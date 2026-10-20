भारत दौरे पर UAE के डिप्टी पीएम शेख अब्दुल्ला; अमेरिकी विदेश मंत्री रुबियो भी मुंबई पहुंचे
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने UAE के विदेश मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपनी द्विपक्षीय वार्ता को लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई.
Published : October 20, 2026 at 2:32 PM IST
मुंबई: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान भारत तौरे पर सोमवार को मुंबई पहुंचे. महाराष्ट्र सरकार के मंत्री मंगलप्रभात लोढ़ा ने उनका स्वागत किया.
शेख अब्दुल्ला की यात्रा का उद्देश्य भारत और यूएई के बीच द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करना है.
उनके आने की घोषणा करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पोस्ट में लिखा, "UAE के उप-प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का भारत की राजकीय यात्रा पर मुंबई पहुंचने पर हार्दिक स्वागत है. महाराष्ट्र सरकार के कौशल विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने उनका स्वागत किया."
UAE की विदेश मंत्री के दौरे के महत्व को बताते हुए जायसवाल ने कहा, "यह उच्च-स्तरीय दौरा भारत और UAE के बीच करीबी और नियमित जुड़ाव को दर्शाता है, और हमारी व्यापक सामरिक साझेदारी को और मजबूत करेगा."
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी UAE के विदेश मंत्री का गर्मजोशी से स्वागत किया और अपनी द्विपक्षीय वार्ता को लेकर सकारात्मक उम्मीद जताई. उन्होंने एक्स पोस्ट में लिखा, "DPM और FM UAE शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान का मुंबई में स्वागत करते हुए खुशी हो रही है. हमारी बातचीत का इंतजार रहेगा."
A warm welcome to HH Sheikh @ABZayed, Deputy Prime Minister and Foreign Minister of UAE, as he arrives in Mumbai on an official visit to India. He was received by Shri Mangalprabhat Lodha, Minister, Skill Development Department of Government of Maharashtra. This high-level visit reflects the close and regular engagement between India and UAE, and will further strengthen our Comprehensive Strategic Partnership.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 19, 2026
शुक्रवार को विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने UAE के सात अमीरात में से एक रास अल खैमाह के शासक शेख सऊद बिन सकर अल-कासिमी से मुलाकात की थी, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और खाड़ी क्षेत्र की स्थिति पर चर्चा हुई थी.
इस मुलाकात के बाद, जयशंकर ने एक्स पोस्ट में कहा, "रास अल खैमाह के शासक और UAE सुप्रीम काउंसिल के सदस्य शेख सऊद बिन सकर अल कासिमी से मिलना सौभाग्य की बात रही. भारत-UAE संबंधों को और मजबूत करने तथा इस क्षेत्र के साथ जुड़ाव को और गहरा करने के उनके विचारों के लिए आभार. खाड़ी की स्थिति पर भी चर्चा हुई."
विदेश मंत्री एस जयशंकर 14-16 अक्टूबर तक UAE के आधिकारिक दौरे पर थे. बीते गुरुवार को, जयशंकर ने अबू धाबी में हुए रायसीना मिडिल ईस्ट डायलॉग के दौरान 'द कॉन्टिनेंटल कॉरिडोर्स: हू कनेक्ट्स द हार्टलैंड?' विषय पर एक चर्चा में हिस्सा लिया था. चर्चा में उन्होंने कहा कि भारत बदलते वैश्विक माहौल में अपनी क्षमताओं को बढ़ा रहा है और भरोसेमंद साझेदार बना रहा है.
जयशंकर ने कहा कि प्रतिस्पर्धा और तेज हो गई है, नए चोकपॉइंट्स सामने आए हैं, और फायदों का लाभ उठाने की इच्छा बढ़ी है. ग्लोबलाइजेशन को उलटा नहीं जा सकता, लेकिन अधिक लचीलेपन के साथ इसका रास्ता खोजना होगा. IMEC (इंडिया-मिडिल ईस्ट-यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर) पहले से ही कनेक्टिविटी पर क्षेत्रीय सोच को आकार दे रहा है. जैसे-जैसे वैश्विक परिदृश्य बदल रहा है, भारत अपनी ताकत बढ़ा रहा है और भरोसेमंद साझेदारियां स्थापित कर रहा है.
मुंबई पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो
अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी मंगलवार को अपने दूसरे भारत दौरे पर मुंबई पहुंचे. यहां वह विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत करने वाले हैं. रुबियो के साथ, भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर और उनकी पत्नी भी मौजूद थे.
Pleased to meet US Congressional Delegation comprising @RepJasonSmith, @DavidSchweikert, @RepStefanik, @RepOgles and @RepFriedmanCA in Mumbai today. Appreciate their positive sentiments and interest in taking forward India - US ties. Specifically discussed trade, energy, security and technology aspects of our relationship. Also spoke about ease of doing business in India, and deepening of our Indo - Pacific cooperation. 🇮🇳 🇺🇸— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 20, 2026
जयशंकर ने एक्स पोस्ट में कहा कि आज मुंबई में अमेरिकी कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल से मिलकर खुशी हुई. भारत-अमेरिका के रिश्तों को आगे बढ़ाने को लेकर उनकी सकारात्मक भावनाओं और रुचि की हम सराहना करते हैं. उन्होंने आगे कहा, "विशेष रूप से हमारे संबंधों के व्यापार, ऊर्जा, सुरक्षा और प्रौद्योगिकी पहलुओं पर चर्चा की गई. भारत में व्यापार करने की सुगमता और हमारे भारत-प्रशांत सहयोग को गहरा करने पर भी बात हुई."
रुबियो का जयशंकर के साथ द्विपक्षीय चर्चा करने और एक महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र गुजरात के जामनगर की यात्रा करने का कार्यक्रम है.
विदेश मंत्रालय के अनुसार, रुबियो दोपहर 3:40 बजे ताजमहल पैलेस होटल के अंदर ताज मेमोरियल में एक पुष्पांजलि समारोह के दौरान आतंकवाद के पीड़ितों को श्रद्धांजलि देंगे, जिसके बाद उसी स्थान पर जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बातचीत होगी.
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