राम मंदिर चढ़ावा चोरी: उद्धव ठाकरे का 'राम रक्षा' आंदोलन, दादर में किया हनुमान चालीसा पाठ
उद्धव ठाकरे ने दादर स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ किया. उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की.
Published : July 5, 2026 at 8:34 PM IST
मुंबई: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा से जुड़ी कथित गड़बड़ियों के खिलाफ आक्रमक रुख अपनाया है. रविवार को, उद्धव ठाकरे ने दादर के एक हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा पाठ कर अयोध्या राम मंदिर में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ 'राम रक्षा' आंदोलन शुरू किया. इस मौके पर हजारों शिवसैनिक मौजूद थे. भारी बारिश के बीच भी, शिवसैनिकों का जोश चरम पर था.
पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि रावण की लंका लगाने का समय आ गया है. उन्होंने कहा, "किसी भी दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर निर्माण में उतना योगदान नहीं दिया जितना शिव सैनिकों ने दिया है. 'शिला पूजन' (नींव का पत्थर रखने की रस्म) और 'रथ यात्रा' से लेकर 'कार सेवा' तक, शिव सैनिकों ने हर कार्य में हिस्सा लिया. उस समय, शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे पूरे हिंदू समुदाय के साथ खड़े थे. फिर भी, आज उसी राम मंदिर में चोरी हो रही है. हिंदू इन चोरों को माफ नहीं करेंगे. अगर आप भगवान राम को उनसे बचाना चाहते हैं, तो मेरे साथ आ जाएं."
July 5, 2026
'अयोध्या तो बस ट्रेलर है; काशी और मथुरा अभी बाकी हैं': इस मौके पर बोलते हुए, उद्धव ठाकरे ने कहा कि आज शिवसेना ही अकेली ऐसी पार्टी है जो सत्ता में बैठे लोगों का सामना कर सकती है और उनसे सवाल पूछ सकती है. उन्होंने कहा, "वे (सत्तारूढ़ सरकार) कहते थे, "अयोध्या तो बस ट्रेलर है; काशी और मथुरा अभी बाकी हैं." अगर आज अयोध्या में यह हालत है, तो मुझे डर है कि वे काशी और मथुरा को किस हद तक लूट सकते हैं."
Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray performs Hanuman Aarti as part of a protest over the alleged theft of Ram Mandir donation funds. Shiv Sena (UBT) MLA Aaditya Thackeray, Shiv Sena (UBT) MPs Sanjay Raut, Arvind Sawant and Anil Desai were also present pic.twitter.com/VK1PXsENjT— IANS (@ians_india) July 5, 2026
टॉयलेट में छिपाया गया दान: उद्धव ठाकरे ने BJP पर तीखा हमला करते हुए कहा, "हम उन्हें 12 साल पहले सत्ता में लाए थे. लेकिन, यह बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अयोध्या को लूटने वाली सरकार अब सत्ता में है. अयोध्या में उन्होंने जिस तरह की लूट की है, उससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है. इस गुस्से का कारण यह है कि अयोध्या को दान किया गया पैसा इन लोगों ने टॉयलेट में छिपा दिया. यह हिंदुत्व का अपमान है. आम, गरीब हिंदू अयोध्या आते हैं और उनके पास जो भी पैसा होता है, दान करते हैं, फिर भी ये लोग वही पैसा चुरा रहे हैं. उन्हें शर्म आनी चाहिए."
#WATCH | Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena (UBT) chief Uddhav Thackeray leads the 'Ram Raksha' protest held by his party members at Dadar Hanuman temple over the Ayodhya Ram Mandir donations embezzlement issue. pic.twitter.com/8yiYnax6bw— ANI (@ANI) July 5, 2026
हम अन्याय की लंका को राख में बदलने तक चैन से नहीं बैठेंगे: उद्धव ठाकरे ने आगे कहा, "मैं एक बार फिर हिंदुत्व को जगाना चाहता हूं. मैं भगवान श्री राम की रक्षा करना चाहता हूं. आज भारी बारिश के बावजूद हिंदू इकट्ठा हुए हैं. हम 'राम रक्षा' और 'हनुमान चालीसा' पढ़ रहे हैं. इस बारिश के बीच एक चिंगारी सुलग गई है. जो लोग राम के भक्तों का स्वभाव भूल गए हैं: मैं आपको याद दिला दूं कि भगवान राम के साथ 'वानर सेना' थी, और उन्होंने रावण की लंका को राख में बदल दिया था. आपने भगवान राम का धनुष और बाण चुरा लिया होगा, लेकिन लंका को जलाने वाली मशाल हमारे पास है. हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम अन्याय की लंका को राख में नहीं बदल देते. इसके अलावा, अगर आपकी रगों में सच्चा हिंदू खून बहता है, तो भगवान राम की रक्षा के लिए हमारा साथ दें."
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