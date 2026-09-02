आगरा में कांगो से लौटे दो युवक मिले इबोला पॉजिटिव, स्वास्थ्य विभाग ने पूरे परिवार समेत किया होम क्वॉरंटाइन
दोनों में इबोला संक्रमण के सामान्य लक्षण मिले हैं. जिसके चलते उन्हें अपने परिवार के समेत होम आइसोलेट कर दिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 2, 2026 at 2:53 PM IST
आगरा: आगरा में इबोला की दस्तक से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है. जिसमें कांगो से अपने घर लौटे दो युवक में इबोला वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है. मुम्बई और दिल्ली से मिली रिपोर्ट पर तत्काल सोमवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम कांगो से लौटे दोनों युवक के घर पहुंची. दोनों की जांच की. दोनों में इबोला संक्रमण के सामान्य लक्षण मिले हैं. जिसके चलते उन्हें अपने परिवार के समेत होम आइसोलेट कर दिया है. इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम अब दोनों युवक के साथ उनके परिवार पर नजर रख रही है.
बता दें कि अभी इबोला वायरस का कांगो में प्रकोप है. जिसके चलते ही कांगो से लौटने या आने वाले हर व्यक्ति की इबोला वायरस की जांच की जाती है. आगरा के प्रभारी सीएमओ डॉ. अमित रावत ने बताया कि कांगो से भारत लौटे आगरा के दो युवक की दिल्ली और मुम्बई एयरपोर्ट पर इबोला वायरस की जांच के लिए सैंपल लिए गए थे. जिसमें 28 अगस्त को कांगो से 32 वर्षीय युवक के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचने पर जांच के लिए सैंपल लिया था. जबकि, दूसरे युवक के 28 अगस्त को दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचने पर इबोला वायरस की जांच के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पर सैंपल लिया गया था.
सामान्य लक्षण अभी आए : प्रभारी सीएमओ डॉ. अमित रावत ने बताया आए लौटे दोनों युवक के सैंपल की रिपोर्ट आई तो दोनों ही इबोला वायरस से ग्रसित हैं. जब दिल्ली और मुम्बई से दोनों युवक के इबोला वायरस पॉजिटव होने की रिपोर्ट मिली तो सबसे पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम दोनों के घर पहुंची. दोनों के स्वास्थ्य की जांच की. दोनों की हालत खतरे से अभी बाहर है. उन्हें इबोला वायरस के गंभीर लक्षण नहीं हैं. दोनों युवक के परिवार के सदस्यों की जांच के लिए सैंपल लिए हैं. इसके साथ ही दोनों को परिवार समेत होम आइसोलेट करके दवाएं भी उपलब्ध कराई हैं. जिससे इबोला वायरस की चपेट से दूसरे लोगों को रोका जाए.
इबोला वायरस के लक्षण
- तेज बुखार आना
- ठंड लगना
- कमज़ोरी महसूस करना
- थकान महसूस करना
- सिरदर्द होना
- मांसपेशियों में दर्द होना
- जोड़ों में दर्द होना
- गले में खराश होना
- उल्टी और दस्त होना
- पेट में तेज दर्द होना
- जी मिचलाना
- त्वचा पर चकत्ते (रैश) बना
- किडनी का काम कम करना
- लिवर का काम कम करना
- मसूड़ों और नाक से खून आना
- आँखों से खून आना
- उल्टी या मल में खून आना
- सुई लगने वाली जगह से खून आना
- भ्रम की स्थिति बनना
- चिड़चिड़ापन होना
- अधिक बेचैनी होना