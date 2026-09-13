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मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादियों का हमला, दो महिलाओं समेत चार लोगों की मौत

मणिपुर में उग्रवादियों के हमले में चार लोगों की मौत हो गई. ( प्रतीकात्मक फोटो-AFP )

इंफाल : मणिपुर के तामेंगलोंग और नोनी जिलों में रविवार को संदिग्ध उग्रवादियों के हमलों में दो महिलाओं सहित कम से कम चार लोगों की मौत हो गई. पुलिस ने यह जानकारी दी. पुलिस के अनुसार, तामेंगलोंग में घटना सुबह करीब चार बजे हुई, जिसमें दो लोगों की मौत हुई, जबकि करीब 12 घंटे बाद हुई दूसरी घटना में भी दो लोगों की जान चली गई. मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह ने हत्याओं पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि निर्दोष नागरिकों के खिलाफ हिंसा कायराना कृत्य और अस्वीकार्य है.

ये हत्याएं ‘‘साहनित नी’’ या ‘‘ब्लैक डे’’ के अवसर पर की गईं. मणिपुर में कुकी समुदाय हर साल 13 सितंबर को 1990 के दशक में राज्य में कुकी-नगा संघर्ष के दौरान जातीय हिंसा में मारे गए लोगों की याद में यह दिन मनाता है.

पुलिस ने बताया कि इंफाल को जिरीबाम से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-37 के पास स्थित टोल्लेन कुकी गांव में संदिग्ध उग्रवादियों ने एक घर पर हमला किया. इस दौरान लिंगनगाई सिंगसिट की मौत हो गई, जबकि उनके पति सेइनैह सिंगसिट और नवजात बेटा घायल हो गए.

पुलिस ने बताया कि घटना के बाद सुरक्षा बल गांव पहुंचे और घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई. अधिकारियों ने बताया कि सेइनैह की बाद में अस्पताल ले जाते समय पड़ोसी असम के सिलचर में रास्ते में मौत हो गई.

कैमाई ग्राम प्राधिकरण ने हमले की निंदा करते हुए इसे ‘‘समुदायों के बीच वैमनस्य और विभाजन पैदा करने का जानबूझकर किया गया दुर्भावनापूर्ण प्रयास’’ बताया.

ग्राम प्राधिकरण ने एक बयान में प्रशासन से निष्पक्ष जांच करने, जिम्मेदार लोगों की पहचान करने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने का आग्रह किया. दूसरी घटना में, नोन्गबा थाने के अंतर्गत आने वाले लॉन्गपी गांव में रविवार दोपहर करीब साढ़े तीन बजे हथियारबंद उग्रवादियों ने एक महिला और एक पुरुष की गोली मारकर हत्या कर दी.