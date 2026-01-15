ETV Bharat / bharat

बैंक धोखाधड़ी केस: पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर CBI की छापेमारी

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कथित बैंक धोखाधड़ी केस की जांच के सिलसिले में गुरुवार को पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की. अधिकारियों ने बताया कि यह तलाशी यूको बैंक में 7.5 करोड़ रुपये के कथित बैंक फ्रॉड केस से जुड़ी है. उन्होंने बताया कि सीबीआई ने बैंक की शिकायत पर यह केस अपने हाथ में लिया था. अधिकारियों ने बताया कि यह छापेमारी कोलकाता शहर के न्यू अलीपुर इलाके में एक बिजनेसमैन के घर और शहर के पास न्यू टाउन समेत अन्य जगहों पर की गई. उन्होंने बताया कि सीबीआई की पांच टीमें छापेमारी कर रही थीं. बैंक धोखाधड़ी केस में CBI की छापेमारी (स्क्रीनशॉट) एक अधिकारी ने कहा, "इस समन्वित छापेमारी का मकसद जांच से जुड़े दस्तावेजी सबूत और अन्य चीजें इकट्ठा करना है." उन्होंने कहा कि इसका मुख्य मकसद वित्तीय धोखाधड़ी में कथित तौर पर शामिल फंड को ठिकाने लगाने वालों का पता लगाना है. उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों के जवान सीबीआई अधिकारियों के साथ हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सर्च ऑपरेशन में कोई बाधा न आए. अधिकारी ने बताया कि मामले से जुड़े खास इनपुट मिलने के बाद तलाशी शुरू की गई.