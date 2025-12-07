ETV Bharat / bharat

30 करोड़ की ठगी का मामला: उदयपुर पुलिस ने डायरेक्टर विक्रम भट्ट को मुंबई से गिरफ्तार किया

डायरेक्टर विक्रम भट्ट पर इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया ने 30 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया था.

उदयपुर
ETV Bharat Rajasthan Team

December 7, 2025

उदयपुर: पुलिस ने मशहूर बॉलीवुड फिल्ममेकर विक्रम भट्ट को 30 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी के एक मामले में रविवार देर शाम मुंबई से गिरफ्तार किया है. पुलिस की एक टीम मुंबई के यारी रोड स्थित गंगा भवन अपार्टमेंट पहुंची, जहां विक्रम भट्ट अपनी पत्नी के बहन के घर ठहरे हुए थे. गिरफ्तारी के बाद पुलिस उन्हें उदयपुर लाने के लिए मंगलवार को बांद्रा कोर्ट में ट्रांजिट रिमांड की अर्जी दाखिल करेगी.

क्या है पूरा मामला?: यह पूरा मामला उदयपुर के जाने-माने कारोबारी और इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया द्वारा 17 नवंबर 2025 को सुखेर थाने में दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा है. FIR में विक्रम भट्ट सहित कुल आठ लोगों पर 30 करोड़ रुपये की आर्थिक ठगी का आरोप लगाया गया है. शिकायत के मुताबिक, डॉ. मुर्डिया की मुलाकात दिनेश कटारिया नामक व्यक्ति से एक इवेंट में हुई थी, जिन्होंने अपनी पत्नी की बायोपिक बनाने का प्रस्ताव रखा. इसके बाद 24 अप्रैल 2024 को मुंबई के वृंदावन स्टूडियो में विक्रम भट्ट से उनकी औपचारिक मुलाकात कराई गई.

विक्रम भट्ट ने डॉ. मुर्डिया को भरोसा दिलाया कि फिल्म का पूरा प्रोजेक्ट वे खुद संभालेंगे और केवल फंडिंग की जरूरत होगी. बात आगे बढ़ी तो करीब 40 करोड़ रुपये का समझौता हुआ. भट्ट ने बताया कि उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और बेटी कृष्णा भट्ट भी प्रोडक्शन से जुड़ी हैं तथा श्वेतांबरी की कंपनी को प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाया गया है, जिससे करोड़ों का मुनाफा होगा. डॉ. मुर्डिया ने इंडस्ट्री के सुझाव पर विभिन्न वेंडर्स को बड़ी रकम ट्रांसफर की, लेकिन जांच में पता चला कि ये वेंडर्स वास्तव में पुताई करने वाले मजदूर, ऑटो रिक्शा चालक आदि थे. इन खातों से अधिकांश राशि श्वेतांबरी भट्ट के खातों में पहुंच गई.

पुलिस ने 29 नवंबर को विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी सहित छह आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था और सभी को 8 दिसंबर तक पेश होने का निर्देश दिया था. विक्रम भट्ट ने मीडिया से कहा है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं मिला और पुलिस को गुमराह किया जा रहा है. उदयपुर पुलिस से इस गिरफ्तारी पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. मामले की जांच जारी है.

