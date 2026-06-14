क्या टूटने वाले हैं उद्धव ठाकरे के सांसद? 'ऑपरेशन टाइगर' के खिलाफ 'ऑपरेशन वुल्फ' का ऐलान
महाराष्ट्र में 'ऑपरेशन टाइगर' की अफवाहों और सांसदों की बगावत के कयासों के बीच उद्धव ठाकरे ने 'मातोश्री' पर बुलाई बड़ी बैठक.
Published : June 14, 2026 at 8:07 PM IST
मुंबईः महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनावों का बिगुल फूंके जाने के साथ ही सूबे की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. राजनीतिक गलियारों में इस समय 'ऑपरेशन टाइगर' की चर्चाएं सबसे तेज हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) गुट के कुछ सांसद पाला बदलकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो सकते हैं.
इन तमाम चर्चाओं और बगावत की आशंकाओं के बीच, पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को अपने निवास स्थान 'मातोश्री' पर लोकसभा सांसदों के साथ एक बेहद अहम बैठक की. सांसद संजय राउत ने बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि कुछ सांसद व्यक्तिगत रूप से 'मातोश्री' पहुंचे थे, जबकि बाकी सांसदों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई.
मातोश्री पहुंचने वाले सांसद
- अरविंद सावंत: मुंबई दक्षिण
- अनिल देसाई: मुंबई दक्षिण-मध्य
- राजाभाऊ वाजे: नासिक
- संजय दीना पाटिल: मुंबई उत्तर-पूर्व
ऑनलाइन शामिल होने वाले सांसद
- संजय देशमुख: यवतमाल-वाशिम
- नागेश पाटिल आष्टीकर: हिंगोली
- संजय जाधव: परभणी
- भाऊसाहेब वाकचौरे: शिरडी
- ओमराजे निंबालकर: धाराशिव
विपक्ष के खिलाफ चलेगा 'ऑपरेशन वुल्फ'
सत्तापक्ष पर तीखा तंज कसते हुए सांसद संजय राउत ने बगावत की सभी खबरों को सिरे से खारिज कर दिया. राउत ने कहा, "शिवसेना के सभी सांसद पूरी तरह एकजुट हैं और हम किसी से नहीं डरते. यह बैठक किसी 'ऑपरेशन टाइगर' के डर से नहीं बुलाई गई थी, बल्कि यह हमारी एक नियमित और पहले से तय बैठक थी. पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे हर महीने सभी लोकसभा सांसदों के साथ ऐसी बैठकें करते हैं."
राउत ने आगे कहा, "हम 'ऑपरेशन टाइगर' के बारे में कुछ नहीं जानते क्योंकि हम खुद बाघ (टाइगर) हैं. अब तो हम विपक्ष के खिलाफ 'ऑपरेशन वुल्फ' (Operation Wolf) शुरू करने जा रहे हैं."
शिंदे से करीबी संबंधों पर सांसद संजय दीना पाटिल की सफाई
इस बीच, जिन सांसदों के पाला बदलने की सबसे ज़्यादा अफवाहें थीं, उनमें शामिल मुंबई उत्तर-पूर्व से सांसद संजय दीना पाटिल ने खुद सामने आकर स्थिति साफ की. उन्होंने कहा, "मैं शिवसेना (UBT) के साथ ही मजबूती से खड़ा हूं और मुझे किसी की तरफ से कोई ऑफर नहीं मिला है. एकनाथ शिंदे के साथ मेरे लंबे समय से निजी और पारिवारिक संबंध हैं. वे राज्य के उप-मुख्यमंत्री हैं, इसलिए काम के सिलसिले में या पारिवारिक कार्यक्रमों में हमारी मुलाकात होती रहती है. इसका यह मतलब कतई नहीं है कि मैं उनके गुट में जा रहा हूं."
पाटिल ने 'ऑपरेशन टाइगर' पर चुटकी लेते हुए कहा कि यह पिछले दो महीनों से चल रही महज एक अफ़वाह है. अगर ऐसा कोई ऑपरेशन वाकई होना होता, तो किसी को इसकी कानोंकान भनक तक नहीं लगती.
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