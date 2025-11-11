ETV Bharat / bharat

मुरादाबाद में पुलिस मुठभेड़; दो कुख्यात बदमाश ढेर; टिड्डा पर 1 लाख और दीनू पर था 50 हजार का इनाम

मुरादाबाद पुलिस और मेरठ STF की संयुक्त कार्रवाई में दोनों बदमाश मारे गए. वहीं, बागपत में मुठभेड़ के बाद दो गिरफ्तार.

मुरादाबाद पुलिस मुठभेड़ दो कुख्यात बदमाश ढेर.
मुरादाबाद पुलिस मुठभेड़ दो कुख्यात बदमाश ढेर. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 11, 2025 at 8:12 AM IST

|

Updated : November 11, 2025 at 9:36 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ/मुरादाबाद/बागपत: मेरठ STF फील्ड यूनिट और मुरादाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में दो इनामी बदमाशों को ढेर कर दिया गया. मारे गे बदमाश आसिफ उर्फ टिड्डा पर 1 लाख रुपए और दीनू पर 50 हजार रुपए का इनाम था. टिड्डा पर 65 मामले और दीनू पर 25 मामले अलग-अलग थानों में दर्ज हैं. यह मुठभेड़ सोमवार देर रात मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में हुई. बागपत में भी मुठभेड़ के बाद दो बदमाश गिरफ्तार हुए.

मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान मेरठ एसटीएफ के एएसपी की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोली धंस गई, जिसमें वह बाल-बाल बचे हैं. घटनास्थल से पुलिस ने एक कार, एक कार्बाइन 30 बोर, तीन पिस्टल 32 बोर और भारी मात्रा में जिंदा कारतूस बरामद किए हैं. मारे गए बदमाशों की पहचान मेरठ के रसीद नगर में रहने वाले आसिफ उर्फ टिड्डा और दीनू के रूप में हुई है.

आसिफ उर्फ टिड्डा मूलत: ग्राम कलछीना, थाना भोजपुर, गाजियाबाद का रहने वाला था. वह 8वीं तक पढ़ाई के बाद कम उम्र से अपराध कर रहा था. वह मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने का हिस्ट्रीशीटर था. उसके खिलाफ मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बुलंद शहर, अलीगढ़, मुरादाबाद, सहारनपुर, उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा में 65 से अधिक मुकदमे दर्ज थे. वहीं, उसके साथी दीनू पर भी हत्या, लूट, डकैती, रंगदारी, गैंगस्टर जैसे 25 मामले दर्ज थे.

मुरादाबाद के एसएसपी सतपाल अंतिल. (Video Credit: ETV Bharat)

खुफिया सूचना पर मुठभेड़: एसटीएफ के एएसपी बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि कुख्यात बदमाश आसिफ उर्फ टिड्डा के खिलाफ पश्चिमी यूपी के अलग-अलग जिलों में 65 मामले दर्ज थे. दोनों बदमाश अपराध की वारदातों को अंजाम देते थे. मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में दोनों बदमाशों को पुलिस ने जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

टिड्ढा पर हत्या, लूट, डकैती, अपहरण, रंगदारी, मारपीट और अवैध कब्जे करने समेत गंभीर मामले दर्ज हैं. 2013 में मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में उसे हिस्ट्रीशीटर घोषित किया गया था. एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही निगरानी और खुफिया सूचना के आधार पर की गई.

शातिर अपराधी था टिड्डा: आसिफ उर्फ टिड्डा ने अपना गैंग बना लिया था. वह गाजियाबाद, अलीगढ़, बुलंदशहर, हापुड़, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, सहारनपुर के अलावा उत्तराखंड, दिल्ली और हरियाणा राज्यों में भी लूटपाट करता था. वह बहुत ही शातिर किस्म का अपराधी था.

