बैंक धोखाधड़ी केस: पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर CBI की छापेमारी
यूको बैंक में 7.5 करोड़ रुपये के कथित बैंक धोखाधड़ी की जांच के सिलसिले में सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की.
Published : January 15, 2026 at 1:26 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कथित बैंक धोखाधड़ी केस की जांच के सिलसिले में गुरुवार को पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की. अधिकारियों ने बताया कि यह तलाशी यूको बैंक में 7.5 करोड़ रुपये के कथित बैंक फ्रॉड केस से जुड़ी है. उन्होंने बताया कि सीबीआई ने बैंक की शिकायत पर यह केस अपने हाथ में लिया था.
अधिकारियों ने बताया कि यह छापेमारी कोलकाता शहर के न्यू अलीपुर इलाके में एक बिजनेसमैन के घर और शहर के पास न्यू टाउन समेत अन्य जगहों पर की गई. उन्होंने बताया कि सीबीआई की पांच टीमें छापेमारी कर रही थीं.
एक अधिकारी ने कहा, "इस समन्वित छापेमारी का मकसद जांच से जुड़े दस्तावेजी सबूत और अन्य चीजें इकट्ठा करना है."
उन्होंने कहा कि इसका मुख्य मकसद वित्तीय धोखाधड़ी में कथित तौर पर शामिल फंड को ठिकाने लगाने वालों का पता लगाना है. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों के जवान सीबीआई अधिकारियों के साथ हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सर्च ऑपरेशन में कोई बाधा न आए. अधिकारी ने बताया कि मामले से जुड़े खास इनपुट मिलने के बाद तलाशी शुरू की गई.
सूत्रों ने बताया कि कोलकाता से काम करने वाले कुछ प्रभावी बिजनेसमैन के घरों पर एक साथ छापेमारी और तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं. व्यापारियों पर आरोप है कि उन्होंने ऋण लेने की प्रक्रिया के लिए जरूरी नकली कागजात देकर करोड़ों के बैंक लोन लिए.
रिपोर्ट के अनुसार, कोलकाता के अलीपुर में एक महिला उद्यमी के घर पर रेड और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है.
एक साथ रेड और सर्च ऑपरेशन करने वाली CBI टीमों के साथ जाने वाले केंद्रीय बलों के जवानों की संख्या पहले की ऐसी ही कार्रवाइयों में आम तौर पर होने वाली संख्या से कहीं अधिक है. ऐसा माना जा रहा है कि गुरुवार को CBI अधिकारियों को एस्कॉर्ट करने के लिए केंद्रीय बलों के जवानों की भारी तैनाती जानबूझकर की गई, क्योंकि पिछले हफ्ते ईडी के अधिकारियों को कोलकाता के साल्ट लेक में I-PAC के को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर सर्च ऑपरेशन करते समय जो अनुभव हुआ था, उसे देखते हुए ऐसा किया गया.
ईडी की छापेमारी के दौरान, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंच गई थीं और कई कागजी फाइलें और इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद चली गईं.
