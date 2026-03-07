ETV Bharat / bharat

मार्गदर्शी MD शैलजा किरण ने करीमनगर आई हॉस्पिटल में नए बने ऑपरेशन थिएटर का किया उद्घाटन

मार्गदर्शी चिट फंड की एमडी चेरुकुरी शैलजा किरण ने कहा कि, उदारा आई हॉस्पिटल गरीबों के लिए एक सहारा है.

Udara Eye Hospital as a support for the poor - Margadarsi MD Ch. Shailaja Kiron
मार्गदर्शी MD शैलजा किरण ने करीमनगर आई हॉस्पिटल में नए बने ऑपरेशन थिएटर का किया उद्घाटन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 7, 2026 at 1:52 PM IST

करीमनगर (तेलंगाना): मार्गदर्शी चिट फंड की प्रबंध निदेशक (MD) चेरुकुरी शैलजा किरण ने शुक्रवार को यहां रेकुर्थी उदारा आई हॉस्पिटल में एक ऑपरेशन थिएटर का उद्घाटन किया. उन्होंने अस्पताल के संस्थापक डॉ. भास्कर माडेकर की हेल्थ सेक्टर में उनके योगदान के लिए तारीफ की.

इस मौके पर बोलते हुए, शैलजा किरण ने कहा कि करीमनगर लायंस क्लब के तहत बना आई हॉस्पिटल गांव के गरीबों को बेहतर सेवा देने के लिए तारीफ के काबिल है.

शैलजा किरण ने कहा, "यह अच्छी बात है कि इस अस्पताल को बनाने वाले डॉ. भास्कर माडेकर उम्मीदों को आगे बढ़ा रहे हैं. आंखों की रोशनी देने का जो लक्ष्य रखा गया है, वह समाज को एक बड़ा संदेश दे रहा है." शैलजा किरण ने कहा कि, डॉ. भास्कर समाज के प्रति जिम्मेदारी दिखाते हुए महंगी दवाएं मुफ्त में दे रहे हैं, जो कि एक प्रेरणादायक कार्य है. उन्होंने कहा कि, कई लोगों के सहयोग से जारी चिकित्सा सेवा के अच्छे नतीजे मिल रहे हैं.

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को हॉस्पिटल की चिकित्सा सेवा को पहचान देनी चाहिए और इसे सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में बदलना चाहिए. किरण ने याद करते हुए कहा कि डॉ. भास्कर माडेकर, जिन्होंने यह अस्पताल शुरू किया था, उस समय मार्गदर्शी चिट फंड के कस्टमर थे.

वहीं दूसरी तरफ आई हॉस्पिटल के चेयरमैन कोंडा वेणुमूर्ति ने इस मौके पर कहा कि दुनिया भर में 45,000 लायंस क्लब चल रहे हैं. उन्होंने 170 हॉस्पिटल बनाए हैं और गरीबों को जरूरी मेडिकल केयर दे रहे हैं. उन्होंने कहा कि करीमनगर के रेकुर्थी हॉस्पिटल में हर महीने 500 से ज्यादा मुफ्त आंखों की सर्जरी की जाती हैं.

मार्गदर्शी चिट फंड के वाइस प्रेसिडेंट राजाजी, श्रीनिवास, रिकवरी जीएम चंद्रैया, ब्रांच मैनेजर सुरेश बाबू, रेकुर्थी हॉस्पिटल के वाइस चेयरमैन चिदुरा सुरेश, सेक्रेटरी सुरेश, लायंस क्लब के मेंबर कोला अन्ना रेड्डी, डॉ. मुरलीधर राव, इस मौके पर मौजूद थे.

बाद में, मार्गदर्शी चिट फंड की एमडी शैलजा किरण ने करीमनगर में मार्गदर्शी चिट फंड ऑफिस में स्टाफ से मुलाकात की. इस मौके पर चिट फंड सेक्टर में उनकी नेतृत्व के लिए करीमनगर जिला चिट फंड्स वेलफेयर एसोसिएशन ने उन्हें सम्मानित किया.

