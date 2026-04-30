ETV Bharat / bharat

पंजाब : दो ट्रकों में जोरदार भिड़ंत, लगी आग, ड्राइवर जिंदा जला

पंजाब में दो ट्रकों की टक्कर के बाद भीषण आग लग जाने से एक ट्रक का ड्राइवर जिंदा जल गया.

A massive fire broke out after a collision between two trucks, which was brought under control after much effort by the fire brigade.
दो ट्रकों में भिड़ंत के बाद भीषण आग लग गई, फायर बिग्रेड ने मशक्कत के बाद काबू पाया. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 30, 2026 at 2:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फिरोजपुर (पंजाब) : पंजाब में दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के साथ ही ट्रकों में आग लग गई. आग से दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए.

बताया जाता है कि फिरोजपुर-फाजिल्का नेशनल हाइवे पर खरगियां गांव के पास दो ट्रकों की आमने-सामने भीषण भिड़ंत हो गई. भिड़ंत इतनी तेज थी कि दोनों में आग लग गई. इस बारे में फायरमैन शुभम बजाज ने बताया कि 'उन्हें फोन पर हादसे की जानकारी मिली. इसके बाद, उन्होंने मौके पर एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा.

स्थानीय लोगों के अनुसार, सैनिटरी सामान से लदा एक ट्रेलर राजस्थान से आ रहा था और एक ट्रक फिरोजपुर कैंटोनमेंट से फाजिल्का की तरफ जा रहा था, तभी खरगियां गांव के पास दोनों ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर के बाद, दोनों ट्रकों में आग लग गई और दोनों ट्रक बुरी तरह जलकर खाक हो गए.

वहीं हादसे में फाजिल्का की तरफ से आ रहे ट्रक का ड्राइवर गाड़ी में ही फंस गया और आग में जिंदा जल जाने से उसकी मौत हो गई. दूसरे ट्रक ड्राइवर को गंभीर चोटें आईं, लेकिन लोगों ने उसे बाहर निकाल लिया और गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया.

घंटों की मशक्कत और करीब 5 पानी के टैंकरों का इस्तेमाल करने के बाद, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया. इस दौरान नेशनल हाइवे बंद रहा. दूसरी ओर, एएसआई सेवक सिंह ने हादसे के बारे में बात करते हुए कहा, 'पुलिस मौके पर पहुंच रही है और हालात का जायजा ले रही है. बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, जिसकी जांच की जा रही है. यह पता लगाने की भी कोशिश की जा रही है कि यह हादसा किसकी गलती से हुआ. जांच के दौरान सच सामने आने के बाद ही असली कार्रवाई की जाएगी. बताया जा रहा है कि यह हादसा सुबह तड़के हुआ. अगर फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू नहीं पाया होता, तो नुकसान और भी ज़्यादा हो सकता था.'

ये भी पढ़ें- बेंगलुरु में भारी बारिश का कहर! अस्पताल की दीवार गिरने से 7 लोगों की मौत, मुआवजे का ऐलान

TAGGED:

FEROZEPUR TRUCKS COLLISION
ONE PERSON BURNT ALIVE
TWO TRUCKS COLLIDED
FEROZEPUR FAZILKA ROAD PUNJAB
TRUCKS BURNT IN FIRE PUNJAB

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.