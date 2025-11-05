ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाके में दो युवतियों ने रचाई शादी, फोन पर हुआ था प्यार

सुंदरबन: समलैंगिक शादी की खबरें आये दिन पढ़ने को मिलती है लेकिन गांवों में ऐसे मामले कम सुनने को मिलते हैं. पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में दो युवतियों ने मंगलवार को शादी रचाई. पड़ोसियों की मदद से मंदिर में हुई इस शादी ने साबित कर दिया कि समलैंगिक विवाह सिर्फ शहरों की लग्जरी नहीं है.

दोनों युवतियां दो साल से रिलेशनशिप में थीं. वे फोन पर मिलीं और बातें बढ़ीं. एक की फैमिली ने रिश्ते को स्वीकार कर लिया, जबकि दूसरी की फैमिली ने विरोध किया. विरोध के बावजूद वह घर छोड़कर अपनी साथी के पास चली आई. फैमिली और पड़ोसियों से बात कर उन्होंने शादी का फैसला लिया.

एक युवती ने कहा, "हम साथ रहने का फैसला किए. मेरी फैमिली हमारे साथ खड़ी हुई. दो साल से हम रिलेशन में हैं. फोन पर मिले, बातें हुईं. दो लोगों के साथ रहने की इच्छा में जेंडर बाधा नहीं बन सकता. प्यार होना चाहिए. हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं, बस यही काफी है."

दूसरी ने बताया, "वह मेरे घर आई और 7-8 महीने रही. तब कोई समस्या नहीं थी. बाद में पिता ने स्वीकार नहीं किया. कहा कि रहने नहीं दूंगा. इसलिए मैं घर छोड़ आई. आज हम शादी कर लीं."

इस बारे में रिया के पड़ोसी ने कहा, "आज दो लड़कियों की शादी हुई. हालांकि, मैंने समाचारों में समान-लिंग विवाह के बारे में सुना और पढ़ा है. यह पहली बार है जब मैंने उन्हें देखा है. वे हमारे पास आईं और कहा कि वे साथ रहना चाहती हैं, इसलिए वे शादी करेंगी. हमारे क्लब ने उनकी शादी की व्यवस्था की है."