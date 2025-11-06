उदयपुर: CA फाइनल में रीमी बनी शहर टॉपर, लेकिन पिता नहीं देख सके खुशी, अंतिम संस्कार के समय आया रिजल्ट
उदयपुर की रीमी कोठारी ने CA फाइनल में ऑल इंडिया 31वीं रैंक हासिल की है. पिता की मौत के एक दिन बाद रिजल्ट आया.
Published : November 6, 2025 at 3:54 PM IST
उदयपुर: जिले के वल्लभनगर क्षेत्र के कानोड़ कस्बे की रहने वाली रीमी कोठारी ने चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) फाइनल परीक्षा में ऑल इंडिया 31वीं रैंक हासिल की है. उदयपुर जिले में टॉप करने वाली रीमी के लिए यह उपलब्धि किसी सपने के सच होने जैसी थी. मगर यह खुशी अधूरी रह गई, जिस पल घर में जश्न होना था, उसी पल मातम छा गया.
रीमी के पिता राहुल कोठारी, जो उदयपुर में एक कारोबारी थे, लेकिन रिजल्ट से एक दिन पहले 2 नवंबर को हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया. परिवार इस सदमे से उबर भी नहीं पाया था कि अगले दिन, पिता के अंतिम संस्कार के दौरान ही रीमी का रिजल्ट आया और उसने जिले में पहला स्थान हासिल किया. बेटी की इस सफलता को देखने का पिता का सपना अधूरा रह गया.
इसे भी पढ़ें- सीए परीक्षा में जयपुर का जलवा, इंटरमीडिएट में नेहा बनीं ऑल इंडिया टॉपर, फाइनल में दो होनहारों ने मारी बाजी
रीमी के चाचा, पूर्व प्रधान करण सिंह कोठारी ने बताया कि राहुल कोठारी (48) उदयपुर में माइंस और प्रॉपर्टी का कारोबार करते थे. वे हर शुक्रवार को कानोड़ आते थे. रिजल्ट को लेकर वे बेहद उत्साहित थे और परिवार से कहा था, रीमी का रिजल्ट आने के बाद ही आऊंगा. मगर रविवार को अचानक तबीयत बिगड़ी, और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी सांसें थम गईं.
सोमवार को जब अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही थीं, उसी दौरान सूचना मिली कि रीमी ने सीए फाइनल में शहर में टॉप किया है. पिता का सपना सच हुआ, लेकिन उन्हें देखने वाला अब कोई नहीं था. परिवार की आंखों में खुशी के आंसुओं की जगह गम के सैलाब थे. रीमी की इस उपलब्धि पर उदयपुर सीए शाखा अध्यक्ष राहुल माहेश्वरी ने बताया कि वह शहर की टॉपर रही. वहीं सोशल मीडिया पर लोगों ने उसे बधाई दी जा रही है.