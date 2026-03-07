ETV Bharat / bharat

मार्गदर्शी MD शैलजा किरण ने करीमनगर आई हॉस्पिटल में नए बने ऑपरेशन थिएटर का किया उद्घाटन

करीमनगर (तेलंगाना): मार्गदर्शी चिट फंड की प्रबंध निदेशक (MD) चेरुकुरी शैलजा किरण ने शुक्रवार को यहां रेकुर्थी उदारा आई हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया. उन्होंने अस्पताल के संस्थापक डॉ. भास्कर माडेकर की हेल्थ सेक्टर में उनके योगदान के लिए तारीफ की.

इस मौके पर बोलते हुए, शैलजा किरण ने कहा कि करीमनगर लायंस क्लब के तहत बना आई हॉस्पिटल गांव के गरीबों को बेहतर सेवा देने के लिए तारीफ के काबिल है.

शैलजा किरण ने कहा, "यह अच्छी बात है कि इस अस्पताल को बनाने वाले डॉ. भास्कर माडेकर उम्मीदों को आगे बढ़ा रहे हैं. आंखों की रोशनी देने का जो लक्ष्य रखा गया है, वह समाज को एक बड़ा संदेश दे रहा है." शैलजा किरण ने कहा कि, डॉ. भास्कर समाज के प्रति जिम्मेदारी दिखाते हुए महंगी दवाएं मुफ्त में दे रहे हैं, जो कि एक प्रेरणादायक कार्य है. उन्होंने कहा कि, कई लोगों के सहयोग से जारी चिकित्सा सेवा के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को हॉस्पिटल की चिकित्सा सेवा को पहचान देनी चाहिए और इसे सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में बदलना चाहिए. किरण ने याद करते हुए कहा कि डॉ. भास्कर माडेकर, जिन्होंने यह अस्पताल शुरू किया था, उस समय मार्गदर्शी चिट फंड के कस्टमर थे.