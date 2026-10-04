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पश्चिम बंगाल में 6 महीने में लागू होगा UCC, मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने की घोषणा

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ( File Photo/ IANS )

कोलकाता: उत्तराखंड और गुजरात के बाद, अब पश्चिम बंगाल में भी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने जा रही है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कोलकाता में विश्व हिंदू परिषद (VHP) के एक कार्यक्रम में घोषणा की कि राज्य में अगले छह महीनों के भीतर यह नियम लागू हो जाएगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार UCC को आधार बनाकर भविष्य में 'लव जिहाद', 'लैंड जिहाद' और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाने की योजना बना रही है.

शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर में दिवंगत अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी के कार्यक्रम में हिस्सा लिया. अशोक सिंघल अयोध्या राम जन्मभूमि आंदोलन के एक प्रमुख नेता थे. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने राज्य की पिछली सरकार पर निशाना साधा और मौजूदा सरकार की भविष्य की नीतियों के बारे में बताया. उन्होंने कहा, "मुझे छह महीने का समय दें. UCC लागू करने के बाद, मैं लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून लाकर इन मुद्दों को रोकने का काम करूंगा." मुख्यमंत्री ने पिछली राज्य सरकार पर हिंदू समाज को बांटने का गंभीर आरोप लगाया. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने गोरखा, लेपचा, राजबंशी, मतुआ और कुर्मी जैसे विभिन्न समुदायों के बीच फूट डाली. शुभेंदु अधिकारी ने कहा, "राज्य प्रशासन की पिछली प्रमुख ने हमें बांटने की कोशिश की. वह पहाड़ी इलाकों में गईं और तमांग, लेपचा और राई समुदायों के लिए 11 अलग-अलग बोर्ड बनाए. उन्होंने राजबंशी समुदाय को निशाना बनाया. उनकी नीति मतुआ समुदाय को दो गुटों में बांटने, ठाकुर-बाड़ी (मतुआ परिवार) के भीतर झगड़ा कराने और कुर्मी व आदिवासियों को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की थी—और यह सब हमें कमजोर करने की कोशिश में किया गया." शुभेंदु अधिकारी ने दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन और मुहर्रम के जुलूसों को लेकर पिछली सरकार की नीतियों की भी कड़ी आलोचना की. उन्होंने जोर देकर कहा कि जहां यह सरकार संविधान का पालन करती है, वहीं वह सनातनी संस्कृति और परंपराओं पर किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेगी.