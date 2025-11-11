ETV Bharat / bharat

टाइपराइटर जो बयां करता है कोई कहानी! शांतिनिकेतन प्रदर्शनी में पुरानी यादें ताजा

टाइपराइटर अंग्रेज भारत लाए थे, लेकिन बाद में इसे स्वदेशी तकनीक से बनाया गया. इसकी कहानी आज भी इतिहास के पन्नों में अंकित हैं

Santiniketan exhibition
शांतिनिकेतन में प्रदर्शनी, पुरानी यादें ताजा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 11, 2025 at 10:37 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बोलपुर (पश्चिम बंगाल): एक जमाना था जब आप किसी सरकारी दफ्तर या अदालत परिसर में जाते थे, तो आपको एक अलग ही माहौल सुनाई देता था. एक-एक करके अक्ष उंगलियों की हड़बड़ाहट से टाइपराइटर के जरिए कागज पर छपते जाते थे. टाइपराइटर किसी भी सरकारी या आधिकारिक काम के लिए दस्तावेज छापने के सबसे विश्वसनीय उपकरणों में से एक था.

हालांकि, इसे अंग्रेज भारत लाए थे, लेकिन बाद में इसे स्वदेशी तकनीक से बनाया गया. हालांकि, समय के नियमों के चलते आधुनिक तकनीक के साथ संघर्ष में यह उपकरण लगभग अप्रचलित हो गया है. फिर भी, पुरानी यादें अभी भी इसके इर्द-गिर्द घूमती हैं. शांतिनिकेतन में एक अनोखी प्रदर्शनी ने टाइपराइटर की कहानी को उजागर करके उस सुनहरे अतीत को देखने का एक जरिया प्रदान किया है.

Santiniketan exhibition
शांतिनिकेतन में प्रदर्शनी (ETV Bharat)

शांतिनिकेतन में प्रदर्शनी
टाइपराइटर सिर्फ एक उपकरण नहीं है. यह एक लंबे इतिहास का दस्तावेज है. भले ही यह वर्तमान में संकटग्रस्त है, लेकिन एक समय में इस टाइपराइटर ने न जाने कितने रोजगार दिए थे! समय के साथ, तकनीक में भी सुधार हुआ है. कंप्यूटर ने टाइपराइटर को पीछे छोड़ दिया है और बाजार में बाढ़ ला दी है. वह भी लगभग कुछ दशक पहले, लेकिन टाइपराइटर की कहानी और उसके शब्द आज भी इतिहास के पन्नों में अंकित हैं. अर्थशिला आर्ट गैलरी की प्रदर्शनी में इन्हें उजागर किया गया है.

Santiniketan exhibition
शांतिनिकेतन में प्रदर्शनी (ETV Bharat)

प्रदर्शनी की डिजाइनर सरिता सुंदर ने कहा, "सच्चाई और सम्मान के साथ भारत में टाइपराइटर की कहानी पर लिखी गई यह किताब इसी पर आधारित है. पहले टाइपराइटर पर टाइप करते समय आवाज आती थी, लेकिन अब कंप्यूटर पर आवाज नहीं आती. यह आवाज एक पुरानी यादों की तरह थी. यह प्रदर्शनी उस समय की कहानियों को नई पीढ़ी को दिखाने और समझाने के लिए आयोजित की गई है. सभी को इसे देखना चाहिए, इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है."

Santiniketan exhibition
शांतिनिकेतन में प्रदर्शनी (ETV Bharat)

टाइपराइटर का इतिहास
टाइपराइटर का आविष्कार प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बहुत बाद हुआ. जर्मन वैज्ञानिक गुटेनबर्ग ने 1440 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था. लगभग 428 साल बाद बिना बिजली के अक्षर छापने वाले उपकरण, टाइपराइटर का आविष्कार हुआ. इसका आविष्कार संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिक क्रिस्टोफर लैथम शोल्स ने 1868 में किया था. 1873 में, अमेरिकी कंपनी रैमिंगटन एंड संस ने टाइपराइटर का निर्माण और विपणन किया.

Santiniketan exhibition
शांतिनिकेतन में प्रदर्शनी (ETV Bharat)

हालांकि, टाइपराइटर अपने आविष्कार के दो दशक से भी अधिक समय बाद भारत आया. अंग्रेज इसे 1890 में भारत लाए. देश के विभिन्न सरकारी कार्यालयों में और अदालतों में विदेशी टाइपराइटरों का इस्तेमाल किया जाता था. 1955 में, भारतीय कंपनी गोदरेज ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके पहला टाइपराइटर बनाया. बाद में और भी कंपनियों ने इस उपकरण का निर्माण शुरू किया.

