार के विकास के माइलस्टोन से सिर्फ निराशा में रोजाना विवाद पैदा कर रहे हैं.
इसी मजबूती को दोहराते हुए, पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियास ने याद किया कि कैसे पहले के एग्ज़िट पोल ने बेपोर चुनाव क्षेत्र में उनकी हार की भविष्यवाणी की थी, जहां उन्हें आखिरकार 82,000 से ज्यादा वोटों का रिकॉर्ड बहुमत मिला. 2026 में और भी ज्यादा वोट शेयर की उम्मीद करते हुए, रियास ने चेतावनी दी कि कांग्रेस के सत्ता में लौटने से राज्य गंभीर भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक टकराव और पार्टी के अंदरूनी झगड़ों में डूब जाएगा.
वहीं दूसरी तरफ, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) के नेताओं ने सर्वे के नतीजों का स्वागत किया और इसे जनता के जनादेश की सच्ची झलक बताया. केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि फ्रंट लोगों के फैसले का सम्मान करता है, जो एक पक्के शासन परिवर्तन की ओर इशारा करता है.
मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार पर मीडिया में चल रही बहस को समय से पहले बताते हुए, जोसेफ और सीनियर नेता कोडिकुन्निल सुरेश ने साफ किया कि कांग्रेस हाईकमान और संसदीय पार्टी तय तरीकों का पालन करते हुए आखिरी फैसला लेगी. सीनियर कांग्रेस नेता के मुरलीधरन ने मौजूदा ट्रेंड्स की तुलना 2014 के लोकसभा चुनावों के सटीक एग्जिट पोल से की, और कहा कि पार्टी के अंदरूनी आकलन में पूरे भरोसे के साथ 80 से 90 सीटें मिलने का अनुमान है. मुख्यमंत्री के निजी फायदे की बात को खारिज करते हुए, मुरलीधरन ने कहा कि अगर पार्टी पूरी तरह हार जाती है तो किसी एक की अहमियत का कोई मतलब नहीं रह जाता.
वरिष्ठ कांग्रेस नेता तिरुवंचूर राधाकृष्णन ने कहा कि यूडीएफ की मिली-जुली तैयारी और प्रशासन की जनविरोधी नीतियों की वजह से जीत का असली मार्जिन एग्जिट पोल के अनुमानों से ज्यादा होगा. उन्होंने लेफ्ट सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि वह सपनों की दुनिया में जी रही है, राज्य की असलियत से दूर है. साथ ही दावा किया कि सिर्फ अल्पसंख्यकों के अलावा समाज के सभी वर्ग यूडीएफ के साथ खड़ी है. इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता सादिक अली शिहाब थंगल ने कहा कि मुख्यमंत्री पद के लिए वीडी सतीशन को मिला जबरदस्त समर्थन जनता की भावना को दिखाता है, हालांकि आखिरी फैसला कांग्रेस हाईकमान के हाथ में है.
इस बीच, स्वतंत्र विधायक पीवी अनवर ने सत्ताधारी पार्टी पर तीखा हमला किया, और इसके गिरने का कारण पिनाराईवाद से बढ़ी एंटी-इनकंबेंसी (सत्ता विरोधी लहर) और मोहम्मद रियास का बहुत ज़्यादा दबदबा बताया, जिसके बारे में उन्होंने दावा किया कि इसने पूरे केरल में पार्टी को बर्बाद कर दिया.
रियास के भरोसे को चुनौती देते हुए, अनवर ने हिम्मत से कसम खाई कि अगर मंत्री बेपोर में 65,000 वोटों से ज्यादा जीतते हैं तो वह कोझिकोड के बाजार में अपना सिर मुंडवा लेंगे और झुमके पहनेंगे.
राज्य स्तर के खास अनुमानों से बेपरवाह, भाजपा नेता के सुरेंद्रन ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि असली गिनती के दिन पूरे देश में मोदी की जबरदस्त लहर होगी. एग्जिट पोल के नंबरों के बावजूद, सुरेंद्रन ने पूरा यकीन जताया कि एनडीए असम और पुडुचेरी में बहुत ज्यादा मार्जिन से सत्ता में बनी रहेगी.
उन्होंने आगे दावा किया कि एनडीए पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस को उखाड़ फेंकेगी और तमिलनाडु में बिना पूरी बहुमत के भी सत्ता में आएगी. साथ ही केरल में भगवा पार्टी को बड़ी चुनावी जीत की गारंटी देगी.
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