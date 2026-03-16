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'अमेरिका से ट्रेड डील मजबूरी या 'एपस्टीन फाइल्स' का डर', इंडियन यूथ कांग्रेस ने किया संसद का घेराव

इंडियन यूथ कांग्रेस ने किया संसद का घेराव ( ETV Bharat )

संतू दास नई दिल्ली: भारत और अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ भारतीय युवा कांग्रेस ने सोमवार को संसद का घेराव किया. प्रदर्शन का नेतृत्व यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने किया. इंडियन यूथ कांग्रेस ने ट्रेड डील को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा. देश के अलग-अलग हिस्सों से कांग्रेस की यूथ विंग के सदस्य जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए, सरकार के खिलाफ नारे लगाए और डील को तुरंत रद्द करने की मांग की. खास बात यह है कि पिछले महीने यहां AI समिट में यूथ विंग के कार्यकर्ताओं के शर्टलेस प्रदर्शन में कथित तौर पर शामिल होने के मामले में बेल मिलने के बाद चिब के नेतृत्व में यह पहला प्रदर्शन था. देश भर से आए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया अदा करते हुए चिब ने कहा, "आज दिल्ली आकर आप सबने देश के हर किसान और हर नौजवान का हौसला बढ़ाया है, इसके लिए वे सब मेरे साथ आपको धन्यवाद दे रहे हैं. आज लोकतंत्र पर रोज हमले हो रहे हैं. नौजवानों पर जुल्म हो रहे हैं." चिब ने कहा कि, देश भर में घर कुकिंग गैस का इंतजार कर रहे हैं. हमारे किसानों पर 'ट्रंप की तलवार' खतरे में लटकी हुई है. उन्होंने मोदी सरकार को जनविरोधी करार दिया. सत्ताधारी सरकार पर हमला करते हुए उन्होंने कहा, "हमारे युवा संगठन ने एनडीए की 'समझौता करने वाली' सरकार और हाल की घटनाओं से कीमती सबक सीखे हैं. हमें देश के लिए लड़ने के लिए नई ऊर्जा मिली है. सरकार ने हमें जितना दबाने की कोशिश की, हम उतने ही मजबूत होते गए."