ETV Bharat / bharat

वायुसेना कर्मियों की हत्या का मामला: दो चश्मदीद गवाहों ने यासीन मलिक की पहचान की

जम्मू: दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. शनिवार को जम्मू के टाडा कोर्ट (TADA Court) में दो अहम चश्मदीद गवाहों ने भारतीय वायु सेना (IAF) के चार कर्मियों की हत्या के मामले में यासीन मलिक की पहचान की है. अधिकारियों के अनुसार, दो चश्मदीदों ने न सिर्फ यासीन मलिक की पहचान की, बल्कि उसके तीन साथियों की भी पहचान की, जिनमें जावेद मीर, मोहम्मद रफीक पहलू उर्फ ​​सलीम नाना जी और शौकत बख्शी शामिल हैं.

अधिकारियों ने बताया कि आतंकवाद के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे मलिक ने जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में शामिल हुआ और जिरह के लिए बुलाए गए दो प्रमुख चश्मदीदों ने मामले के सभी चार आरोपियों की स्पष्ट रूप से पहचान की.

एक और चश्मदीद गवाह, जो वायु सेना का एक अधिकारी था, ने कोर्ट में बताया कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के प्रमुख यासीन मलिक ने भारतीय वायुसेना के कर्मियों पर गोली चलाई थी और वह इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी था.

यह मामला 25 जनवरी, 1990 का है, जब श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके रावलपुरा इलाके में हुई फायरिंग में भारतीय वायु सेना के चार जवान मारे गए थे और 22 अन्य घायल हो गए थे. जांच अधिकारियों ने दावा किया है कि फायरिंग की घटना का मकसद कश्मीर घाटी में आतंक फैलाना था.

आरोपियों की पहचान के बाद मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को निर्धारित की गई है.

टेरर-फंडिंग केस में मौत की सजा की मांग

वहीं, टेरर-फंडिंग केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है. एनआईए 10 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट से मामले में बंद कमरे में सुनवाई करने की अपील की है.