उद्धव सेना ने महाराष्ट्र में अराजकता का आरोप लगाया, सरकार पर साधा निशाना

शिवसेना (यूबीटी) नेता उद्धव ठाकरे ( file photo -ANI )

मुंबई : शिवसेना (UBT) ने सोमवार को दावा किया कि महाराष्ट्र में खुलेआम गुंडाराज (गैंगस्टर राज) का दौर चल रहा है. साथ ही, आरोप लगाया कि देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार की पॉलिटिकल पार्टियों में अपराधी घुस गए हैं. उद्धव सेना ने आरोप लगाया कि राज्य तेजी से अपराधियों का पोषक बनता जा रहा है, जहां विरोधी गैंग कथित तौर पर सत्ताधारी पार्टियों में घुसे हुए हैं और मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों में आपस में भिड़ रहे हैं. पार्टी के मुखपत्र ‘सामना’ में छपे एक संपादकीय में, ठाकरे कैंप ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र – जो कभी अपनी प्रगतिशील और सहिष्णु सोच के लिए जाना जाता था – की तुलना अब बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे उन इलाकों से की जा रही है, जो पहले से ज्यादा क्राइम रेट वाले रहे हैं. संपादकीय के अनुसार, हर जिला गुंडागर्दी का अड्डा बनता जा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि नेता अपनी-अपनी पार्टियों को मजबूत करने के लिए खतरनाक अपराधियों को भर्ती कर रहे हैं. संपादकीय में दावा किया गया कि कानून और व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि नागरिक अब सुरक्षित महसूस नहीं करते. इसमें दिनदहाड़े हथियारों, तलवारों और कोयता (machetes) से होने वाली हिंसा में बढ़ोतरी की ओर इशारा किया गया. कहा जा रहा है कि पूरे राज्य में राजनीतिक हत्याएं, भीड़ का राज और गुंडागर्दी खतरनाक लेवल पर पहुंच गई हैं. ठाकरे कैंप ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दोषी ठहराया, जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, और उन पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने की अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहने का आरोप लगाया. संपादकीय में रायगढ़ जिले के खोपोली में एक घटना का जिक्र किया गया, जहां एक युवा राजनीतिक कार्यकर्ता मंगेश कालोखे की दिनदहाड़े बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. कालोखे नई चुनी गई पार्षद मानसी कालोखे के पति थे. म्युनिसिपल चुनाव के नतीजे आने के तुरंत बाद हुई इस हत्या को कथित राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा बताया गया.‘सामना’ के अनुसार, खोपोली हत्या के राजनीतिक नतीजों ने सत्तारूढ़ गठबंधन के भीतर गहरी दरार को उजागर कर दिया है.