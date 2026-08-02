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हरिद्वार में हुई मुलाकात और शुरू हो गया सफर, तेलंगाना के दो युवक साइकिल-स्केट्स पर साथ कर रहे 12 ज्योतिर्लिंग और चारधाम की यात्रा

तेलंगाना के किरण और विवेक स्केट्स और साइकिल से 12 ज्योतिर्लिंग और चारधाम की यात्रा कर रहे हैं. श्यामवीर सिंह की रिपोर्ट...

तेलंगाना के किरण और विवेक की यात्रा
तेलंगाना के किरण और विवेक की यात्रा (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 2, 2026 at 9:53 AM IST

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भरतपुर : पैरों में स्केट्स, साथ में साइकिल, दिल में अटूट आस्था और आंखों में पूरे भारत के तीर्थों के दर्शन का सपना. तेलंगाना के दो युवकों ने धार्मिक यात्रा का ऐसा रास्ता चुना है, जो हर किसी को हैरान कर देता है. 22 वर्षीय किरण पिछले 117 दिनों से स्केट्स पहनकर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं, जबकि उनके साथी विक्की चौहान करीब छह महीने से साइकिल पर देश की यात्रा कर रहे हैं. हरिद्वार में दोनों की मुलाकात हुई और फिर मंजिल एक होने के कारण सफर भी साथ हो गया.

चारधाम की यात्रा पूरी करने के बाद अब दोनों 12 ज्योतिर्लिंग के संकल्प के साथ खाटू श्याम, सोमनाथ, महाकाल, रामेश्वरम सहित देश के प्रमुख तीर्थों की ओर बढ़ रहे हैं. रास्ते में मिलने वाले लोगों का सहयोग ही उनका सहारा है और आस्था ही उनकी सबसे बड़ी ताकत. भरतपुर पहुंचे इन दोनों युवाओं की कहानी सिर्फ धार्मिक यात्रा की नहीं, बल्कि हिम्मत, आस्था, त्याग और आत्मविश्वास की भी है. एक ने नौकरी छोड़ दी, दूसरे ने बिना बताए घर छोड़ दिया. दोनों आज सफर पर हैं और लोगों के सहयोग से अपनी मंजिल की ओर लगातार बढ़ रहे हैं.

किरण और विवेक का सफर (ETV Bharat Bharatpur)

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117 दिन से स्केट्स पर दौड़ रहा है किरण : 22 वर्षीय किरण तेलंगाना के निर्मल जिले के कुबीर मंडल के सिरपल्ली (3 नंबर टांडा) के रहने वाले हैं. उन्होंने बताया कि उनकी यात्रा को अब तक 117 दिन पूरे हो चुके हैं और पूरा सफर वे स्केट्स पहनकर तय कर रहे हैं. किरण का लक्ष्य पूरे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग और चारधाम की यात्रा करना है. अब तक वे 12 ज्योतिर्लिंगों में से काशी विश्वनाथ और केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं. इसके अलावा उत्तराखंड के यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यानी चारों धाम के दर्शन भी वे कर चुके हैं. अब उनकी यात्रा का अगला पड़ाव खाटू श्याम है. इसके बाद वे गुजरात के सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाएंगे. वहां से उज्जैन के महाकालेश्वर, फिर महाराष्ट्र के तीन ज्योतिर्लिंग, उसके बाद तमिलनाडु के रामेश्वरम, फिर पश्चिम बंगाल और अंत में नेपाल की ओर बढ़ेंगे. उनका अनुमान है कि पूरी यात्रा समाप्त होने में अभी लगभग एक साल और लगेगा.

किरण और विवेक का सफर
किरण और विवेक का सफर (ETV Bharat GFX)

नौकरी छोड़कर शुरू की यात्रा : किरण ने बताया कि वे पहले हैदराबाद में नौकरी करते थे. एक दिन उनके मन में चारधाम और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा करने की तीव्र इच्छा जागी. उन्होंने किसी मन्नत या विशेष कारण से नहीं, बल्कि अपनी श्रद्धा और मन की आवाज पर यह फैसला लिया. उन्होंने नौकरी छोड़ दी और घर से निकल पड़े. उनका कहना है कि इस यात्रा के पीछे कोई चमत्कार या व्यक्तिगत इच्छा पूरी कराने का उद्देश्य नहीं है, बल्कि केवल भगवान के दर्शन और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना उनका लक्ष्य है.

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हर दिन 40 से 80 किलोमीटर तक स्केटिंग : स्केट्स पहनकर लंबी दूरी तय करना आसान नहीं होता, लेकिन किरण रोज सड़क की स्थिति और मौसम के अनुसार 40 से 80 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेते हैं. कभी 40 तो कभी 80 किलोमीटर तक भी पहुंच जाते हैं. रात्रि विश्राम के लिए वे किसी मंदिर, आश्रम या धर्मशाला की तलाश करते हैं. यदि वहां जगह नहीं मिलती तो पेट्रोल पंप या ढाबों के बाहर ही रात गुजार लेते हैं. यही उनकी रोजमर्रा की दिनचर्या बन चुकी है. रास्ते में मिलने वाले लोग ही उनका सबसे बड़ा सहारा हैं. कई लोग उन्हें भोजन करा देते हैं तो कई लोग आर्थिक मदद कर देते हैं. इसी सहयोग से वे आगे का सफर जारी रखते हैं. उनका कहना है कि देशभर में लोगों का प्रेम और सहयोग उन्हें लगातार आगे बढ़ने की ताकत देता है.

