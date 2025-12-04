ETV Bharat / bharat

इंजीनियर की नौकरी छोड़ बन गए किसान, चतरा के उदय यूट्यूब से खेती सीख कर रहे मोटी कमाई

उदय कुमार की सफलता की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है. पॉलिटेक्निक के बाद बीटेक पूरा करने के बाद उन्हें पुणे की एक नामी कंपनी में इंजीनियर की नौकरी मिल गई. अच्छी सैलरी, रहने की सुविधा, शहर की चकाचौंध सब कुछ था, लेकिन मन में सुकून नहीं था. मात्र छह महीने बाद उदय ने नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आए.

आज उनके पास अपनी पांच एकड़ के अलावा लीज पर 15 एकड़ जमीन है. जिस पर मिर्च, टमाटर, मटर, पत्ता गोभी और अरहर की खेती से वे हर दिन 10 से 15 हजार रुपए कमा रहे हैं. पिछले 12 महीनों में ही उन्होंने 21 टन मिर्च बेचकर 10 लाख से ज्यादा का कारोबार किया है.

दरअसल, चतरा के रहने वाले उदय कुमार पुणे की मल्टीनेशनल कंपनी में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नौकरी करते थे. लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी और अपने लावालौंग प्रखंड के अंबाटांड गांव लौट गए. जहां उन्होंने यूट्यूब से खेती करना सीखा और इसी खेती से लाखों रुपए कमा रहे हैं. बीटेक पास उदय ने यूट्यूब से उन्नत खेती के गुर सीखे और मात्र चार साल में अपनी किस्मत बदल ली.

चतरा: भारत एक कृषि प्रधान देश है और किसान अन्नदाता. किसान काफी मेहनत से फसल उगाते हैं, जिसमें कभी मुनाफा मिलता है तो कभी घाटा सहना पड़ता है, जिसके चलते कई लोग खेती करना छोड़ चुके हैं. लेकिन चतरा के उदय की कहानी बिल्कुल उल्टी है. उदय ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की नौकरी छोड़कर खेती करने का फैसला लिया.

उदय बताते हैं कि शहर में रहते हुए भी मन गांव की मिट्टी में अटका था. मुझे लगा कि इंजीनियरिंग की डिग्री सिर्फ नौकरी के लिए नहीं, बल्कि कुछ नया करने के लिए भी हो सकती है. मैंने यूट्यूब पर उन्नत खेती के वीडियो देखने शुरू किए. ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग, इंटरक्रॉपिंग, हाइब्रिड बीज - सब कुछ वहीं से सीखा. शुरुआत में झटका भी लगा. पहली फसल में तकनीकी जानकारी की कमी से करीब एक लाख रुपए का नुकसान हुआ, लेकिन उदय नहीं रुके.

उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्रों से ट्रेनिंग ली, विशेषज्ञों से सलाह ली और फिर से काम शुरू किया. इस बार सफलता ने उनके कदम चूमे. तीन एकड़ में मिर्च की खेती शुरू की. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत ड्रिप इरिगेशन के लिए 90 फीसदी तक सब्सिडी मिली. एक से सवा लाख की लागत में सिर्फ 10-15 हजार खुद लगाने पड़े. जुलाई में रोपाई की और सितंबर से ही उत्पादन शुरू हो गया. पिछले साल जुलाई से अब तक 21 टन मिर्च बिक चुके हैं. कीमत कभी 40 तो कभी 80 रुपए किलो तक मिली. कुल कारोबार दस लाख पार.

हर रोज हो रही 10 हजार से अधिक की आमदनी

अब उदय का खेत देखते ही बनता है. चार एकड़ में हरी-लाल मिर्च की फसल लहलहा रही है. एक एकड़ में पत्ता गोभी और आधा एकड़ में हरा मटर तैयार है. अरहर के साथ मिर्च की इंटरक्रॉपिंग कर रहे हैं ताकि एक ही जमीन से दोगुना मुनाफा हो. इस साल उन्होंने छह एकड़ में मिर्च, छह एकड़ में टमाटर और तीन एकड़ में मटर लगाने की तैयारी की है. उदय कहते हैं कि शुरू में 30-40 हजार रुपए प्रति एकड़ लगते थे, अब 9-10 लाख तक का शुद्ध मुनाफा हो रहा है. मिर्च से रोज 10-15 हजार की आमदनी हो रही है. आने वाले दिनों में टमाटर और मटर से और ज्यादा कमाई होगी.

उदय के माता-पिता भी आज गर्व से भर जाते हैं. पिता भीम साव कहते हैं कि बेटा पुणे में अच्छी नौकरी कर रहा था, लेकिन वहां मन नहीं लगा. अब गांव में रहकर खेती कर रहा है. पूरा परिवार उसके साथ हाथ बंटाता है. पहले जहां दो जून की रोटी मुश्किल से मिलती थी, आज अच्छी आमदनी है. हम बहुत खुश हैं. वहीं, मां मीरा देवी बताती हैं कि शुरू में लगा कि बेटे ने गलती कर दी. लेकिन जब पहली फसल अच्छी हुई तो समझ आया कि उसका फैसला सही था. अब हम भी खेत में काम करते हैं. घर में खुशहाली आई है.

सरकारी योजनाओं का सही इस्तेमाल किया: जिला कृषि पदाधिकारी

उदय कुमार ने सरकारी योजनाओं का सही उपयोग किया है. ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग पेपर, हाइब्रिड बीज- सबमें सब्सिडी ली और मेहनत की. ये आज की युवा पीढ़ी के लिए मिसाल हैं. पढ़े-लिखे नौजवान अगर खेती की ओर आएं और तकनीक अपनाएं तो गांव भी शहर से कम नहीं रहेंगे:- गौतम कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी

सफलता देख लोग उदय से ले रहे हैं सलाह

उदय की सफलता की चर्चा अब पूरे जिले में है. आसपास के गांव के युवा उनके पास आकर सलाह लेते हैं. कई लोगों ने उदय से प्रेरित होकर मिर्च और सब्जी की खेती शुरू की है. उदय मुस्कुराते हुए कहते हैं, मेरा सपना है कि चतरा का हर पढ़ा-लिखा नौजवान खेती को करियर बनाए. यूट्यूब और सरकारी योजनाएं हैं, बस जुनून चाहिए.

आज उदय कुमार सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि एक प्रेरणा हैं- वो प्रेरणा जो यह बताती है कि डिग्री कोई भी हो, सफलता मेहनत और सही दिशा से ही मिलती है. पुणे की चमचमाती इमारतों को छोड़कर जब वे अपने खेत में मिर्च तोड़ते हैं तो चेहरे पर जो सुकून होता है, वो किसी कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज से नहीं मिल सकता.

