जम्मू-कश्मीर: शोपियां में स्टीमर में विस्फोट, उत्तर प्रदेश के दो इंजीनियरों की मौत, एक की हालत गंभीर
शाहिद टाक की रिपोर्ट के मुताबिक शोपियां के अगलार फ्रूट मार्केट के कोल्ड स्टोरेज में हुए धमाके में दो इंजीनियरों की मौत हो गई.
Published : April 30, 2026 at 1:58 PM IST
शोपियां: जम्मू-कश्मीर के शोपियां जिले में बुधवार देर शाम एक दुखद घटना में एक फल मंडी के कोल्ड स्टोरेज में स्टीमर की मरम्मत करते समय उसमें विस्फोट हो गया, जिसमें दो इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया.
यह घटना साउथ कश्मीर जिले के फ्रूट मंडी अगलार में हुई. सूत्रों के मुताबिक तीन इंजीनियर कोल्ड स्टोरेज में लगे स्टीमर को रिपेयर और इंस्टॉल करने में बिजी थे तभी अचानक गैजेट फट गया और तीनों बुरी तरह घायल हो गए.
चश्मदीदों के मुताबिक धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनी गई, जिसके बाद मौके पर भगदड़ मच गई और लोकल लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. घायल इंजीनियरों को तुरंत शोपियां के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां दो इंजीनियरों, जिनमें से एक की पहचान सौरभ सिंह के तौर पर हुई ने दम तोड़ दिया.
तीसरे घायल इंजीनियर को इलाज के लिए श्रीनगर ले जाया गया है और उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है. अधिकारियों ने बताया कि प्रभावित परिवार उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले हैं. पीड़ित यहां काम कर रहे थे. लोकल लोगों ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है और प्रभावित परिवारों के साथ हमदर्दी जताई है.
इस बीच, पुलिस ने घटना को गंभीरता से लिया है और जांच शुरू कर दी है. पुलिस और संबंधित डिपार्टमेंट की टीमें मौके का मुआयना कर रही है और धमाके के असली कारणों का पता लगाने के लिए टेक्निकल पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है.