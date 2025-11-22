ETV Bharat / bharat

वायुसेना कर्मियों की हत्या का मामला: दो चश्मदीद गवाहों ने यासीन मलिक की पहचान की

1990 में वायुसेना के चार कर्मियों की हत्या के मामले में दो चश्मदीद गवाहों ने यासीन मलिक और तीन अन्य की पहचान की.

Two witnesses identify Yasin Malik, three others in 1990 killing of four IAF personnel in srinagar
यासीन मलिक (File/ IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 22, 2025 at 8:50 PM IST

जम्मू: दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. शनिवार को जम्मू के टाडा कोर्ट (TADA Court) में दो अहम चश्मदीद गवाहों ने भारतीय वायु सेना (IAF) के चार कर्मियों की हत्या के मामले में यासीन मलिक की पहचान की है. अधिकारियों के अनुसार, दो चश्मदीदों ने न सिर्फ यासीन मलिक की पहचान की, बल्कि उसके तीन साथियों की भी पहचान की, जिनमें जावेद मीर, मोहम्मद रफीक पहलू उर्फ ​​सलीम नाना जी और शौकत बख्शी शामिल हैं.

अधिकारियों ने बताया कि आतंकवाद के एक मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे मलिक ने जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई में शामिल हुआ और जिरह के लिए बुलाए गए दो प्रमुख चश्मदीदों ने मामले के सभी चार आरोपियों की स्पष्ट रूप से पहचान की.

एक और चश्मदीद गवाह, जो वायु सेना का एक अधिकारी था, ने कोर्ट में बताया कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (JKLF) के प्रमुख यासीन मलिक ने भारतीय वायुसेना के कर्मियों पर गोली चलाई थी और वह इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी था.

यह मामला 25 जनवरी, 1990 का है, जब श्रीनगर शहर के बाहरी इलाके रावलपुरा इलाके में हुई फायरिंग में भारतीय वायु सेना के चार जवान मारे गए थे और 22 अन्य घायल हो गए थे. जांच अधिकारियों ने दावा किया है कि फायरिंग की घटना का मकसद कश्मीर घाटी में आतंक फैलाना था.

आरोपियों की पहचान के बाद मामले में अगली सुनवाई 29 नवंबर को निर्धारित की गई है.

टेरर-फंडिंग केस में मौत की सजा की मांग
वहीं, टेरर-फंडिंग केस में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दायर की है. एनआईए 10 नवंबर 2025 को हाईकोर्ट से मामले में बंद कमरे में सुनवाई करने की अपील की है.

बता दें, बंद कमरे में सुनवाई एक प्राइवेट कोर्ट की कार्रवाई होती है जिसमें आरोपी और प्रॉसिक्यूशन के अलावा किसी और पार्टी को कोर्ट में पेश होने की इजाजत नहीं होती है. हाई कोर्ट ने NIA की अर्जी पर 28 जनवरी, 2026 को सुनवाई तय की.

इसी साल सितंबर में, यासीन मलिक ने हाईकोर्ट में प्रस्तुत किए गए 85 पन्नों के हलफनामे में दावा किया था कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में शांति बनाए रखने के लिए राज्य द्वारा मंजूरी प्राप्त "बैकचैनल" सिस्टम में एक अहम व्यक्ति के तौर पर लगभग तीन दशक बिताए.

24 मई, 2022 को, एक ट्रायल कोर्ट ने अलगाववादी नेता मलिक को अनलॉफुल एक्टिविटीज (प्रिवेंशन) एक्ट (UAPA) और IPC के तहत अपराधों का दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. मलिक ने UAPA सहित सभी आरोपों में अपना गुनाह कबूल कर लिया था, और उसे दोषी ठहराया गया और उम्रकैद की सजा सुनाई गई. एनआईए ने सजा के खिलाफ अपील की है. केंद्रीय जांच एजेंसी ने कहा कि किसी आतंकवादी को सिर्फ इसलिए उम्रकैद की सजा नहीं दी जा सकती क्योंकि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और ट्रायल से नहीं गुजरना चाहता.

मौत की सजा करने की मांग करते हुए, एनआईए ने कहा कि अगर ऐसे खतरनाक आतंकवादियों को सिर्फ अपना गुनाह कबूल करने की वजह से मौत की सजा नहीं दी जाती है, तो सजा देने का उद्देश्य पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, और आतंकवादियों के पास मौत की सजा से बचने का एक रास्ता होगा.

