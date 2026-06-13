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मासूम को सीने से लगाकर छठी मंजिल से कूदी मां; MP की महिला की मौत, कटीले तारों ने बचाई बच्ची की जान!

हैदराबाद में पारिवारिक विवादों के चलते दो महिलाओं द्वारा आत्मघाती कदम उठाने की जानकारी मिली है. पढ़ें, विस्तार से.

Hyderabad women suicide Incident
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 13, 2026 at 7:36 PM IST

3 Min Read
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हैदराबादः राजधानी के दो अलग-अलग क्षेत्रों से अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुए हैं. पारिवारिक विवादों के चलते दो महिलाओं द्वारा आत्मघाती कदम उठाने की जानकारी मिली है. पहली घटना मियापुर की है, जहां एक महिला ने अपनी मासूम बच्ची के साथ छत से छलांग लगा दी. महिला की मौत हो गई, हालांकि उसकी बच्ची चमत्कारिक रूप से बच गयी. वहीं दूसरी घटना जहीराबाद की है, जहां एक गर्भवती महिला ने आत्महत्या कर ली.

मियापुर में महिला की मृत्यु, बच्ची सुरक्षित

मियापुर पुलिस के अनुसार, मध्य प्रदेश की रहने वाली ईशा साहू (37) मियापुर के मयूरी नगर में अपने पति और दो बेटियों के साथ रहती थीं. दोपहर के समय, ईशा साहू अपनी छह महीने की बेटी को लेकर उस अपार्टमेंट की छठी मंजिल से नीचे कूद गईं. इस खौफनाक हादसे में गंभीर चोटें आने के कारण ईशा साहू की मौके पर ही मौत हो गई. इतनी ऊंचाई से गिरने के बावजूद छह महीने की बच्ची बच गयी.

बताया जाता है कि बच्ची नीचे लगी सोलर फेंसिंग (सौर ऊर्जा वाली कटीली तारों) के तारों पर जा गिरी, जिसके कारण उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई. स्थानीय लोगों ने जब बच्ची को देखा, तो उन्होंने तुरंत उसे इलाज के लिए पास के अस्पताल पहुंचाया. बच्ची का फिलहाल डॉक्टरों की देखरेख में इलाज चल रहा है. पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया है कि ईशा साहू दूसरी बच्ची के जन्म के बाद से ही भारी मानसिक तनाव में थीं. आशंका जताई जा रही है कि इसी मानसिक पीड़ा को सहन न कर पाने के कारण उन्होंने यह आत्मघाती कदम उठाया होगा.

घटना की जानकारी मिलते ही मियापुर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. परिवार के सदस्यों और स्थानीय लोगों से पूछताछ की जा रही है.

जहीराबाद में पारिवारिक विवाद के बाद आत्महत्या

संगारेड्डी जिले के जहीराबाद शहर में स्थित एक कॉलोनी में 6 महीने की एक गर्भवती महिला ने इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी. पुलिस ने मृतका की पहचान पास्तापुर की रहने वाली पूजा (23) के रूप में की है. घटना की जानकारी मिलते ही जहीराबाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी.

शव को पोस्टमार्टम के लिए जहीराबाद एरिया अस्पताल ले जाया गया है. इस घटना के पीछे परिवार के सदस्यों द्वारा प्रताड़ना की आशंका जताते हुए पुलिस ने मृतका के पति और सास को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ कर रही है.

सहायता उपलब्ध है:

आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है. यदि आप या आपके परिचित किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव या संकट से गुजर रहे हैं, तो कृपया सहायता लें. आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं: किरण (Kiran) मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन: 1800-599-0019 या फिर वंद्रेवाला फाउंडेशन: 9999666555. आप किसी विश्वसनीय व्यक्ति या चिकित्सक से बात करने में संकोच न करें.

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