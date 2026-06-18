केदारनाथ में 'कैरी मी बैक' अभियान बना जन आंदोलन, अब तक नीचे लाया जा चुका 2 टन प्लास्टिक कचरा
'अपना कचरा, अपनी जिम्मेदारी' के संकल्प के साथ श्रद्धालुओं की बढ़ी सहभागिता, केदारनाथ को प्रदूषण मुक्त रखने के पहल में दे रहे बड़ा योगदान
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 18, 2026 at 8:28 PM IST
रुद्रप्रयाग: हिमालयी पर्यावरण के संरक्षण और केदारनाथ धाम को स्वच्छ, सुंदर एवं कचरा-मुक्त बनाए रखने के मकसद से 'कैरी मी बैक' अभियान चलाया जा रहा है. जिला प्रशासन रुद्रप्रयाग की ओर से संचालित इस अभियान को श्रद्धालुओं का व्यापक समर्थन मिल रहा है. यही वजह है कि अभी तक करीब 2 टन गैर जैविक कचरा केदार धाम क्षेत्र से नीचे लाया जा चुका है.
बता दें कि रुद्रप्रयाग जिलाधिकारी विशाल मिश्रा के मार्गदर्शन में नगर पंचायत केदारनाथ, हीलिंग हिमालयास फाउंडेशन एवं सुलभ इंटरनेशनल के संयुक्त प्रयासों से इस अभियान को चलाया जा रहा है. यह अभियान जनभागीदारी आधारित स्वच्छता प्रबंधन का एक सफल मॉडल बनकर उभरा है.
इसके तहत श्रद्धालुओं को अपने साथ लाए गए प्लास्टिक, पानी की खाली बोतलें, खाद्य सामग्री के रैपर एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थों को धाम में न छोड़कर वापस नीचे लाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है. यात्रा मार्ग एवं केदारनाथ धाम में तैनात कार्मिकों व स्वयंसेवकों की ओर से लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका सकारात्मक प्रभाव अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है.
ऊखीमठ उप जिलाधिकारी अनिल सिंह रावत ने बताया कि केदारनाथ धाम की स्वच्छता और हिमालयी पारिस्थितिकी का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है. अभियान में श्रद्धालुओं की बढ़ती भागीदारी अत्यंत उत्साहजनक है और करीब 2 टन कचरे को धाम से नीचे लाया जाना, इस बात का प्रमाण है कि जनसहयोग से बड़े और सकारात्मक बदलाव संभव है.
"केदारनाथ धाम की स्वच्छता बनाए रखना केवल प्रशासन का दायित्व नहीं, बल्कि समाज की भी साझा जिम्मेदारी है. 'कैरी मी बैक' अभियान ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के साथ कचरा प्रबंधन का एक प्रभावी व अनुकरणीय मॉडल पेश किया है. जिला प्रशासन भविष्य में भी ऐसी पर्यावरण हितैषी पहलों को लगातार प्रोत्साहित करता रहेगा."- विशाल मिश्रा, जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग
वहीं, नगर पंचायत केदारनाथ, हीलिंग हिमालयास फाउंडेशन एवं सुलभ इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों ने बताया कि आगामी दिनों में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को इस अभियान से जोड़ जाएगा. साथ ही केदारनाथ धाम को पूरी तरह से स्वच्छ एवं कचरा मुक्त बनाने के लिए व्यापक जनजागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे.
जिला प्रशासन ने सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे केदारनाथ धाम की पवित्रता एवं हिमालय की प्राकृतिक विरासत के संरक्षण में सक्रिय भागीदार बनें. अपने साथ उत्पन्न होने वाले कचरे को वापस गौरीकुंड तक लाकर इस जनहितकारी अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दें.
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