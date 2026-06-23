साल्वर गैंग की आंच अब झारखंड तक! फर्जी तरीके से NEET परीक्षा देने में पकड़ी गई दो अभ्यर्थी, घर वालों को नहीं है जानकारी
NEET RE EXAM के दौरान गड़बड़ी मामले में झारखंड की दो महिला अभ्यर्थियों के नाम सामने आए हैं. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : June 23, 2026 at 1:47 PM IST
पलामू: बिहार के लखीसराय में सोमवार को हुई NEET UG पुनर्परीक्षा के दौरान गड़बड़ी का मामला सामने आया था. इस मामले में सॉल्वर गैंग के जुड़ा तार निकला. इसमें कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया. इस गैंग का तार अब झारखंड से जुड़ा सामने आ रहा है. गैंग का लिंक पलामू और गिरिडीह से है.
झारखंड की दो अभ्यर्थियों का सॉल्वर गैंग से कनेक्शन
पलामू के हरिहरगंज की रहने वाली एक महिला अभ्यर्थी सॉल्वर गैंग से जुड़े होने के आरोप में बिहार के लखीसराय में पकड़ी गई है. इसमें एक और महिला अभ्यर्थी शामिल हैं, जो गिरिडीह के बिरनी थाने की रहने वाली है. ये दोनों अभ्यर्थी किसी दूसरे छात्र की जगह पर परीक्षा दे रही थी. गिरिडीह अभ्यर्थी बीएचयू की छात्रा है. वहां बीएचयू से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है. जबकि पलामू अभ्यर्थी ओडिशा के Government ayurvedic college के बीएएमएस छात्रा है.
दिनांक–21.06.2026 को लखीसराय जिलान्तर्गत 04 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित नीट पुनर्परीक्षा के दौरान कदाचार में संलिप्त पाये गये कुल 30 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, लखीसराय द्वारा संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर विस्तृत जानकारी दी गई। pic.twitter.com/7eHkEsHJ6S— Lakhisarai Police (@LakhisaraiP) June 22, 2026
पलामू की महिला अभ्यर्थी पर आरोप है कि वह किसी दूसरी छात्रा की जगह खुद बैठकर नीट परीक्षा दे रही थी. इस दौरान बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए अभ्यर्थी का खुलासा हुआ और उसे मौके से पकड़ लिया गया. महिला अभ्यर्थी के पिता पेशे से किसान हैं, जबकि उसके दोनों भाई आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं.
तीनों दिनों से बंद है बेटी का मोबाइल: पिता
इस मामले को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने महिला अभ्यर्थी के पिता से फोन पर बात की. उन्होंने बताया कि उनकी बेटी कैसे पकड़ी गई और क्या हुआ है, इसके बारे में उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है. पिता का कहना है कि बेटी का मोबाइल तीन दिनों से बंद है. उनका बेटा गोवा जा रहा था. इसी दौरान छोटे बेटे के मोबाइल पर कॉल आया था और इस पूरे मामले की जानकारी दी गई. पिता ने बताया कि इस मामले की जानकारी मिलने के बाद उनका बेटा बिहार के लिए रवाना हो गया है. उनके पहुंचने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा.
महिला अभ्यर्थी ने साल 2016 में हरिहरगंज से मैट्रिक की परीक्षा पास की थी और जिले में टॉप किया था. उन्होंने इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी पलामू से पूरी की. इंटर में वह स्टेट टॉपर्स में से एक रही थी. पिता के अनुसार, अभ्यर्थी ने साल 2021 में ओडिशा में आयुर्वेदिक डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एडमिशन ली थी. यह साल उसके कोर्स का आखिरी साल था.
बता दें कि पलामू के हरिहरगंज का इलाका बिहार से सटा हुआ है. यह इलाका कई दशकों तक नक्सल हिंसा की चपेट में रहा है. जिस इलाके में अभ्यर्थी का घर है, वहां से बिहार का औरंगाबाद का इलाका करीब सौ मीटर की दूरी पर है.
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