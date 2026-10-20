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भारत दौरे पर UAE के डिप्टी पीएम शेख अब्दुल्ला; अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो भी मुंबई पहुंचे

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने UAE के विदेश मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया ( X/ @DrSJaishankar )

मुंबई: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भारत तौरे पर सोमवार को मुंबई पहुंचे. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने उनका स्वागत किया.

शेख अब्दुल्ला की यात्रा का उद्देश्य भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करना है.

उनके आने की घोषणा करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पोस्ट में लिखा, "UAE के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का भारत की राजकीय यात्रा पर मुंबई पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है. महाराष्ट्र सरकार के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने उनका स्वागत किया." UAE की विदेश मंत्री के दौरे के महत्व को बताते हुए जायसवाल ने कहा, "यह उच्च-स्तरीय दौरा भारत और UAE के बीच करीबी और नियमित जुड़ाव को दर्शाता है, और हमारी व्यापक सामरिक साझेदारी को और मजबूत करेगा." विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी UAE के विदेश मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपनी द्विपक्षीय वार्ता को लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "DPM और FM UAE शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का मुंबई में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. हमारी बातचीत का इंतजार रहेगा." शुक्रवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने UAE के सात अमीरात में से एक रास अल खैमाह के शासक शेख सऊद बिन सकर अल-कासिमी से मुलाकात की थी, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा हुई थी. इस मुलाकात के बाद, जयशंकर ने एक्स पोस्ट में कहा, "रास अल खैमाह के शासक और UAE सुप्रीम काउंसिल के सदस्य शेख सऊद बिन सकर अल कासिमी से मिलना सौभाग्य की बात रही. भारत-UAE संबंधों को और मजबूत करने तथा इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव को और गहरा करने के उनके विचारों के लिए आभार. खाड़ी की स्थिति पर भी चर्चा हुई."