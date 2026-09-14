UCC को लेकर बीजेपी-जेडीयू में ठनी, श्याम रजक बोले- 'किसी हालत में इसे बिहार में लागू नहीं होने देंगे'
अमित शाह की घोषणा पर श्याम रजक ने कहा कि UCC को बिहार में लागू नहीं होने देंगे. जिसके बाद सियासत गर्म है. रिपोर्ट- अविनाश.
Published : September 14, 2026 at 2:23 PM IST
पटना : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 से पहले देश के 21 राज्यों में UCC लागू करने की बात कही है. केंद्रीय गृह मंत्री की घोषणा के बाद जदयू की बेचैनी बढ़ गई है. जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि बिहार में UCC को कभी लागू नहीं होने देंगे. केंद्र में हमने जरूर समर्थन दिया था, लेकिन हमारे नेता शुरू से इसके विरोध में रहे हैं.
फुलवारी शरीफ से जदयू के विधायक श्याम रजक ने कहा कि बिहार में गठबंधन की सरकार है. बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जरूर हैं लेकिन सरकार गठबंधन की चल रही है. इसलिए हम लोग बिहार में इसे लागू नहीं होने देंगे.
''जब यह बिल संसद में आया था तब हमारे नेता (नीतीश कुमार) ने साफ कहा था कि मैं बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन अपने राज्य में इसे लागू नहीं होने दूंगा. हम उस बात पर कायम हैं.''- श्याम रजक, विधायक, जेडीयू
RJD ने कहा- सभी अपनी स्थिति स्पष्ट करें
UCC को लेकर राजद ने विरोध जताते हुए कहा है कि भाजपा अपने एजेंडा की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है और संविधान के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश में लगी है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जदयू, हम, लोजपा (रामविलास) और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि बीजेपी के एजेंडा को स्वीकार करते हैं या बाबा साहब अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था को, जिसमें सभी धर्म के लोगों को समान रूप से अधिकार मिला हुआ है.
UCC लागू होना भी चाहिए- BJP
केंद्रीय मंत्री व बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि बहुत सारे प्रदेश यूसीसी को लागू भी कर चुका हैं और आने वाले दिनों में कई प्रदेश इसे लागू भी करेंगे. ये देश हित में जरूरत भी है. निश्चित रूप से गृह मंत्री ने सोच समझ के बयान दिया होगा. पूरा काम करके ही वो बयान देते हैं. लागू होना भी चाहिए.
#WATCH दिल्ली: केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने UCC को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के बयान पर कहा, "बहुत सारे प्रदेश लागू भी कर चुके हैं, बहुत सारे प्रदेश लागू भी करेंगे। ये देश हित में ज़रूरत भी है। निश्चित रूप से गृह मंत्री ने सोच समझ के बयान दिया होगा। पूरा काम करके ही वो बयान… pic.twitter.com/RfslHLphZK— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 14, 2026
''UCC संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना है. महिलाओं के समान अधिकार का विषय है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है. NDA राज्य इसे चर्चा, सुझाव और सहमति से लागू करेंगे. बिहार भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा होगा. 2029 तक समय है.''- नीरज कुमार शर्मा, प्रवक्ता, बीजेपी
वेट एंड वाच की स्थिति
इधर चिराग पासवान की पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत कुमार सिंह ने कहा है कि हमारी पार्टी लोजपा रामविलास चाहती है UCC पूरे देश में लागू हो. विपक्ष को भी इसका समर्थन करना चाहिए. वहीं हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार सरकार में मंत्री संतोष सुमन ने कहा कि जब UCC कानून आएगा तब पार्टी विचार करेगी.
अमित शाह ने क्या कहा था?
रविवार को मुंबई में एक संवाददाता सम्मेलनन के दौरान देश के गृह मंत्री अमित शाहा ने कहा था कि ''ढेर सारे राज्यों में कॉमन सिविल कोड (UCC) को लागू किया है. मुझे विश्वास है कि भाजपा-एनडीए शासिस 21 राज्यों में हम 2029 के पहले यूसीसी को लाएंगे.''
#WATCH मुंबई: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, " हमने कई राज्यों में यूनिफॉर्म सिविल कोड (ucc) लागू किया है। मुझे भरोसा है कि हम भाजपा="" nda शासित 21 राज्यों में 2029 से पहले ucc लागू करेंगे... " pic.twitter.com/QllyJZYmGD— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 13, 2026
जदयू भाजपा के बीच बढ़ सकती है खटास!
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रिय रंजन भारती का कहना है UCC बीजेपी के एजेंडा में शुरू से रहा है. बीजेपी 2029 लोकसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा मुद्दा बनाने में लगी है. नीतीश कुमार इसके विरोध में रहे हैं. इसलिए बिहार में कभी भी UCC को बीजेपी मुद्दा नहीं बना पाई. अब जब बीजेपी से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं और वह प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी है. ऐसे में भी बीजेपी मुद्दा बनाएगी.
''जदयू की तरफ से जरूर विरोध होगा लेकिन विरोध कहां तक होता है यह देखने वाली बात होगी, क्योंकि केंद्र में जब UCC लाया गया तो जदयू ने समर्थन नहीं किया था विरोध भी नहीं किया. यदि भाजपा ने इसे मनमाने तरीके से लागू करने की कोशिश की तो जदयू और बीजेपी के बीच इस मुद्दे पर खटास बढ़ सकती है.''- प्रिय रंजन भारती, राजनीतिक विशेषज्ञ
UCC क्या है?
UCC यानी समान नागरिक संहिता का अर्थ है एक देश, एक कानून. इसमें विवाह और तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति बंटवारा, गोद लेना, भरण-पोषण, वसीयत, पारिवारिक अधिकार से जुड़े विषयों पर सभी के लिए एक जैसा कानून होता है. अभी देश में आपराधिक मामलों में ही एक जैसा कानून सब पर लागू है. समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद एक समान कानून सब चीज पर लागू हो जाएगा.
आगे-आगे देखिए होता है क्या?
दरअसल, देश में उत्तराखंड में सबसे पहले यूसीसी लागू हुआ था. उसके बाद असम, गुजरात में भी इसे लागू किया गया है. अब भाजपा शासित दूसरे राज्यों में भी लागू करने की तैयारी है. हालांकि बिहार में जदयू की तरफ से विरोध शुरू हो गया है. अब देखना है पार्टी का इस मामले में क्या रुख होता है.
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