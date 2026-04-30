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जम्मू-कश्मीर: शोपियां में स्टीमर में विस्फोट, उत्तर प्रदेश के दो इंजीनियरों की मौत, एक की हालत गंभीर

जम्मू-कश्मीर के शोपियां में स्टीमर में विस्फोट के बाद का दृश्य ( ETV Bharat )