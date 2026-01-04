ETV Bharat / bharat

20 साल बाद 'शिवसेना भवन' पहुंचे राज ठाकरे, उद्धव ने कुछ इस तरह जताई अपनी खुशी

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और मनसे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) ने मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए अपना संयुक्त घोषणापत्र जारी किया.

शिवसेना भवन में उद्धव और राज ठाकरे. (/x.com/OfficeofUT/)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 4, 2026 at 3:23 PM IST

Updated : January 4, 2026 at 3:38 PM IST

मुंबई: नगर निगम चुनाव (BMC Elections 2026) का प्रचार अभियान जोर शोर से चल रहा है. नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि समाप्त हो चुकी है. राज्य भर में 67 उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं. इन राजनीतिक हलचलों के बीच, शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) और मनसे (महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना) ने एकजुटता दिखाते हुए मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए अपना संयुक्त घोषणापत्र 'शब्द ठाकरेंचा' जारी किया.

ठाकरे बंधुओं (उद्धव और राज ठाकरे) का संयुक्त घोषणापत्र मुंबई के शिवसेना भवन में जारी किया गया. इस अवसर पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक बार फिर एक साथ मंच पर दिखे. सबसे खास बात यह रही कि राज ठाकरे लगभग 20 साल के अंतराल के बाद शिवसेना भवन पहुंचे.

राज ठाकरे की शिवसेना भवन में हुई इस वापसी ने राज्य के राजनीतिक हलकों में कई नई चर्चाओं और अटकलों को जन्म दे दिया है. इस दौरान उद्धव ठाकरे ने 20 साल बाद राज ठाकरे के शिवसेना भवन आने पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी. शिवसेना पार्टी छोड़ने के बाद राज ठाकरे ने अपनी अलग पार्टी 'मनसे' (MNS) बना ली थी. रिपोर्ट्स के अनुसार, तब से राज ठाकरे कभी शिवसेना भवन नहीं गए थे.

उद्धव ठाकरे ने कहा कि उन्हें बहुत खुशी है कि राज ठाकरे 20 साल बाद शिवसेना भवन आए हैं. उन्होंने आगे कहा कि वे दोनों भाइयों के एक साथ आने से बेहद प्रसन्न हैं. उद्धव ने यह भी कहा कि उनके एक साथ आने से पूरे राज्य में उत्साह की एक नई लहर पैदा हो गई है.

रविवार को ठाकरे बंधुओं ने मुंबई नगर निगम चुनावों के लिए अपना घोषणापत्र 'शब्द ठाकरेंचा' (ठाकरे का शब्द) जारी किया. अपने संबोधन के दौरान, उद्धव ठाकरे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की तीखी आलोचना करते हुए अपने भाषण की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि देश में ऐसा माहौल महसूस हो रहा है जैसे लोकतंत्र खत्म हो रहा है और 'भीड़तंत्र' की शुरुआत हो रही है.

उन्होंने आरोप लगाया कि "जब हमने उन्हें वोट चुराते हुए पकड़ा, तो उन्होंने हमारे उम्मीदवारों को प्रलोभन देकर लुभाना शुरू कर दिया." उन्होंने उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने को लोकतंत्र का अपमान बताया. इसी के चलते, उद्धव ठाकरे ने मांग की कि राहुल नार्वेकर को विधानसभा अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे देना चाहिए और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए.

