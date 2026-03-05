ETV Bharat / bharat

पंजाब : आवारा कुत्तों के हमले में दो साल के बच्चे की मौत, परिवार का इकलौता था

गुरदासपुर (पंजाब) : गुरदासपुर जिले के धारीवाल कस्बे के पास आवारा कुत्तों के आतंक से लोग परेशान हैं. शाह पंप के पास रहने वाले एक मजदूर परिवार पर उस समय दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब आवारा कुत्तों के हमले में 2 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई. मरने वाले बच्चे की पहचान समैल पुत्र इंद्रास के रूप में हुई है.

जानकारी के मुताबिक, यह घटना उस समय हुई जब बच्चा अपने घर के बाहर खेल रहा था और उसकी मां घर के अंदर चाय बना रही थी. इसी बीच गली में घूम रहे आवारा कुत्तों ने बच्चे को गेट से पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए बुरी तरह काटने लगे. बच्चे की चीखें सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और कुत्तों को भगाकर बच्चे को बचाने की कोशिश की.

स्थानीय निवासी बलवीर सिंह ने बताया कि "लोगों ने बच्चे को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बच्चा बुरी तरह घायल हो चुका था और उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी. उसे तुरंत इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत देखते हुए उसे सिविल अस्पताल गुरदासपुर भेज दिया. वहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया."