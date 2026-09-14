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गृह मंत्री अमित शाह का UCC पर बड़ा ऐलान, मच गया सियासी घमासान

2029 से पहले एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू करने की कोशिशों का कड़ा विरोध हो रहा है. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

UCC push across NDA-ruled states Before 2029 draws sharp opposition
गृह मंत्री अमित शाह (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2026 at 8:57 PM IST

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नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया जाएगा. इसके एक दिन बाद विपक्ष ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह पर्सनल लॉ और समान अधिकारों जैसे जटिल मुद्दे को चुनावी हथियार बना रही है.

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) ने कहा, "यूसीसी को पूरे देश में लागू करने का प्रस्ताव, अगले आम चुनाव से पहले भाजपा के मुख्य हिंदुत्व समर्थक आधार को मजबूत करने की एक स्पष्ट राजनीतिक रणनीति को दर्शाता है." पार्टी ने सरकार के लिंग समानता और एकरूपता पर संभावित जोर को खारिज करते हुए तर्क दिया कि इस मुद्दे को केवल अलग-अलग समुदायों को एक साझा कानूनी ढांचे के तहत लाने तक सीमित नहीं किया जा सकता है.

विपक्ष का कहना था कि "एकरूपता का मतलब समानता नहीं है." उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बेरोजगारी, महंगाई, कृषि संकट और छात्रों व युवाओं की चिंताओं जैसे मुद्दों को हल करने के बजाय एक और विभाजनकारी अभियान की तैयारी कर रही है.

यह आलोचना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उस घोषणा के बाद आई है जिसमें कहा गया था कि 2029 से पहले सभी एनडीए शासित राज्यों में यूसीसी लागू किया जाएगा. इस कदम से उत्तराखंड के अलावा यूसीसी का भौगोलिक दायरा काफी बढ़ जाएगा. उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का पहला राज्य बना था जिसने 2025 में यूसीसी लागू किया था.

खास बात यह है कि गुजरात, असम और मध्य प्रदेश ने भी अपनी-अपनी विधानसभाओं में यूसीसी बिल पास कर दिए हैं, लेकिन लागू होने से पहले उन्हें अभी राष्ट्रपति की अंतिम मंज़ूरी और आधिकारिक नियमों की अधिसूचना का इंतजार है. पूर्व सांसद और वरिष्ठ सीपीएम नेता हन्नान मोल्लाह ने सोमवार को ईटीवी भारत से कहा, "पर्सनल लॉ में शादी, तलाक, विरासत, गोद लेने और पारिवारिक अधिकारों से जुड़े संवेदनशील मुद्दे शामिल होते हैं. इसलिए इनके लिए राज्यों, समुदायों, क़ानूनी विशेषज्ञों और नागरिक समाज के साथ व्यापक विचार-विमर्श की जरूरत होती है."

इस बीच, सीपीआई-एम ने नई दिल्ली में ब्रिक्स (BRICS) शिखर सम्मेलन के आयोजन को लेकर सरकार की आलोचना भी की. पार्टी ने फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दोहराने, एकतरफा आर्थिक प्रतिबंधों का विरोध करने और 'ग्लोबल साउथ' के हितों पर जोर देने वाले ब्रिक्स के संयुक्त घोषणापत्र का स्वागत किया.

हालांकि, उसने घोषणापत्र और केंद्र सरकार की हालिया विदेश-नीति के रुख के बीच तालमेल की कमी का आरोप लगाया. पार्टी का कहना है कि सरकार को 'ग्लोबल साउथ' पर अपने रुख को फिलिस्तीन, ईरान, क्यूबा और वेनेज़ुएला जैसे देशों के प्रति व्यापक विदेश-नीति के नजरिए में बदलना चाहिए.

सीपीआई-एम ने ब्रिक्स समिट से पहले दिल्ली में सरकार की तैयारियों पर भी सवाल उठाए. पार्टी का आरोप है कि समिट में आने वाले नेताओं के सामने राजधानी की एक साफ-सुथरी छवि पेश करने के लिए झुग्गी-बस्तियों को ढका जा रहा है और बेघर लोगों को शहर के मुख्य इलाकों से हटाया जा रहा है.

पार्टी ने कहा, "समिट से पहले झुग्गी-बस्तियों को ढककर और बेघर लोगों को शहर के केंद्र से हटाकर बढ़ती गरीबी को छिपाने की मोदी सरकार की कोशिशें निंदनीय हैं. गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी और बेघर होने जैसी समस्याओं को छिपाया नहीं जा सकता, न ही आर्थिक आंकड़ों में हेर-फेर करके या बड़े पैमाने पर प्रचार करके इन्हें दबाया जा सकता है. आज जरूरत इस बात की है कि इन असलियतों से निपटने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं."

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AMIT SHAH ON UCC
यूसीसी पर बोले अमित शाह
21 राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड
यूनिफॉर्म सिविल कोड पर विपक्ष
UCC PUSH ACROSS NDA RULED STATES

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