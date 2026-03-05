पंजाब : आवारा कुत्तों के हमले में दो साल के बच्चे की मौत, परिवार का इकलौता था
गुरदासपुर में कुत्तों के झुंड ने दो साल के बच्चे पर हमला कर उसे घायल कर दिया. इससे बच्चे की मौत हो गई.
Published : March 5, 2026 at 9:29 PM IST
गुरदासपुर (पंजाब) : गुरदासपुर जिले के धारीवाल कस्बे के पास आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं. शाह पंप के पास रहने वाले एक मजदूर परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब आवारा कुत्तों के हमले में 2 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. मरने वाले बच्चे की पहचान समैल पुत्र इंद्रास के रूप में हुई है.
जानकारी के मुताबिक, यह घटना उस समय हुई जब बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और उसकी मां घर के अंदर चाय बना रही थी. इसी बीच गली में घूम रहे आवारा कुत्तों ने बच्चे को गेट से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बुरी तरह काटने लगे. बच्चे की चीखें सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाकर बच्चे को बचाने की कोशिश की.
स्थानीय निवासी बलवीर सिंह ने बताया कि "लोगों ने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बच्चा बुरी तरह घायल हो चुका था और उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी. उसे तुरंत इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे सिविल अस्पताल गुरदासपुर भेज दिया. वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया."
इस दर्दनाक घटना के बाद इलाके में शोक की लहर दौड़ गई और परिवार में मातम छा गया है. गौरतलब है कि स्माइल अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था, जिसकी मौत से परिवार पूरी तरह टूट गया है. प्रशासन और नगर परिषद से स्थानीय लोगों ने कहा कि इलाके में आवारा कुत्तों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे लोगों में डर का माहौल बन गया है. पहले भी कुत्तों के हमले की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं. अब तो घर से बाहर निकलने पर भी उन्हें डर लगता है कि कहीं कुत्ता उन्हें काट न ले.
लोगों ने प्रशासन और नगर परिषद से मांग है कि आवारा कुत्तों को पकड़कर उन पर काबू पाया जाए, ताकि भविष्य में किसी और परिवार को ऐसी दुखद घटना का सामना न करना पड़े. अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो ऐसी घटनाएं फिर हो सकती हैं.
