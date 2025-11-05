ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाके में दो युवतियों ने रचाई शादी, फोन पर हुआ था प्यार

दोनों युवतियां दो साल से रिलेशनशिप में थीं. एक की फैमिली ने रिश्ते को स्वीकार कर लिया, जबकि दूसरी की फैमिली ने विरोध किया.

Same-sex marriage
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 8:44 PM IST

3 Min Read
सुंदरबन: समलैंगिक शादी की खबरें आये दिन पढ़ने को मिलती है लेकिन गांवों में ऐसे मामले कम सुनने को मिलते हैं. पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में दो युवतियों ने मंगलवार को शादी रचाई. पड़ोसियों की मदद से मंदिर में हुई इस शादी ने साबित कर दिया कि समलैंगिक विवाह सिर्फ शहरों की लग्जरी नहीं है.

दोनों युवतियां दो साल से रिलेशनशिप में थीं. वे फोन पर मिलीं और बातें बढ़ीं. एक की फैमिली ने रिश्ते को स्वीकार कर लिया, जबकि दूसरी की फैमिली ने विरोध किया. विरोध के बावजूद वह घर छोड़कर अपनी साथी के पास चली आई. फैमिली और पड़ोसियों से बात कर उन्होंने शादी का फैसला लिया.

एक युवती ने कहा, "हम साथ रहने का फैसला किए. मेरी फैमिली हमारे साथ खड़ी हुई. दो साल से हम रिलेशन में हैं. फोन पर मिले, बातें हुईं. दो लोगों के साथ रहने की इच्छा में जेंडर बाधा नहीं बन सकता. प्यार होना चाहिए. हम एक-दूसरे से प्यार करते हैं, बस यही काफी है."

दूसरी ने बताया, "वह मेरे घर आई और 7-8 महीने रही. तब कोई समस्या नहीं थी. बाद में पिता ने स्वीकार नहीं किया. कहा कि रहने नहीं दूंगा. इसलिए मैं घर छोड़ आई. आज हम शादी कर लीं."

इस बारे में रिया के पड़ोसी ने कहा, "आज दो लड़कियों की शादी हुई. हालांकि, मैंने समाचारों में समान-लिंग विवाह के बारे में सुना और पढ़ा है. यह पहली बार है जब मैंने उन्हें देखा है. वे हमारे पास आईं और कहा कि वे साथ रहना चाहती हैं, इसलिए वे शादी करेंगी. हमारे क्लब ने उनकी शादी की व्यवस्था की है."

यह पहली घटना नहीं है. पिछले सितंबर में बीरभूम के दुबराजपुर में दो युवतियों ने शादी की थी. सोशल मीडिया पर जान-पहचान से प्यार हुआ. एक मालदा से बीरभूम शिफ्ट हो गई. इसी जिले में एक व्यक्ति ने पत्नी को तलाक देकर अपने पुरुष साथी से शादी की.

समलैंगिक विवाह का कानूनी पक्षः

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दी थी. हालांकि, उसने इस मामले पर कोई फैसला नहीं सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की बेंच ने यह मामला पूरी तरह से देश की संसद पर छोड़ दिया. कहा कि सरकार समलैंगिक विवाह को वैध या अवैध घोषित करने के लिए कानून बना सकती है.

समलैंगिक शादी
TWO WOMEN GOT MARRIED
दो युवतियों ने शादी की
SAME SEX MARRIAGE

