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बिहार में हो क्या रहा है? फिर से बोरियों में दो युवकों की सिर कटी लाश मिली

बिहार में एक ही थाना क्षेत्र में 48 घंटे के भीतर चार शवों की बरामदगी हुई है. पुलिस तफ्तीश में जुटी है. पढ़ें खबर

BEHEADED BODY FOUND IN KAIMUR
कैमूर में सिर कटी लाश बरामद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 13, 2026 at 2:18 PM IST

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कैमूर : आखिर बिहार में अपराधी इतने बेखौफ कैसे हो रहे हैं. पहले तो निर्मम तरीके से हत्या करते हैं, फिर उसकी पहचान छिपाने के लिए सिर काट देते हैं. धड़ को बोरियों में पैक करते हैं और फिर उसे ठिकाने लगा देते हैं. एक बार फिर से कुछ ऐसा ही मामला कैमूर से सामने आया है, जहां दो लोगों की सिर कटी लाश बरामद हुई है.

बोरियों से दो सिर कटी लाश बरामद : जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र के अभैदे नहर के किनारे मंगलवार की रात दो बोरियों में शव बरामद होने के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गयी है. दोनों शवों के सिर गायब हैं, केवल धड़ पाये गये हैं. इस घटना से पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बना हुआ है.

जानकारी देते मोहनिया एसडीपीओ प्रदीप कुमार (ETV Bharat)

पुलिस वाले भी घटना से परेशान : लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से नहर किनारे से दोनों बोरियों को बाहर निकलवाया. बोरी खोलते ही पुलिस वालों के भी होश उड़ गए. मौके पर पहुंचे डीएसपी प्रदीप कुमार ने घटनास्थल का मुआयना किया और अंदेशा जताया कि ये धड़ उन्हीं अंगों के हो सकते हैं, जो दो दिन पहले नदी में मिले थे.

''रामगढ़ थाना अंतर्गत 10 मई को दुर्गावती नदी में दो अज्ञात शव के कुछ हिस्से बरामद हुए थे. कल रामगढ़ थाना अंतर्गत अभैदे गांव के पास कर्मनाशा नहर किनारे बॉडी के कुछ हिस्से बरामद हुए. हम लोग अभी प्रथम दृश्य इस मामले से जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि कहीं भी पूरी बॉडी नहीं मिली. रामगढ़ के लोगों से अपील है कि कहीं किसी के मिसिंग का कंप्लेन हो या कहीं कोई व्यक्ति मिसिंग हो तो पुलिस को सूचना दें.''- प्रदीप कुमार, एसडीपीओ, मोहनिया

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रामगढ़ थाना (ETV Bharat)

48 घंटे के अंदर 4 शव मिले : मोहनिया एसडीपीओ प्रदीप कुमार ने कहा कि कुल 4 शव हैं लेकिन पूरी बॉडी नहीं मिली है. जिसमें एक बच्चा, एक पुरुष और एक महिला है, चौथा का पता नहीं चला है संदेहास्पद है. चाइल्ड लड़का है या लड़की है पोस्टमार्टम होने के पश्चात क्लियर हो पाएगा. सभी संभावित रास्तों पर पुलिस जांच कर रही है. बच्चे के पकड़े पर किसी ट्रेलर का नाम मिला है पुलिस उसका भी सत्यापन करा रही है.

दो दिन पहले सूटकेस से मिले थे शरीर के टुकड़े : दरअसल, अभी दो दिन पहले ही दुर्गावती नदी से दो नीले रंग के सूटकेस से एक बच्चा और एक युवक का शव बरामद हुआ था. जिनमें शरीर के अंग थे, लेकिन सिर गायब थे. पुलिस अभी उस हत्याकांड की गुत्थी सुलझा भी नहीं पायी थी कि नहर किनारे सिरकटे धड़ मिलने से हड़कंप मच गया है.

इलाके की घेराबंदी कर जांच कर रही पुलिस : स्थानीय लोग आशंका जता रहे हैं कि नदी और नहर में मिले इन अंगों के तार आपस में जुड़े हो सकते हैं. यह किसी एक ही जघन्य हत्याकांड के हिस्सा हो सकते हैं. हालांकि, दोनों ही मामलों में सिर का बरामद न होना पुलिस के लिए बड़ी पहेली बनी हुई है. पुलिस फिलहाल आसपास के क्षेत्रों की घेराबंदी कर साक्ष्य जुटाने में लगी है.

SP भी पहुंचे : लगभग आधा दर्जन थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गई. एफएसएल और डीआईयू की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाने में लगी रही. घटना की गंभीरता को देखते हुए कैमूर एसपी हरिमोहन शुक्ला आज दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंचे. सभी बिंदुओं पर जांच शुरू हो गयी है. फिलहाल एसपी ने कहा कि जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा.

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