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राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्रास तेज, 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे करेंगे राम रक्षा आंदोलन

उद्धव ठाकरे (फाइल फोटो) ( ANI )

मुंबई: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासी संग्राम काफी तेज हो चला है. शिवसेना (यूबीटी) चीफ उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर राम मंदिर से मिले चंदे को लूटने का आरोप लगाया. उन्होंने 5 जुलाई को रामभक्तों, हिंदुओं से दादर स्थित हनुमान मंदिर में एकत्रित होने की अपील करते हुए कहा कि अब 'रामरक्षा आंदोलन' शुरू किया जा रहा है. यहां अपने आवास मातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकरे ने आरोप लगाया कि भाजपा ने राम मंदिर में भक्तों के दान किए पैसे लूटे हैं. उन्होंने इसकी जवाबदेही तय करने की मांग की. उन्होंने कहा कि रविवार शाम 5 बजे से दादर कबूतरखाना में हनुमान मंदिर के पास विरोध प्रदर्शन किया जाएगा. उद्धव ठाकरे ने सभी नागरिकों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए खुला न्योता दिया. साथ ही उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लोगों से पार्टी लाइन से ऊपर उठने की अपील की. उद्धव ठाकरे ने कहा कि, वे हर उस हिंदू को न्योता देना चाहते हैं जो भगवान राम के घर में इस चोरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते. यह उन सभी के लिए है जिन्होंने हिंदुत्व या बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को नहीं छोड़ा है. उद्धव ठाकरे ने कहा, "हम राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए इकट्ठा होंगे." उन्होंने आगे कहा कि वह खुद पार्टी के बड़े नेताओं और शिव सैनिकों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे. यह आक्रामक रुख ऐसे समय में आया है जब ठाकरे खेमे में बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है. इसमें पार्टी के छह सांसद का शिंदे की शिवसेना में शामिल होना और हाल ही में करीबी सहयोगी सचिन अहीर का पार्टी छोड़ना शामिल है. राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास को याद करते हुए, ठाकरे ने कहा कि भाजपा का मौजूदा राजनीतिक दबदबा आम हिंदुओं के बलिदान पर बना है. उन्होंने कहा, "पूरे देश की हिंदू आबादी ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया जिससे भाजपा बनी.