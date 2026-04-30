ETV Bharat / bharat

पंजाब : दो ट्रकों में जोरदार भिड़ंत, लगी आग, ड्राइवर जिंदा जला

दो ट्रकों में भिड़ंत के बाद भीषण आग लग गई, फायर बिग्रेड ने मशक्कत के बाद काबू पाया. ( ETV Bharat )

फिरोजपुर (पंजाब) : पंजाब में दो ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई. हादसा इतना भीषण था कि टक्कर के साथ ही ट्रकों में आग लग गई. आग से दोनों ट्रक जलकर खाक हो गए. बताया जाता है कि फिरोजपुर-फाजिल्का नेशनल हाइवे पर खरगियां गांव के पास दो ट्रकों की आमने-सामने भीषण भिड़ंत हो गई. भिड़ंत इतनी तेज थी कि दोनों में आग लग गई. इस बारे में फायरमैन शुभम बजाज ने बताया कि 'उन्हें फोन पर हादसे की जानकारी मिली. इसके बाद, उन्होंने मौके पर एक दिल दहला देने वाला मंजर देखा. स्थानीय लोगों के अनुसार, सैनिटरी सामान से लदा एक ट्रेलर राजस्थान से आ रहा था और एक ट्रक फिरोजपुर कैंटोनमेंट से फाजिल्का की तरफ जा रहा था, तभी खरगियां गांव के पास दोनों ट्रकों की आमने-सामने टक्कर हो गई. टक्कर के बाद, दोनों ट्रकों में आग लग गई और दोनों ट्रक बुरी तरह जलकर खाक हो गए.