टिड्डा पर दर्ज 5 बड़े मामले

  1. 13 मार्च 2020 को ग्राम हुसैनाबाद बनवाड़ा, थाना रतनपुरी मुजफ्फरनगर में अब्दुल बहाव पुत्र दिलशाद के घर में घुसकर लूटपाट की. शादी से दो दिन पहले अब्दुल बहाव की हत्या कर दी थी. अब्दुल बहाव और उसके भाई इस्माइल का अपहरण कर साथ ले गया था. गांव के बाहर इस्माइल को रास्ते में फेंक दिया था और अब्दुल बहाव की हत्या कर दी थी. मृतक अब्दुल बहाव की दो दिन बाद शादी थी.
  2. 9 जनवरी 2022 को रात के समय सरिता पत्नी रवि गुप्ता निवासी प्रतिभा कॉलोनी फेस-2 थाना बन्नादेवी, अलीगढ़ के घर रात में घुसकर मारपीट की. बंधक बनाकर हथियारों के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया. इस घटना में इनके द्वारा लगभग 10 लाख के आभूषण और नगदी लूटा गया. इस संबंध में अलीगढ़ के थाना बन्नादेवी पर मुकदमा दर्ज किया गया था.
  3. वर्ष 2013 में थाना चांदीबाग, जिला पानीपत, हरियाणा में घर में घुसकर मारपीट कर बंधक बनाकर हथियारों के बल पर 40 लाख रुपए की डकैती को अंजाम दिया गया. इसमें न्यायालय द्वारा इसको 7 साल का सश्रम कारावास सुनाया गया था. 2021 में यह बाहर आया और जुर्म की दुनिया में फिर सक्रिय हुआ.
  4. वर्ष 2014 में राहुल गोयल पुत्र जयप्रकाश गोयल निवासी गांधी कॉलोनी कस्बा, थाना पिलखुवा, जिला हापुड़ को उसके घर में घुसकर, उसके परिवारजनों को हथियारों के बल पर बंधक बनाकर घर से लगभग 10 लाख रुपए नगद और 1 किलो चांदी, 150 ग्राम सोना, एक लाईसेंसी रिवाल्वर लूटा गया था.
  5. 27 सितंबर 2025 को टिड्डा ने अपने गैंग के सदस्यों के साथ मिलकर मुरादाबाद के प्रॉपर्टी डीलर हाजी जफर पुत्र अली हसन ग्राम बरवाला माजरा को फोन करके 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी. जब रकम नहीं दी गई, तो जान से मारने की नियत से उसके घर पर फायरिंग की गई. उस समय आफिस से दो लाख रुपए और हाजी जफर का पर्स लेकर फरार हो गया था. मुरादाबाद के कतघर में मुकदमा दर्ज किया गया था. इस मामले के बाद बरेली के अपर पुलिस महानिदेशक ने टिड्डा पर एक लाख का इनाम घोषित किया था.

50 हजार के इनामी दीनू का आपराधिक इतिहास: दीनु पुत्र चन्नु उर्फ इलियास निवासी ग्राम खिवाई थाना सरुरपुर, जनपद मेरठ का रहने वाला था. दीनू मेरठ का हिस्ट्रीशीटर था, जिस पर 25 मुकदमे दर्ज थे. दीनू पर लूट, डकैती, हत्या के प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगस्टर एक्ट और एनडीपीएस एक्ट के मामले दर्ज थे. अभियुक्त दीनू पर रतनपुरी, मुजफ्फरनगर में 2020 में सनसनीखेज हत्या, अपहरण और डकैती का केस भी दर्ज था. इसके चलते उस पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित था. पुलिस के अनुसार दोनों अपराधी लंबे समय से फरार चल रहे थे. पश्चिमी यूपी सहित NCR में लगातार वारदातें कर रहे थे.

बागपत में पुलिस मुठभेड़.
बागपत में पुलिस मुठभेड़. (Photo Credit: ETV Bharat)

बागपत में मुठभेड़: बागपत मे बड़ौत कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद दो अंतरराज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है. इनकी निशानदेही पर 5 बाइक, दो बाइक पार्ट्स और अन्य सामान बरामद किया गया. इनके कब्जे से दो अवैध तमंचे, एक जिंदा कारतूस और तीन खोखा कारतूस मिले हैं.

बागपत एसपी सूरज कुमार राय ने बताया कि पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी. पुलिस को देखकर दोनों फायरिंग कर भागने लगे. आत्मरक्षा में पुलिस ने फायरिंग की तो दोनों के पैर में गोली लगी. गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान प्रदीप उर्फ सोनू निवासी छपरौली और इंतजार पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी छपरौली के रूप में हुई है. प्रदीप उर्फ सोनू पर विभिन्न थाना क्षेत्रों में 55 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि इंतजार पर 11 आपराधिक मामले दर्ज हैं.

यह भी पढ़ें: इंस्ट्रक्टर भर्ती परीक्षा में ऑनलाइन आवेदन की गलती सुधारने का आदेश देने से इनकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा...

Last Updated : November 11, 2025 at 9:36 AM IST

TAGGED:

MORADABAD ENCOUNTER TIDDA KILLED
POLICE ENCOUNTER IN MORADABAD
WANTED CRIMINAL TIDDA HAS 65 CASES
WANTED CRIMINAL DINU HAS 22 CASES
MORADABAD LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.