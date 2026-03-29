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उड़ान 2.0 का बड़ा धमाका: जानें किन-किन शहरों में बदलने वाली है हवाई यात्रा की तस्वीर

हैदराबाद: केंद्र सरकार की 'उड़ान 2.0' योजना के तहत तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हवाई संपर्क (Air Connectivity) में क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है. नागरिक उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि आदिलाबाद और नागार्जुन सागर में नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जबकि भोगापुरम और विजयवाड़ा एयरपोर्ट जून 2026 तक पूरी तरह चालू हो जाएंगे. इसके साथ ही, भारत 2028 तक अपना पहला स्वदेशी विमान बनाने की दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है.

नायडू ने कहा कि उड़ान 2.0 योजना से दोनों तेलुगु राज्यों को व्यापक लाभ मिलने वाला है. यह योजना मौजूदा हवाई पट्टियों को पूर्ण विकसित हवाई अड्डों में बदलने की अनुमति देती है, जिससे क्षेत्र में कनेक्टिविटी सुधारने के साथ-साथ आदिलाबाद और नागार्जुन सागर में नए हवाई अड्डों के निर्माण का रास्ता साफ होगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस योजना से कुरनूल और कडप्पा से दिल्ली और अन्य प्रमुख शहरों के लिए विमान सेवाएं शुरू करने में आसानी होगी.

शनिवार को दिल्ली के पास नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन के दौरान अपने आवास पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में नायडू ने कहा, "हम आदिलाबाद एयरफोर्स हवाई पट्टी को अपने कब्जे में लेने का इरादा नहीं रखते हैं, जो वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में है. इसके बजाय, हम बाकी की जमीन का अधिग्रहण करेंगे और वहां एक (नया) एयरपोर्ट बनाएंगे. हमें बेगमपेट एयरपोर्ट के रनवे के नीचे ट्रैफिक टनल (सुरंग) बनाने की अनुमति देने पर कोई आपत्ति नहीं है. अगर राज्य सरकार इस प्रोजेक्ट की जरूरी लागत वहन करती है, तो हम आवश्यक कदम उठाएंगे."

नागरिक उड्डयन मंत्री के अनुसार, उड़ान 2.0 (UDAN 2.0) के तहत आवंटित 28,000 करोड़ रुपये में से 12,000 करोड़ रुपये का उपयोग 100 हवाई अड्डों के विकास के लिए किया जाएगा, जबकि 3,500 करोड़ रुपये 200 हेलीपोर्ट के निर्माण पर खर्च किए जाएंगे. उन्होंने आगे कहा कि इसके अतिरिक्त, 'वायबिलिटी गैप फंडिंग' योजना के तहत एयरलाइंस को 10,000 करोड़ रुपये देने की योजना भी तैयार है.