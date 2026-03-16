'अमेरिका से ट्रेड डील मजबूरी या 'एपस्टीन फाइल्स' का डर', इंडियन यूथ कांग्रेस ने किया संसद का घेराव
चिब ने पूछा कि, अमेरिका के साथ ट्रेड डील मजबूरी में साइन की गई थी, या 'एपस्टीन फाइलों' के डर से हुई थी.
Published : March 16, 2026 at 6:04 PM IST
संतू दास
नई दिल्ली: भारत और अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस ने सोमवार को संसद का घेराव किया. प्रदर्शन का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने किया. इंडियन यूथ कांग्रेस ने ट्रेड डील को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा.
देश के अलग-अलग हिस्सों से कांग्रेस की यूथ विंग के सदस्य जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और डील को तुरंत रद्द करने की मांग की. खास बात यह है कि पिछले महीने यहां AI समिट में यूथ विंग के कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रदर्शन में कथित तौर पर शामिल होने के मामले में बेल मिलने के बाद चिब के नेतृत्व में यह पहला प्रदर्शन था.
देश भर से आए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करते हुए चिब ने कहा, "आज दिल्ली आकर आप सबने देश के हर किसान और हर नौजवान का हौसला बढ़ाया है, इसके लिए वे सब मेरे साथ आपको धन्यवाद दे रहे हैं. आज लोकतंत्र पर रोज हमले हो रहे हैं. नौजवानों पर जुल्म हो रहे हैं."
चिब ने कहा कि, देश भर में घर कुकिंग गैस का इंतजार कर रहे हैं. हमारे किसानों पर 'ट्रंप की तलवार' खतरे में लटकी हुई है. उन्होंने मोदी सरकार को जनविरोधी करार दिया.
सत्ताधारी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, "हमारे युवा संगठन ने एनडीए की 'समझौता करने वाली' सरकार और हाल की घटनाओं से कीमती सबक सीखे हैं. हमें देश के लिए लड़ने के लिए नई ऊर्जा मिली है. सरकार ने हमें जितना दबाने की कोशिश की, हम उतने ही मजबूत होते गए."
भारत-अमेरिका ट्रेड डील का जिक्र करते हुए चिब ने केंद्र सरकार से इस पर जवाब मांगा है. उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि, क्या यह अमेरिकी ट्रेड डील मजबूरी में साइन की गई थी, या 'एपस्टीन फाइल्स' के डर से हुई थी.
इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, "एपस्टीन फाइल्स ऐसी मजबूरी नहीं बन सकतीं कि इसका नतीजा देश के युवाओं और किसानों के साथ धोखा हो. आज यह बहुत शर्म की बात है कि दूसरे देश असल में हमारे देश को तेल खरीदने की 'इजाज़त' दे रहे हैं; इसीलिए हम कहते हैं कि प्रधानमंत्री समझौता कर रहे हैं."
उन्होंने आगे कहा कि, हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए अपना बलिदान दिया, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे किसान या हमारे युवा इस तरह पीड़ित होंगे. उन्होंने पूछा कि, क्या हम ऐसा होने देंगे. उदय भानु चिब ने कहा, "केंद्र सरकार किस भ्रम में काम कर रही है. हम राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के सैनिक हैं, और हम इस व्यापार सौदे को पूरा नहीं होने देंगे. भारत किसी भी विदेशी शक्ति द्वारा शासित नहीं होगा. राष्ट्र पहले ही विमुद्रीकरण, जीएसटी और अब इस अमेरिकी व्यापार सौदे के कारण बहुत नुकसान उठा चुका है."
उन्होंने मांग की कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार तुरंत इस 'किसान विरोधी' अमेरिकी व्यापार सौदे को रद्द कर दे. चिब ने पुष्टि की कि जब तक यह सौदा रद्द नहीं हो जाता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और युवा कांग्रेस सड़क से संसद तक अपना संघर्ष जारी रखेंगे.
विरोध के दौरान, इंडियन यूथ कांग्रेस के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी और राज्य अध्यक्ष मौजूद थे. वरिष्ठ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला, सचिन पायलट, अमरिंदर सिंह राजा और इमरान प्रतापगढ़ी ने भी प्रदर्शन में भाग लिया.
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