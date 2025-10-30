ETV Bharat / bharat

ईरान में फंसे करनाल के युवक, तेहरान में कपड़े उतरवाकर पीटा, 20 लाख रुपए की डिमांड, डोंकी रूट से स्पेन जा रहे थे

करनाल के दो युवक गलत डोंकी रूट से विदेश जाने की जिद के चलते ईरान के तेहरान में डोंकर के चंगुल में फंस गए हैं.

Two youths from Karnal were caught and beaten by Donkers in Tehran Iran demanding Rs 20 lakh
ईरान में फंसे करनाल के युवक (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 30, 2025 at 10:29 PM IST

करनाल : हरियाणा के करनाल के दो युवक डोंकी रूट से स्पेन जाने की जिद के चलते ईरान के तेहरान में डोंकर के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुके हैं. दोनों से बुरी तरह से मारपीट की गई है और घरवालों से 20 लाख रुपए की डिमांड की गई है. दोनों युवकों के परिजनों के आंसू अब थमने का नाम नहीं ले रहे हैं और उन्होंने सरकार से दोनों युवकों को सुरक्षित भारत वापस लाने की गुहार लगाई है.

स्पेन जाने का प्लान था : दरअसल दोनों युवकों ने विदेश जाने की जिद पकड़ी थी और फिर किसी एजेंट के चक्कर में आए और स्पेन जाने का प्लान बनाया. दोनों में एक युवक जहां करनाल के जांबा गांव का रहने वाला है तो वहीं दूसरा युवक करनाल के दादूपुर गांव का रहने वाला है. दोनों युवकों ने स्पेन जाने के लिए एजेंट से साढ़े 17 लाख रुपए में बात की थी.

तेहरान में डॉन्कर्स ने पकड़ा : कुछ दिन पहले 22 अक्टूबर को दोनों स्पेन के लिए रवाना हुए तो पहले उन्हें कोलकाता भेजा गया, फिर बैंकॉक भेजा गया, उसके बाद उन्हें ईरान के तेहरान ले जाया गया जहां डॉन्कर्स ने उन्हें पकड़ लिया और बेहद अमानवीय तरीके से कपड़े उतरवाकर डंडों से पीटा है. डॉन्कर्स ने इसका वीडियो भी परिजनों को भेजा है जिसमें दोनों युवाओं को बुरी तरह से पीटा जा रहा है.

20 लाख रुपए की डिमांड : युवकों के परिजनों ने बताया कि "दोनों को पीटा जा रहा है और डॉन्कर्स ने पहले 9 लाख रुपए मांगे, फिर 13 लाख रुपए मांगे. इसके बाद 20 लाख रुपए की डिमांड की गई है और कहा कि पैसे देने पर ही दोनों को छोड़ा जाएगा. ये भी कहा गया है कि अगर पैसे नहीं दिए तो दोनों की किडनियां निकालकर बेच दी जाएगी. उन्होंने परिजनों के पास दोनों युवकों का वीडियो भी भेजा है जिसे देखने के बाद दोनों परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल है. उन्होंने इसकी शिकायत सदर थाने में की है. उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि जिस भी एजेंट ने उन्हें वहां भेजा है, उससे पूछताछ की जाए और उनके बेटों को सही सलामत लाने के इंतजाम किए जाएं."

Two youths from Karnal were caught and beaten by Donkers in Tehran Iran demanding Rs 20 lakh
तेहरान में फंसे युवकों के परिजन (Etv Bharat)

एजेंट फोन नहीं उठा रहा : तेहरान में फंसे एक युवक के भाई ने बताया कि "युवक लंबे समय से विदेश जाना चाहता था, लेकिन बार-बार असफल हो रहा था. इसी बीच एक एजेंट के संपर्क में आया जिसके बाद वो पैसे देकर विदेश के लिए रवाना हुआ. तेहरान में फंसने के बाद जब परिवार ने एजेंट से संपर्क किया तो उन्होंने फोन उठाना बंद कर दिया है. उनकी दोनों युवकों से दो दिन पहले बात हुई थी. वे डरे हुए थे और बता रहे थे कि उन्हें बुरी तरह पीटा जा रहा है. इसके बाद से ही उनका कोई संपर्क नहीं हो पा रहा. परिवार ने कई बार एजेंटों को कॉल किया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की."

थाने में की गई शिकायत : वहीं पूरे मामले में करनाल सदर थाना प्रभारी तरसेम चंद ने बताया कि "दो परिवार थाने पहुंचे थे. उन्होंने बेटों के ईरान में फंसने की शिकायत दी है. पैसों की डिमांड की जा रही है. सभी डॉक्यूमेंट मंगवाए गए है. मामले की जांच की जा रही है."

Two youths from Karnal were caught and beaten by Donkers in Tehran Iran demanding Rs 20 lakh
पुलिस थाना सदर करनाल (Etv Bharat)

50 युवकों को डिपोर्ट कर चुका अमेरिका : आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही हरियाणा के 50 युवकों को डोंकी रूट से अमेरिका जाने के चलते डिपोर्ट किया गया है और सरकार लगातार सभी से अपील कर रही है कि डोंकी रूट से विदेश ना जाएं और अगर विदेश जाना है तो पूरे कागजात के साथ सही रास्ते से विदेश जाएं. साथ ही प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतते हुए गलत एजेंटों के चक्कर में ना पड़ने के लिए कहा है लेकिन इसके बावजूद भी कई लोगों में विदेश जाने की ऐसी दीवानगी है कि वे घर-जमीन बेचकर लाखों रुपए खर्च करके विदेश जाने के लिए गलत रास्तों का सहारा ले रहे हैं और ऐसी मुसीबतों में फंस जा रहे हैं. ईटीवी भारत भी आपसे अपील करता है कि डोंकी रूट से विदेश जाने की गलती कतई ना करें वर्ना आपको गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

