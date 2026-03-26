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खटीमा में भीषण हादसा, ओवरटेक करते समय कार से टकराई बाइक, दो युवकों की ऑन स्पॉट मौत

ऊधम सिंह नगर: जिले के खटीमा स्थित चकरपुर इलाके में बीती देर शाम कार और बाइक की आमने-सामने टक्कर होने से दो युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. हादसा तब हुआ जब बाइक सवार ओवरटेक कर रहे थे. इसी दौरान उनकी बाइक सामने से आती कार से आमने-सामने भिड़ गई. दोनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. वहीं सड़क दुर्घटना का पूरा वाकया कार के डैश बोर्ड में लगे कैमरे में कैद हो गया.

खटीमा में भीषण सड़क हादसा: खटीमा के चकरपुर-बनबसा मार्ग पर हादसा होने की सूचना पाकर चकरपुर पुलिस चौकी टीम मौके पर पहुंची. टीम ने 108 एंबुलेंस के माध्यम से दोनों युवकों को खटीमा के सरकारी अस्पताल भिजवाया. वहां पर चिकित्सकों ने जांच उपरांत उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बाइक एवं कार को अपने कब्जे में ले दुर्घटना की जांच शुरू कर दी है.

हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत: यह हादसा इतना भीषण था कि बाइक कार को फाड़ते हुए उसमें धंस कर दो टुकड़ों में बंट गई. इस वजह से दोनों बाइक सवार युवकों ने दम तोड़ दिया. पुलिस ने दोनों युवकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है. आज पोस्टमार्टम किया जाएगा. मृतक युवकों की पहचान नावेद खान उम्र 29 वर्ष पुत्र बाबू खान निवासी वार्ड नंबर 13 खटीमा एवं नमन उम्र 25 वर्ष पुत्र सुरेंद्र कुमार वार्ड नंबर 13 खटीमा के रूप में हुई है. दोनों युवकों की असमय मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है. चकरपुर चौकी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

हादसे का वीडियो कार के डैस बोर्ड पर रिकॉर्ड हुआ: दुर्घटना का कार के डैस बोर्ड में लगे कैमरे का फुटेज भी सामने आया है. फुटेज के अनुसार ओवर टेकिंग के दौरान बाइक कार से आमने-सामने भिड़ते दिख रही है. फिलहाल दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत के बाद दोनों युवकों के परिजनों में शोक का माहौल है.