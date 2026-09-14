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गृह मंत्री अमित शाह का UCC पर बड़ा ऐलान, मच गया सियासी घमासान

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा. इसके एक दिन बाद विपक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह पर्सनल लॉ और समान अधिकारों जैसे जटिल मुद्दे को चुनावी हथियार बना रही है.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने कहा, "यूसीसी को पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव, अगले आम चुनाव से पहले भाजपा के मुख्य हिंदुत्व समर्थक आधार को मजबूत करने की एक स्पष्ट राजनीतिक रणनीति को दर्शाता है." पार्टी ने सरकार के लिंग समानता और एकरूपता पर संभावित जोर को खारिज करते हुए तर्क दिया कि इस मुद्दे को केवल अलग-अलग समुदायों को एक साझा कानूनी ढांचे के तहत लाने तक सीमित नहीं किया जा सकता है.

विपक्ष का कहना था कि "एकरूपता का मतलब समानता नहीं है." उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट और छात्रों व युवाओं की चिंताओं जैसे मुद्दों को हल करने के बजाय एक और विभाजनकारी अभियान की तैयारी कर रही है.

यह आलोचना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस घोषणा के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि 2029 से पहले सभी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा. इस कदम से उत्तराखंड के अलावा यूसीसी का भौगोलिक दायरा काफी बढ़ जाएगा. उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना था जिसने 2025 में यूसीसी लागू किया था.

खास बात यह है कि गुजरात, असम और मध्य प्रदेश ने भी अपनी-अपनी विधानसभाओं में यूसीसी बिल पास कर दिए हैं, लेकिन लागू होने से पहले उन्हें अभी राष्ट्रपति की अंतिम मंज़ूरी और आधिकारिक नियमों की अधिसूचना का इंतजार है. पूर्व सांसद और वरिष्ठ सीपीएम नेता हन्नान मोल्लाह ने सोमवार को ईटीवी भारत से कहा, "पर्सनल लॉ में शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े संवेदनशील मुद्दे शामिल होते हैं. इसलिए इनके लिए राज्यों, समुदायों, क़ानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत होती है."