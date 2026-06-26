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बिहार में इंडो-नेपाल बॉर्डर पर दो उज्बेकिस्तानी महिला गिरफ्तार, रक्सौल में SSB ने दबोचा

भारत से नेपाल जाने के क्रम में कस्टम चौक के पास पकड़ी गईं दो विदेशी महिलाएं. पुलिस कर रही दोनों से पूछताछ-

उज्बेकिस्तान की रहने वाली दो महिलाएं गिरफ्तार
उज्बेकिस्तान की रहने वाली दो महिलाएं गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 26, 2026 at 4:50 PM IST

3 Min Read
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मोतिहारी : भारत-नेपाल सीमा पर रक्सौल के हरैया थाना क्षेत्र में SSB को बड़ी कामयाबी मिली है. भारत में अवैध रूप से रह रहीं दो उज्बेकिस्तानी महिला नागरिकों को SSB ने भारत से नेपाल जाने के क्रम में पकड़ा है. दोनों को हरैया थाना के सुपुर्द कर दिया गया है.

रक्सौल में इंडो नेपाल बॉर्डर पर हुई गिरफ्तारी : मामला हरैया थाना अंतर्गत कस्टम चौक, मैत्री बीज के पास का है. SSB की टीम रक्सौल बॉर्डर पर नियमित जांच कर रही थी. इसी दौरान दो विदेशी महिलाएं संदिग्ध हालत में भारत से नेपाल जाने की कोशिश कर रही थीं. जवानों ने रोककर पूछताछ की तो मामला संदिग्ध लगा.

उज्बेकिस्तान की रहने वाली हैं दोनों महिलाएं : जांच में पता चला कि दोनों महिलाएं उज्बेकिस्तान की नागरिक हैं और अवैध रूप से भारत में रह रही थीं. पहली महिला की पहचान मखफूजा देखकोनोवा, उम्र 32 वर्ष, के रूप में हुई है. ये उज्बेकिस्तान के फरगना राज्य के क्यूकोन जिले की रहने वाली हैं. पिता का नाम मखमदजोन है.

भारत में रहने के वैध दस्तावेज नहीं मिले : दूसरी महिला का नाम मफतुना किलिचेवा है, उम्र 35 वर्ष. ये समरकंद राज्य के पयारी जिले के जो'जाओबोड गांव की रहने वाली हैं. पिता का नाम बखोदिरोवना है. दोनों महिलाओं के पास भारत में रहने से जुड़े वैध दस्तावेज नहीं मिले हैं.

अवैध तरीके से घुसपैठ का मामला : SSB की टीम ने दोनों महिलाओं को हिरासत में लेकर हरैया थाना को सौंप दिया. हरैया थानाध्यक्ष ने बताया कि दोनों उज्बेकिस्तानी महिलाएं भारत से नेपाल जाने की फिराक में थीं. SSB ने इन्हें कस्टम चौक के पास मैत्री बीज के नजदीक पकड़ा.

''SSB की टीम ने दो विदेशी महिला नागरिकों को पकड़कर हमें सुपुर्द किया है. दोनों उज्बेकिस्तान की हैं और अवैध रूप से भारत में रह रही थीं. इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये भारत कब और कैसे आईं, कहां-कहां रुकीं और नेपाल क्यों जा रही थीं.''- किशन पासवान, थानाध्यक्ष, हरैया थाना

नेटवर्क तलाश रही पुलिस : पुलिस सूत्रों के मुताबिक दोनों महिलाओं से गहन पूछताछ की जा रही है. ये पता लगाया जा रहा है कि इनका वीजा कब खत्म हुआ और ये इतने दिन भारत में कहां रह रही थीं. साथ ही ये भी जांच हो रही है कि इनका संबंध किसी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से तो नहीं है.

पुलिस कर रही बारीकी से जांच : भारत-नेपाल सीमा खुली सीमा होने के कारण अक्सर अवैध घुसपैठ के मामले सामने आते रहते हैं. SSB और पुलिस लगातार चौकसी बरत रही है. हाल के दिनों में रक्सौल बॉर्डर पर तस्करी और अवैध आवाजाही के कई मामले पकड़े गए हैं.

देश की एजेंसियां भी हुईं अलर्ट : फिलहाल हरैया पुलिस दोनों उज्बेकिस्तानी महिलाओं से पूछताछ कर रही है. इनके पासपोर्ट और अन्य दस्तावेजों की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जाएगी. विदेशी नागरिकों की अवैध आवाजाही राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है, इसलिए एजेंसियां सतर्क हैं.

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