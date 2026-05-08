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सुप्रीम कोर्ट ने CEC की नियुक्ति कानून में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा-'चुने हुए लोगों की तानाशाही'

सुप्रीम कोर्ट ( IANS )

By Sumit Saxena 4 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति पर कानून बनाने में संसद की विफलता, जब तक कि 2023 में अनूप बरनवाल मामले में ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया गया, 'चुने हुए लोगों की तानाशाही' थी. इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली बेंच ने की. बेंच चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर (अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस) एक्ट, 2023 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. बेंच ने कहा कि वह चाहती है कि जजों की नियुक्ति भी इलेक्शन कमिश्नरों की तरह ही तेजी से हो. कानून के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) को एक सिलेक्शन पैनल अपॉइंट करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे. सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से सीनियर वकील विजय हंसारिया ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी ने 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को क्रमश: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) के तौर पर अपॉइंट करने की सिफारिश करने से पहले कोई असरदार सलाह-मशविरा नहीं किया. बेंच के सामने जोरदार दलील दी गई कि सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग इसलिए आगे बढ़ाई गई ताकि सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अर्जी को रोका जा सके, जिसमें चुनाव आयुक्तों (ECs) के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के रिव्यू की मांग की गई थी. बेंच को बताया गया कि 14 मार्च को सर्च कमेटी ने सिलेक्शन कमेटी के विचार के लिए 6 लोगों के एक पैनल की सिफारिश की और इसे सिलेक्शन कमेटी को भेज दिया. यह तर्क दिया गया कि 14 मार्च को सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, उसने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू के नामों की सिफारिश प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के लिए की, और उन्हें 14 मार्च को ही अपॉइंट कर दिया गया.