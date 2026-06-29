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पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज UCC बिल पेश किया जाएगा : मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय

सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि गुजरात, उत्तराखंड और असम में अपनाए गए मॉडल के हिसाब से राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा.

Bengal Legislative Assembly
पश्चिम बंगाल विधानसभा (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 29, 2026 at 7:30 AM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल के मंत्री जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने शनिवार को कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल सोमवार (29 जून) को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा. इससे राज्य उन राज्यों की लिस्ट में शामिल हो जाएगा जिन्होंने यह कानून बनाया है.

यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) के मुद्दे पर चट्टोपाध्याय ने कहा कि सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में पहले ही अपनी स्थिति बता दी है. उन्होंने एएनआई से कहा, 'हमने अपने मैनिफेस्टो में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पर अपनी स्थिति साफ-साफ बताई थी. 29 तारीख को हम बंगाल लेजिस्लेटिव असेंबली में यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) पेश करेंगे. इसे पास करेंगे और यह पक्का करेंगे कि बंगाल उन राज्यों के क्लब में शामिल हो जाए जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) लागू किया है.'

बीजेपी विधायक सरबोरी मुखर्जी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में कई मुद्दों को हल करने के लिए यह जरूरी है. मुखर्जी ने एएनआई से कहा, ' यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) जरूरी है. पश्चिम बंगाल में 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' दोनों से निपटने के लिए कानून बनाना बहुत जरूरी है. पिछले 15 सालों में ज़ुल्म हुए हैं और बॉर्डर से सटे इलाकों की डेमोग्राफी में बड़ा बदलाव आया है. ऐसी कई घटनाएं हुई हैं.'

उन्होंने कहा कि यह कानून राष्ट्रीय सुरक्षा और वैचारिक प्रतिबद्धता से जुड़ा है. यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला था, इसीलिए लोगों ने हमारा साथ दिया. यह कानून बहुत जरूरी है. हम उस पॉलिसी में विश्वास करते हैं जिसके लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी लड़े और कुर्बानी दी. सिर्फ एक ही कानून होगा. 'लव जिहाद' का बंगाल के बॉर्डर वाले इलाकों में काफी असर है. इसीलिए यह कानून जरूरी है. यह बात पश्चिम बंगाल में प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर बढ़ती राजनीतिक हलचल के बीच आई है.

मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को कहा कि गुजरात, उत्तराखंड और असम में अपनाए गए मॉडल के हिसाब से राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा और कहा कि इसके लागू होने की जांच के लिए एक मौजूदा जांच अथॉरिटी के तहत एक कमेटी बनाई गई है.

उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि प्रस्तावित यूनिफॉर्म सिविल कोड फ्रेमवर्क की डिटेल्स विधानसभा में पेश की जाएंगी, बिल का मकसद शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप को कंट्रोल करने वाला एक कॉमन सिविल लॉ बनाना है, चाहे धर्म कुछ भी हो.

दूसरे राज्यों में उत्तराखंड फरवरी 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला पहला राज्य बना, उसके बाद मार्च 2026 में गुजरात और मई 2026 में असम, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी आने वाले मानसून सेशन में बिल पेश करने की योजना का संकेत दिया है. महाराष्ट्र में आगे की कार्रवाई करने से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने की स्टडी करने के लिए एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज की अगुवाई में एक कमेटी का प्रस्ताव रखा गया है.

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