हरिद्वार में दोनों की मुलाकात हुई थी, तब से साथ कर रहे सफर
हरिद्वार में दोनों की मुलाकात हुई थी, तब से साथ कर रहे सफर (ETV Bharat Bharatpur)

माता-पिता नहीं, हरिद्वार में मिला साथी : किरण ने बताया कि उनके माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं. परिवार में बड़े भाई, भाभी और बहन हैं. उनकी छोटी बहन की शादी काफी पहले हो चुकी है. अपनी शादी के सवाल पर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि फिलहाल शादी करने की कोई इच्छा नहीं है. अभी उनका पूरा ध्यान अपनी धार्मिक यात्रा को पूरा करने पर है. यात्रा के दौरान हरिद्वार में किरण की मुलाकात तेलंगाना के ही रहने वाले विक्की चौहान से हुई. दोनों का उद्देश्य लगभग एक जैसा था. एक स्केट्स पर भारत की यात्रा कर रहा था तो दूसरा साइकिल पर. मुलाकात के बाद दोनों ने तय किया कि आगे का सफर साथ करेंगे. तब से किरण स्केट्स पर चलते हैं और विक्की अपनी साइकिल से उनके साथ-साथ यात्रा कर रहे हैं.

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विक्की छह महीने से साइकिल पर : तेलंगाना के महबूबनगर जिले के रहने वाले विक्की चौहान ने बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा हैदराबाद से शुरू की थी और अब उन्हें इस यात्रा पर निकले हुए करीब छह महीने हो चुके हैं. अब तक वे तीन ज्योतिर्लिंग, दो धाम और उत्तराखंड के चारों धाम की यात्रा पूरी कर चुके हैं. इसके साथ ही वे अब तक राजस्थान सहित देश के 12 राज्यों का भ्रमण कर चुके हैं. राजस्थान में उनका अगला पड़ाव खाटू श्याम, सालासर बालाजी और यहां के अन्य प्राचीन मंदिर हैं. इसके बाद वे गुजरात जाएंगे. वहां से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और फिर दक्षिण भारत की ओर अपनी यात्रा जारी रखेंगे.

घरवालों को बिना बताए घर से निकले विक्की
घरवालों को बिना बताए घर से निकले विक्की (ETV Bharat Bharatpur)

बी.कॉम. पूरी की और निकल पड़े : विक्की ने बताया कि वे विद्यार्थी हैं और उन्होंने हाल ही में बी.कॉम. की पढ़ाई पूरी की है. पढ़ाई पूरी होने के बाद उन्होंने तय किया कि अब भारत को करीब से देखना है. उनका उद्देश्य केवल धार्मिक स्थलों के दर्शन करना नहीं, बल्कि भारत की विविध संस्कृति, परंपराओं और अलग-अलग राज्यों की जीवनशैली को समझना भी है. इसी उद्देश्य से उन्होंने साइकिल यात्रा शुरू की. विक्की की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है. उन्होंने बताया कि यदि वे पहले घरवालों को बताते कि वे पूरे भारत की साइकिल यात्रा पर निकल रहे हैं तो संभवतः उन्हें अनुमति नहीं मिलती, इसीलिए वे बिना बताए ही घर से निकल पड़े.

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22 वर्षीय किरण पिछले 117 दिनों से स्केट्स पहन कर सफर तय कर रहे
22 वर्षीय किरण पिछले 117 दिनों से स्केट्स पहन कर सफर तय कर रहे (ETV Bharat Bharatpur)

उन्होंने बताया कि दो-तीन दिन बाद उन्होंने फोन कर परिवार को पूरी जानकारी दी. शुरुआत में परिवार को चिंता हुई, लेकिन बाद में सभी ने उनकी भावना को समझा और आशीर्वाद देते हुए कहा कि अच्छे से दर्शन करके सुरक्षित घर लौटना. आज परिवार लगातार उनके संपर्क में रहता है और उनकी यात्रा की जानकारी लेता रहता है. विक्की ने बताया कि उनकी यात्रा का खर्च भी लोगों के सहयोग से चलता है. दोनों युवाओं का कहना है कि इस यात्रा ने उन्हें यह सिखाया है कि भारत में आज भी इंसानियत जिंदा है और अनजान लोग भी अपनेपन से मदद करने के लिए आगे आते हैं.

किरण स्केट्स पर और विवेक साइकिल पर
किरण स्केट्स पर और विवेक साइकिल पर (ETV Bharat Bharatpur)

युवाओं को संदेश- नशा छोड़ो, जीवन चुनो : यात्रा के दौरान मिले अनुभवों के आधार पर विक्की ने देश के युवाओं को एक खास संदेश भी दिया. उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहना चाहिए. उन्होंने कहा कि नशा मुक्त बने रहो, क्योंकि नशे से किसी का कोई फायदा नहीं होता. उनका मानना है कि यदि युवा अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाएं, देश को जानें, यात्रा करें और सकारात्मक सोच रखें तो जीवन कहीं अधिक बेहतर बन सकता है.

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