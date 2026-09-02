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आगरा में कांगो से लौटे दो युवक मिले इबोला पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने पूरे परिवार समेत किया होम क्वॉरंटाइन

आगरा: आगरा में इबोला की दस्तक से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है. जिसमें कांगो से अपने घर लौटे दो युवक में इबोला वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है. मुम्बई और दिल्ली से मिली रिपोर्ट पर तत्काल सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम कांगो से लौटे दोनों युवक के घर पहुंची. दोनों की जांच की. दोनों में इबोला संक्रमण के सामान्य लक्षण मिले हैं. जिसके चलते उन्हें अपने परिवार के समेत होम आइसोलेट कर दिया है. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम अब दोनों युवक के साथ उनके परिवार पर नजर रख रही है.

बता दें कि अभी इबोला वायरस का कांगो में प्रकोप है. जिसके चलते ही कांगो से लौटने या आने वाले हर व्यक्ति की इबोला वायरस की जांच की जाती है. आगरा के प्रभारी सीएमओ डॉ. अमित रावत ने बताया कि कांगो से भारत लौटे आगरा के दो युवक की दिल्ली और मुम्बई एयरपोर्ट पर इबोला वायरस की जांच के लिए सैंपल लिए गए थे. जिसमें 28 अगस्त को कांगो से 32 वर्षीय युवक के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने पर जांच के लिए सैंपल लिया था. जबकि, दूसरे युवक के 28 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर इबोला वायरस की जांच के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर सैंपल लिया गया था.