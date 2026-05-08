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सुप्रीम कोर्ट ने CEC की नियुक्ति कानून में देरी पर सवाल उठाते हुए कहा-'चुने हुए लोगों की तानाशाही'

कानून के अनुसार सीईसी और ईसी को एक सिलेक्शन पैनल नियुक्त करेगा जिसमें पीएम, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे.

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सुप्रीम कोर्ट (IANS)
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By Sumit Saxena

Published : May 8, 2026 at 8:54 AM IST

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मौखिक रूप से कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) की नियुक्ति पर कानून बनाने में संसद की विफलता, जब तक कि 2023 में अनूप बरनवाल मामले में ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया गया, 'चुने हुए लोगों की तानाशाही' थी.

इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली बेंच ने की. बेंच चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दूसरे इलेक्शन कमिश्नर (अपॉइंटमेंट, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म ऑफ ऑफिस) एक्ट, 2023 को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. बेंच ने कहा कि वह चाहती है कि जजों की नियुक्ति भी इलेक्शन कमिश्नरों की तरह ही तेजी से हो.

कानून के मुताबिक मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) को एक सिलेक्शन पैनल अपॉइंट करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होंगे. सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता जया ठाकुर की तरफ से सीनियर वकील विजय हंसारिया ने कहा कि सिलेक्शन कमेटी ने 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू को क्रमश: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) के तौर पर अपॉइंट करने की सिफारिश करने से पहले कोई असरदार सलाह-मशविरा नहीं किया.

बेंच के सामने जोरदार दलील दी गई कि सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग इसलिए आगे बढ़ाई गई ताकि सुप्रीम कोर्ट में दायर एक अर्जी को रोका जा सके, जिसमें चुनाव आयुक्तों (ECs) के सिलेक्शन और अपॉइंटमेंट के रिव्यू की मांग की गई थी.

बेंच को बताया गया कि 14 मार्च को सर्च कमेटी ने सिलेक्शन कमेटी के विचार के लिए 6 लोगों के एक पैनल की सिफारिश की और इसे सिलेक्शन कमेटी को भेज दिया. यह तर्क दिया गया कि 14 मार्च को सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई, उसने ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू के नामों की सिफारिश प्रेसिडेंट को अपॉइंटमेंट के लिए की, और उन्हें 14 मार्च को ही अपॉइंट कर दिया गया.

सीनियर वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने 15 मार्च को कहा था कि स्टे एप्लीकेशन पर 21 मार्च को सुनवाई होगी, और 22 मार्च को एप्लीकेशन खारिज कर दी. बेंच ने अनूप बरनवाल केस में पांच जजों की संविधान बेंच के 2 मार्च, 2023 के फैसले का भी जिक्र किया. 2023 के फैसले में एकमत से कहा गया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्तों (ECs) का चुनाव तीन सदस्यों वाली कमेटी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता (या संसद में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता) और CJI शामिल होंगे.

बेंच ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स (ADR) की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण से पूछा, 'बरनवाल से पहले क्या हुआ था? संसद ने कानून क्यों नहीं बनाया?' भूषण ने कहा कि हर बार जब कोई सरकार सत्ता में आती है, तो उसे लगता है कि वह नियुक्ति की इस शक्ति का गलत इस्तेमाल कर सकती है.

उन्होंने आगे कहा कि बरनवाल फैसले में यह कहा गया है कि विपक्ष में रहते हुए लोग एक स्वतंत्र संस्था की मांग करते थे, लेकिन जैसे ही वे सत्ता में आए, उन्होंने इसकी परवाह करना बंद कर दिया. जस्टिस दत्ता ने कहा कि उन्हें एक सांसद की याद आ रही है जो कहता है कि चुने हुए लोगों पर ज़ुल्म होता है और आगे कहा, इसे चुने हुए लोगों पर जुल्म के बराबर माना जाना चाहिए.

भूषण ने बहुमत पर जुल्म कहा और जोर दिया, 'इसीलिए फंडामेंटल राइट्स हैं, इसीलिए हमारा संविधान है.' जस्टिस दत्ता ने कहा, 'जो भी पावर में आता है..' जज के अपनी बात पूरी करने से पहले, भूषण ने कहा, 'वही काम कर रहा है. यह दुर्भाग्यपूर्ण है.' जस्टिस दत्ता ने कहा, 'हमारे देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है.'

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