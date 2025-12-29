उद्धव सेना ने महाराष्ट्र में अराजकता का आरोप लगाया, सरकार पर साधा निशाना
शिवसेना (यूबीटी) ने सामना में छपे संपादकीय में कहा है कि अपराधी कथित तौर पर सत्ताधारी पार्टियों में घुसे हुए हैं.
Published : December 29, 2025 at 1:19 PM IST
मुंबई : शिवसेना (UBT) ने सोमवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में खुलेआम गुंडाराज (गैंगस्टर राज) का दौर चल रहा है. साथ ही, आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पॉलिटिकल पार्टियों में अपराधी घुस गए हैं.
उद्धव सेना ने आरोप लगाया कि राज्य तेजी से अपराधियों का पोषक बनता जा रहा है, जहां विरोधी गैंग कथित तौर पर सत्ताधारी पार्टियों में घुसे हुए हैं और मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में आपस में भिड़ रहे हैं.
पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में छपे एक संपादकीय में, ठाकरे कैंप ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र – जो कभी अपनी प्रगतिशील और सहिष्णु सोच के लिए जाना जाता था – की तुलना अब बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उन इलाकों से की जा रही है, जो पहले से ज्यादा क्राइम रेट वाले रहे हैं.
संपादकीय के अनुसार, हर जिला गुंडागर्दी का अड्डा बनता जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि नेता अपनी-अपनी पार्टियों को मजबूत करने के लिए खतरनाक अपराधियों को भर्ती कर रहे हैं. संपादकीय में दावा किया गया कि कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि नागरिक अब सुरक्षित महसूस नहीं करते. इसमें दिनदहाड़े हथियारों, तलवारों और कोयता (machetes) से होने वाली हिंसा में बढ़ोतरी की ओर इशारा किया गया. कहा जा रहा है कि पूरे राज्य में राजनीतिक हत्याएं, भीड़ का राज और गुंडागर्दी खतरनाक लेवल पर पहुंच गई हैं.
ठाकरे कैंप ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दोषी ठहराया, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, और उन पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया.
संपादकीय में रायगढ़ जिले के खोपोली में एक घटना का जिक्र किया गया, जहां एक युवा राजनीतिक कार्यकर्ता मंगेश कालोखे की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. कालोखे नई चुनी गई पार्षद मानसी कालोखे के पति थे.
म्युनिसिपल चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद हुई इस हत्या को कथित राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा बताया गया.‘सामना’ के अनुसार, खोपोली हत्या के राजनीतिक नतीजों ने सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर गहरी दरार को उजागर कर दिया है.
मंत्री भरत गोगावले ने आरोप लगाया कि कालोखे की हत्या के लिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) जिम्मेदार है, जबकि दोनों पार्टियां सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा हैं. गोगावाले खुद जांच के दायरे में हैं क्योंकि उनका बेटा विकास गोगावाले 26 दिनों से फरार है. विकास पर महाड नगर परिषद चुनाव के दौरान हिंसा भड़काने और एक कांग्रेस कार्यकर्ता की हत्या की कोशिश करने का आरोप है.
संपादकीय में आरोप लगाया गया, ‘‘बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी है.’’ संपादकीय में भाजपा विधायक आशीष देशमुख और मंत्री नितेश राणे की आलोचना की गई, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल किया था. इसमें दावा किया गया कि राणे ने कार्रवाई से छूट का दावा करते हुए कथित तौर पर कहा था कि उनके बॉस मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास वर्षा में रहते हैं.
अपराध के संस्थागतकरण और माफिया-स्टाइल कामकाज पर प्रकाश डालते हुए, संपादकीय ने सतारा में एक ‘मैंड्रेक्स’ दवा फैक्ट्री की खोज का जिक्र किया, जो कथित तौर पर एक उप मुख्यमंत्री के भाई से जुड़ी है.
संपादकीय में कहा गया कि आलोचकों ने आरोप लगाया कि जांच को दबा दिया गया और राजनीतिक संरक्षण देकर मामले को दबा दिया गया. इतना ही नहीं संपादकीय में यह भी आरोप लगाया गया कि गृह राज्य मंत्री ने नीलेश घायवाल को पासपोर्ट और पिस्तौल का लाइसेंस जारी करने में मदद के लिए पुलिस रिपोर्ट को नजरअंदाज किया.
इसमें आगे अजित पवार के बेटे पार्थ पवार से जुड़े एक लैंड माफिया केस का जिक्र करते हुए दावा किया गया कि सीएम फडणवीस ने उन्हें बचाने के लिए दखल दिया. ठाकरे कैंप ने पूछा, "जब मंत्री, विधायक और सांसद खुलेआम हत्या की धमकी दे रहे हैं, तो इसे 'कानून का राज' कैसे कहा जा सकता है?". उन्होंने आगे आरोप लगाया, "फडणवीस, शिंदे और अजित पवार खतरनाक अपराधियों की भर्ती करके अपनी पार्टियों को मजबूत कर रहे हैं."
फिल्म धुरंधर में दिखाए गए ‘ल्यारी’ शहर की तरह, जो गिरोह के राज के लिए बदनाम हो गया, महाराष्ट्र भी उसी दिशा में बढ़ रहा है.
