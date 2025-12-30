ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: दो दोस्तों ने एकसाथ शुरू की पढ़ाई, एकसाथ दुनिया को कहा अलविदा, जानें कैसे हुआ दुखद अंत

तेलंगाना की दो युवतियों की अमेरिका में एक सड़क हादसे में मौत ( ETV Bharat )

हैदराबाद: साथ में पढ़ाई की, सपनों की दुनिया में पहुंचे और आखिर में दो दोस्तों का दुखद अंत हो गया. दरअसल तेलंगाना की दो युवतियों की अमेरिका में एक दुखद हादसे में मौत हो गई.

अपने गांव में पहली क्लास से लेकर अमेरिका में मास्टर डिग्री तक साथ में पढ़ने वाली दो लड़कियों की रविवार को एक सड़क हादसे में मौत हो गई. उनकी मौत की खबर से महबूबाबाद जिले के गरला और मुल्कनूर गांवों में मातम छा गया है. शोक संतप्त परिवार वालों की दी गई जानकारी के मुताबिक...

गरला मंडल हेडक्वार्टर की पुल्लखंडम मेघनारानी (25) और मुलकनूर गांव की कडियाला भावना (24) ने गरला के प्राइमरी स्कूल से लेकर हैदराबाद में इंजीनियरिंग तक एक साथ पढ़ाई की. तीन साल पहले वे अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए अमेरिका गए थे.

वे डेटन, ओहियो में रह रहे थे. उन्होंने डेटन यूनिवर्सिटी से एमएस पूरा किया था. वे अभी नौकरी ढूंढ रहे थे. इसी बीच दोनों अपने आठ दोस्त के साथ दो कारों में एक साथ अलबामा हिल्स घूमने जा रहे थे तो उनकी कार एक खाई में गिर गई. इससे दोनों की तुरंत मौत हो गई. दो और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

मेघनारानी के माता-पिता, नागेश्वर राव और शिरीषा, गरला में एक मीसेवा (सरकारी सेवा) सेंटर चलाते हैं. भावना के पिता, कोटेश्वर राव, मुलकानूर गाँव के डिप्टी सरपंच हैं. उनकी माँ, रेणुका गृहणी हैं. वे बहुत दुखी हैं. रो रहे हैं कि भावना का जन्मदिन बस एक हफ्ते दूर (5 जनवरी) था. वह उनसे अचानक छीन ली गई.