Santiniketan exhibition
शांतिनिकेतन में प्रदर्शनी (ETV Bharat)

रोजगार सृजक
दशकों से टाइपराइटर ने लोगों को रोजगार के बड़े अवसर प्रदान किए. अदालतों, रजिस्ट्री कार्यालयों सहित सरकारी कार्यालयों में इसका व्यापक उपयोग होता है. इस उपकरण का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके लिए बिजली की आवश्यकता नहीं होती है. पहले, माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक परीक्षाओं के बाद परिणाम प्रकाशित होने में कम से कम दो से तीन महीने लगते थे. उस समय, घर के बड़े-बुज़ुर्ग और स्वामी लोगों को टाइपराइटर पर टाइप करना सीखने की सलाह देते थे.

Santiniketan exhibition
शांतिनिकेतन में प्रदर्शनी (ETV Bharat)

हालांकि, समय के साथ टाइपराइटर, कंप्यूटर के आगे घुटने टेकने लगे. जैसे ही सभ्य समाज ने कंप्यूटर का स्वागत किया, टाइपराइटरों का इस्तेमाल कम होने लगा. इसके बावजूद, देश के राष्ट्रपति भवन, संसद और सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालतों तक में टाइपराइटर आज भी देखे जा सकते हैं.

12 जनवरी तक प्रदर्शनी
टाइपराइटर के लंबे सफर, कंप्यूटर के साथ उसके संघर्ष और सामंजस्य की कहानी को उजागर करने के लिए शांतिनिकेतन में एक प्रदर्शनी शुरू हुई है. भारत की पहली टाइपराइटर कंपनी गोदरेज ने अर्थशिला आर्ट गैलरी में इस प्रदर्शनी का आयोजन किया है. यह प्रदर्शनी 12 जनवरी तक जारी रहेगी. यह प्रदर्शनी समय सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक लगती है. कोई भी व्यक्ति इस प्रदर्शनी का पूरी तरह से निशुल्क देख सकता है. हाथ से टाइपिंग करने का भी मौका है. प्रदर्शनी में टाइपराइटर के पहले मॉडल के साथ-साथ उसके विभिन्न पुर्जों को भी प्रदर्शित किया जाएगा और उनके नाम भी बताए जाएंगे.

Santiniketan exhibition
शांतिनिकेतन में प्रदर्शनी (ETV Bharat)

देश के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की घरेलू टाइपराइटर का उपयोग करते हुए तस्वीरें भी यहां प्रदर्शित की गई हैं. देश के टाइपराइटरों की विविध कहानियां यहां दिखाई जा रही हैं और एक लघु वृत्तचित्र भी दिखाया जा रहा हैय आयोजकों का दावा है कि इस प्रदर्शनी से बहुत कुछ सीखा और जाना जा सकता है.

Santiniketan exhibition
शांतिनिकेतन में प्रदर्शनी (ETV Bharat)

टाइपराइटर में छिपी हैं कहानियां
इस प्रदर्शनी के फोटोग्राफर चिरदीप ने कहा, "एक पीढ़ी का नाम टाइपराइटर है. इसमें कई चीज़ें छिपी हैं, कई कहानियां हैं. हमारी प्रदर्शनी उन्हीं के बारे में है. एक बार एक बच्चे ने टाइप करते समय गलती की, तो उसने अपनी मां से पूछा, "मां, मैं इसे कैसे डिलीट कर सकता हूं? यही चीजें एक पीढ़ी की पहचान होती हैं. नई पीढ़ी को इन चीजों से अवगत कराने के लिए यह हमारी पहल है."

Santiniketan exhibition
शांतिनिकेतन में प्रदर्शनी (ETV Bharat)

गोदरेज कंपनी की अभिलेखागार प्रमुख वृंदा पठारी ने कहा, "हमारी कंपनी ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके पहला टाइपराइटर बनाया था. वर्तमान में हमारी कंपनी ने टाइपराइटर बनाना बंद कर दिया है. इसलिए हमने यह प्रदर्शनी आयोजित की है ताकि कोई भी टाइपराइटर की कहानी को न भूले. प्रदर्शनी में उस समय की तस्वीरें, इंजीनियरों और विशेषज्ञों के नोट्स आदि प्रदर्शित हैं.

यह भी पढ़ें- डेटिंग ऐप: युवती से 3 तोले सोना और 90 हजार रुपए लूटे, DSP का बेटा गिरफ्तार!

TAGGED:

TYPEWRITERS
SANTINIKETAN EXHIBITION
NOSTALGIA AT SANTINIKETAN
TYPEWRITERS IN INDIA
TYPEWRITERS SPEAK

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ग्रहों के राजा सूर्यदेव बदलने जा रहे राशि, 1 महीने तक दिखेगा असर, इन राशियों का लगेगा जैकपॉट

हज यात्रियों के लिए खुशखबरी: इंडियन कोटा तय, 175,025 श्रद्धालु जा सकेंगे सऊदी अरब

'मैं बचपन से रहमान सर संग काम करना चाहता था', 'पेड्डी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' पर राम चरण ने कही दिल की बात

म्युनिसिपल बॉन्ड बदलेंगे शहरों की किस्मत; दिवाला कानून से होगा कायाकल्प, जानें सबकुछ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.