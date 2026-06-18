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केदारनाथ में 'कैरी मी बैक' अभियान बना जन आंदोलन, अब तक नीचे लाया जा चुका 2 टन प्लास्टिक कचरा

केदारनाथ को प्रदूषण मुक्त रखने की बड़ी पहल ( फोटो सोर्स- District Administration Rudraprayag )