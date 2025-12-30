ETV Bharat / bharat

तेलंगाना: दो दोस्तों ने एकसाथ शुरू की पढ़ाई, एकसाथ दुनिया को कहा अलविदा, जानें कैसे हुआ दुखद अंत

तेलंगाना के गरला मंडल की रहने वाली दो युवतियों की अमेरिका में सड़क हादसे में मौत की खबर से गांव में मातम छाया है.

TELANGANA WOMEN DIE IN AMERICA
तेलंगाना की दो युवतियों की अमेरिका में एक सड़क हादसे में मौत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 30, 2025 at 1:36 PM IST

हैदराबाद: साथ में पढ़ाई की, सपनों की दुनिया में पहुंचे और आखिर में दो दोस्तों का दुखद अंत हो गया. दरअसल तेलंगाना की दो युवतियों की अमेरिका में एक दुखद हादसे में मौत हो गई.

अपने गांव में पहली क्लास से लेकर अमेरिका में मास्टर डिग्री तक साथ में पढ़ने वाली दो लड़कियों की रविवार को एक सड़क हादसे में मौत हो गई. उनकी मौत की खबर से महबूबाबाद जिले के गरला और मुल्कनूर गांवों में मातम छा गया है. शोक संतप्त परिवार वालों की दी गई जानकारी के मुताबिक...

गरला मंडल हेडक्वार्टर की पुल्लखंडम मेघनारानी (25) और मुलकनूर गांव की कडियाला भावना (24) ने गरला के प्राइमरी स्कूल से लेकर हैदराबाद में इंजीनियरिंग तक एक साथ पढ़ाई की. तीन साल पहले वे अपनी मास्टर डिग्री करने के लिए अमेरिका गए थे.

वे डेटन, ओहियो में रह रहे थे. उन्होंने डेटन यूनिवर्सिटी से एमएस पूरा किया था. वे अभी नौकरी ढूंढ रहे थे. इसी बीच दोनों अपने आठ दोस्त के साथ दो कारों में एक साथ अलबामा हिल्स घूमने जा रहे थे तो उनकी कार एक खाई में गिर गई. इससे दोनों की तुरंत मौत हो गई. दो और लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

मेघनारानी के माता-पिता, नागेश्वर राव और शिरीषा, गरला में एक मीसेवा (सरकारी सेवा) सेंटर चलाते हैं. भावना के पिता, कोटेश्वर राव, मुलकानूर गाँव के डिप्टी सरपंच हैं. उनकी माँ, रेणुका गृहणी हैं. वे बहुत दुखी हैं. रो रहे हैं कि भावना का जन्मदिन बस एक हफ्ते दूर (5 जनवरी) था. वह उनसे अचानक छीन ली गई.

परिवारों को सोमवार सुबह 3:30 बजे हादसे के बारे में बताया गया. मेघनारानी के पिता, नागेश्वर राव, और माँ, शिरीषा, एक मीसेवा सेंटर चलाते हैं और अपने परिवार का गुजारा करते हैं. उनके दो बच्चे हैं. कडियाला भावना के पिता, कोटेश्वर राव, मुलकानूर के डिप्टी सरपंच हैं, और उनकी माँ, रेणुका एक गृहणी हैं. उनकी दो बेटियां हैं.

भावना और मेघनारानी की दुखद मौत से गरला और मुलकानूर में दुख का माहौल है. रिश्तेदार और गांव वाले पीड़ितों के घर उनके परिवारों को सांत्वना देने पहुंचे. कोई भी इन बचपन के दोस्तों की मौत को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था. पूर्व सांसद मलोथ कविता, बीआरएस मंडल प्रेसिडेंट लक्ष्मण नाइक, वाइस प्रेसिडेंट बुडिगा मुरली, खादीर बाबा, राधाकृष्ण और उमेश ने इस दुखद घटना पर अपनी संवेदनाएं जताई.

शवों का इंतजार

शुरुआती जानकारी के मुताबिक मेघनारानी और भावना के शवों को उनके होमटाउन पहुंचने में करीब एक हफ्ता लगेगा. उन्हें वापस लाने का इंतजाम किया जा रहा है. इसी तरह दुखी परिवार अमेरिका जाने के प्लान पर बात कर रहे हैं.

TELANGANA WOMEN DIE IN AMERICA

