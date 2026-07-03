राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासी संग्रास तेज, 5 जुलाई को उद्धव ठाकरे करेंगे राम रक्षा आंदोलन
राम मंदिर चंदा चोरी पर अब उद्धव ठाकरे ने मोर्चा खोल दिया है. 5 जुलाई को दादर में राम रक्षा आंदोलन करेंगे
Published : July 3, 2026 at 3:00 PM IST|
Updated : July 3, 2026 at 3:10 PM IST
मुंबई: अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सियासी संग्राम काफी तेज हो चला है. शिवसेना (यूबीटी) चीफ उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) पर राम मंदिर से मिले चंदे को लूटने का आरोप लगाया.
उन्होंने 5 जुलाई को रामभक्तों, हिंदुओं से दादर स्थित हनुमान मंदिर में एकत्रित होने की अपील करते हुए कहा कि अब 'रामरक्षा आंदोलन' शुरू किया जा रहा है. यहां अपने आवास मातोश्री में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ठाकरे ने आरोप लगाया कि भाजपा ने राम मंदिर में भक्तों के दान किए पैसे लूटे हैं. उन्होंने इसकी जवाबदेही तय करने की मांग की. उन्होंने कहा कि रविवार शाम 5 बजे से दादर कबूतरखाना में हनुमान मंदिर के पास विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
उद्धव ठाकरे ने सभी नागरिकों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए खुला न्योता दिया. साथ ही उन्होंने राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में लोगों से पार्टी लाइन से ऊपर उठने की अपील की.
उद्धव ठाकरे ने कहा कि, वे हर उस हिंदू को न्योता देना चाहते हैं जो भगवान राम के घर में इस चोरी को बर्दाश्त नहीं कर सकते. यह उन सभी के लिए है जिन्होंने हिंदुत्व या बालासाहेब ठाकरे की विचारधारा को नहीं छोड़ा है.
उद्धव ठाकरे ने कहा, "हम राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान स्तोत्र और हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए इकट्ठा होंगे." उन्होंने आगे कहा कि वह खुद पार्टी के बड़े नेताओं और शिव सैनिकों के साथ मिलकर विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे.
यह आक्रामक रुख ऐसे समय में आया है जब ठाकरे खेमे में बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल-पुथल चल रही है. इसमें पार्टी के छह सांसद का शिंदे की शिवसेना में शामिल होना और हाल ही में करीबी सहयोगी सचिन अहीर का पार्टी छोड़ना शामिल है.
राम जन्मभूमि आंदोलन के इतिहास को याद करते हुए, ठाकरे ने कहा कि भाजपा का मौजूदा राजनीतिक दबदबा आम हिंदुओं के बलिदान पर बना है. उन्होंने कहा, "पूरे देश की हिंदू आबादी ने उस आंदोलन में हिस्सा लिया जिससे भाजपा बनी.
ठाकरे ने कहा, "हमें कारसेवकों पर हुए ज़ुल्म, गोधरा कांड, अहमदाबाद दंगे और मुंबई में जो हुआ, सब याद है. यह सब सहते हुए भी हिंदू डटे रहे. इसका फ़ायदा उठाते हुए, भाजपा, जिसके आंदोलन से पहले सिर्फ दो सांसद थे और जो 'गांधीवादी समाजवाद' को मानती थी, हिंदुत्व की तरफ मुड़ गई और राम मंदिर का मुद्दा उठा लिया."
महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने आगे आरोप लगाया कि मंदिर के चंदे से निकाले गए पैसे का संबंध विपक्षी पार्टियों में फूट डालने के मकसद से किए जा रहे राजनीतिक कामों से हो सकता है. उन्होंने कहा कि, "आज, भाजपा के राज में, राम मंदिर गलत वजहों से खबरों में है.
उन्होंने कहा कि, राजनीतिक पार्टियों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, सांसदों को गोवा और दूसरी जगहों पर भेजा जा रहा है. उद्धव ने सवाल करते हुए कहा कि, 'ऑपरेशन' के नाम पर खरीद-फरोख्त की जा रही है. क्या बीजेपी अब 'ऑपरेशन राम मंदिर' चला रही है. इस बात के सबूत हैं कि मंदिर में डकैती हुई है.
उन्होंने कहा कि, कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि इस चोरी के पैसे का इस्तेमाल दूसरी पार्टियों को तोड़ने के लिए किया जा रहा है. यह बहुत गंभीर बात है. पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के 1990 के दशक के एक मशहूर नारे का जिक्र करते हुए, ठाकरे ने सत्तारूढ़ पार्टी को कड़ी चेतावनी दी.
उद्धव ठाकरे ने कहा, "जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था, 'अब हिंदू मार नहीं खाएगा', मैं कहता हूं, 'अब हिंदू माफ नहीं करेगा'. हिंदू समुदाय मंदिर लुटेरों को उनकी सही जगह दिखाएगा." ठाकरे ने जोर देकर कहा कि दादर आंदोलन एक बड़े, राज्यव्यापी अभियान की शुरुआत है.
उन्होंने कहा कि रविवार के कार्यक्रम के बाद, हर जिले, शहर और गांव में स्थानीय राम और हनुमान मंदिरों में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे. यह देखते हुए कि सालाना वारी (पंढरपुर तीर्थयात्रा) चल रही है, ठाकरे ने कहा कि वारकरी (तीर्थयात्री) भी कथित मंदिर धोखाधड़ी को लेकर बहुत गुस्से में हैं और भाजपा को जवाबदेह ठहराने के लिए एकजुट होंगे.
ये भी पढ़ें: मानसून सत्र में मोदी सरकार और विपक्ष के बीच टकराव के आसार, राम मंदिर दान चोरी समेत ये मुद्दे हो सकते हैं अहम