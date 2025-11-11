ETV Bharat / bharat

मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़; दो कुख्यात बदमाश ढेर; टिड्डा पर 1 लाख और दीनू पर था 50 हजार का इनाम

मुरादाबाद पुलिस मुठभेड़ दो कुख्यात बदमाश ढेर. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ/मुरादाबाद/बागपत: मेरठ STF फील्ड यूनिट और मुरादाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया गया. मारे गे बदमाश आसिफ उर्फ टिड्डा पर 1 लाख रुपए और दीनू पर 50 हजार रुपए का इनाम था. टिड्डा पर 65 मामले और दीनू पर 25 मामले अलग-अलग थानों में दर्ज हैं. यह मुठभेड़ सोमवार देर रात मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में हुई. बागपत में भी मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार हुए. मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान मेरठ एसटीएफ के एएसपी की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली धंस गई, जिसमें वह बाल-बाल बचे हैं. घटनास्थल से पुलिस ने एक कार, एक कार्बाइन 30 बोर, तीन पिस्टल 32 बोर और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. मारे गए बदमाशों की पहचान मेरठ के रसीद नगर में रहने वाले आसिफ उर्फ टिड्डा और दीनू के रूप में हुई है. आसिफ उर्फ टिड्डा मूलत: ग्राम कलछीना, थाना भोजपुर, गाजियाबाद का रहने वाला था. वह 8वीं तक पढ़ाई के बाद कम उम्र से अपराध कर रहा था. वह मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने का हिस्ट्रीशीटर था. उसके खिलाफ मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंद शहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में 65 से अधिक मुकदमे दर्ज थे. वहीं, उसके साथी दीनू पर भी हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, गैंगस्टर जैसे 25 मामले दर्ज थे. मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल. (Video Credit: ETV Bharat) खुफिया सूचना पर मुठभेड़: एसटीएफ के एएसपी बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि कुख्यात बदमाश आसिफ उर्फ टिड्डा के खिलाफ पश्चिमी यूपी के अलग-अलग जिलों में 65 मामले दर्ज थे. दोनों बदमाश अपराध की वारदातों को अंजाम देते थे. मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में दोनों बदमाशों को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. टिड्ढा पर हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, मारपीट और अवैध कब्जे करने समेत गंभीर मामले दर्ज हैं. 2013 में मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में उसे हिस्ट्रीशीटर घोषित किया गया था. एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर की गई.