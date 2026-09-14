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UCC को लेकर बीजेपी-जेडीयू में ठनी, श्याम रजक बोले- 'किसी हालत में इसे बिहार में लागू नहीं होने देंगे'

यूसीसी को लेकर बढ़ी तकरार ( ETV Bharat )

पटना : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 2029 से पहले देश के 21 राज्यों में UCC लागू करने की बात कही है. केंद्रीय गृह मंत्री की घोषणा के बाद जदयू की बेचैनी बढ़ गई है. जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्याम रजक ने कहा है कि बिहार में UCC को कभी लागू नहीं होने देंगे. केंद्र में हमने जरूर समर्थन दिया था, लेकिन हमारे नेता शुरू से इसके विरोध में रहे हैं. फुलवारी शरीफ से जदयू के विधायक श्याम रजक ने कहा कि बिहार में गठबंधन की सरकार है. बीजेपी के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जरूर हैं लेकिन सरकार गठबंधन की चल रही है. इसलिए हम लोग बिहार में इसे लागू नहीं होने देंगे. ''जब यह बिल संसद में आया था तब हमारे नेता (नीतीश कुमार) ने साफ कहा था कि मैं बिल का समर्थन करता हूं, लेकिन अपने राज्य में इसे लागू नहीं होने दूंगा. हम उस बात पर कायम हैं.''- श्याम रजक, विधायक, जेडीयू नेताओं की प्रतिक्रिया (ETV Bharat) RJD ने कहा- सभी अपनी स्थिति स्पष्ट करें UCC को लेकर राजद ने विरोध जताते हुए कहा है कि भाजपा अपने एजेंडा की राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है और संविधान के अधिकारों को कमजोर करने की कोशिश में लगी है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि जदयू, हम, लोजपा (रामविलास) और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि बीजेपी के एजेंडा को स्वीकार करते हैं या बाबा साहब अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था को, जिसमें सभी धर्म के लोगों को समान रूप से अधिकार मिला हुआ है. UCC लागू होना भी चाहिए- BJP केंद्रीय मंत्री व बीजेपी के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि बहुत सारे प्रदेश यूसीसी को लागू भी कर चुका हैं और आने वाले दिनों में कई प्रदेश इसे लागू भी करेंगे. ये देश हित में जरूरत भी है. निश्चित रूप से गृह मंत्री ने सोच समझ के बयान दिया होगा. पूरा काम करके ही वो बयान देते हैं. लागू होना भी चाहिए. ''UCC संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना है. महिलाओं के समान अधिकार का विषय है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है. NDA राज्य इसे चर्चा, सुझाव और सहमति से लागू करेंगे. बिहार भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा होगा. 2029 तक समय है.''- नीरज कुमार शर्मा, प्रवक्ता, बीजेपी वेट एंड वाच की स्थिति